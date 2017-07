A 16 años, incumplen con el servicio civil de carrera

Desde 2001 se exige que los cargos de gobierno sean ocupados por profesionales; los Gobiernos fallan en muchos casos

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Aunque desde hace 16 años se reformó la Ley para los Servidores Públicos de Jalisco para incluir el servicio civil de carrera en la administración pública, los Gobiernos estatal y municipales, así como sus organismos descentralizados, incumplen con esta obligación.

La excusa de Mauricio Gudiño, subsecretario de Administración de Jalisco, es que los elementos jurídicos para ejercer el servicio profesional de carrera están “muy limitados y por eso es que después de tantos años no se ha implementado”. Tampoco han sido sancionados los incumplidos.

De las 14 secretarías del Gobierno estatal, considerando a la Fiscalía General del Estado y la Contraloría, solo la Secretaría de Educación cumple con una parte del ordenamiento. “Por la normativa federal, esta secretaría sí trabaja muchos aspectos relacionados con el servicio de carrera, en el Gobierno estatal es la única que tiene muchos avances en el tema, en la parte docente”, admite el funcionario.

La reforma de 2001 pretendía implementar los procesos necesarios para consolidar la “eficiencia y eficacia” de la administración pública a través de la selección, incorporación y desarrollo profesional de servidores públicos; sin embargo, el servicio civil de carrera quedó en letra muerta.

El problema se replica en los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, por ejemplo, pues tampoco han regulado las plantillas laborales bajo el modelo de servicio civil de carrera, pese a que fue una de las promesas de campaña. En Guadalajara prometieron impulsar el servicio civil de carrera para evitar la improvisación y la experimentación en el desarrollo y la gestión de la ciudad.

En total, suman 30 mil burócratas municipales sin perfiles avalados por el servicio, mientras que en los organismos públicos descentralizados del Estado y organismos autónomos la historia de omisiones se repite con la contratación y mantenimiento en la nómina de empleados que laboran sin bases profesionales.

Se les cuestionó a los Ayuntamientos de la metrópoli que informaran cuántos servidores públicos forman parte del servicio civil de carrera, así como cuántos han sido ascendidos en lo que va de las administraciones, pero ninguno respondió. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las alcaldías son una institución diseñada para el fracaso por factores como el bajo nivel de profesionalización de sus empleados.

El mismo cuestionamiento aplicó para el Poder Ejecutivo y algunos OPD. “El poder Ejecutivo está desarrollando la normativa reglamentaria que permitirá la respectiva implementación”, respondió la secretaría de Desarrollo Económico.

En ese tono, la Secretaría de Turismo se justificó: “En relación a lo del Servicio Civil de carrera, la secretaría no tiene esas atribuciones; si la información existiera la tiene la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf)”.

Las secretarías de Desarrollo Rural, de Infraestructura y Obra Pública, y la Secretaría General de Gobierno señalaron que no han instrumentado el servicio civil de carrera y recomendaron contactar a la Sepaf.

En tanto, la Secretaría de Cultura confirmó que tampoco tiene ningún funcionario bajo el esquema de servicio civil: “No corresponde a la dependencia la elaboración del reglamento”, aunque destacó que sí cuentan con un reglamento de escalafón que aplica para cubrir las vacantes de base.

Las que omitieron responder y explicar su incumplimiento son la Contraloría del Estado y las Secretarías de Salud, Desarrollo e Integración Social y Trabajo y Previsión Social, así como la Fiscalía General. Y por parte de los organismos descentralizados y autónomos, el Instituto de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal del Agua y SIAPA tampoco respondieron.

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado tampoco ha puesto en marcha el servicio de carrera, pero adelantó que existirá un esquema como parte de los sistemas nacional y estatal anticorrupción. Por su parte, el Code se limitó a responder que la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte es la que rige al organismo, “es la que manifiesta los requisitos para la designación del director general”.

EN CONCURSO, INICIATIVA PARA PROFESOINALIZACIÓN DE BURÓCRATAS

Para evitar que se incumpla con el servicio civil de carrera, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) prepara una iniciativa de ley que facilitará y obligará su implementación. Contempla sanciones en caso de que la normativa se ignore. Es la misma promesa de la administración pasada.

Mauricio Gudiño, subsecretario de Administración, explica que a la fecha no hay avances porque el capítulo que regula el servicio civil de carrera en la Ley de Servidores Públicos del Estado “está muy corto para poder ejercerse, y difícilmente un reglamento podría determinar el establecimiento del servicio civil”.

La propuesta de ley que incluirá a todos los servidores públicos del Estado se “está afinando”, pues, dice, faltan “muchos aspectos relevantes para su implementación”. Este año, prevé, será presentada al Congreso del Estado, pero “no hay una fecha exacta”, aunque afirma que sí hay un borrador avanzado.

El fundamento legal del Servicio Civil de Carrera contempla sólo la selección, incorporación y desarrollo profesional de los servidores públicos. Se buscará designar áreas que definan procesos de planeación y clasificación de puestos, reclutamiento, reingresos y licencias, y mecanismos de capacitación y ascensos.

Mauricio Gudiño explica que, una vez definidas las necesidades del personal, iniciará el proceso de reclutamiento con la creación y publicación de las convocatorias y entrevistas de los aspirantes. “La ley debe contemplar cómo deben ser las convocatorias y la obligatoriedad para que se publique una para cada puesto disponible”.

GUÍA

Algunas de las propuestas

• La iniciativa anterior también contempla la definición del procedimiento de integración de los candidatos de una plaza concursable con los nombramientos específicos para cada cargo.

• Entre los rezagos también destaca la capacitación obligatoria, por lo que se buscará que queden definidos los diversos tipos de capacitación, la inducción para el primer ingreso, los cursos obligatorios para la especialización de conocimientos técnicos y una política de formación para ascensos.

• Entre los pendientes, el subsecretario asegura que debe apostarse por una política de permanencia, que no se contempla en la normativa vigente, “lo que se da mucho en el Gobierno que no tiene servicio civil de carrera es que cambian de una secretaría a otra, de una dependencia a otra, de una dirección a otra, porque no establece una política de permanencia para que puedas ser sujeto de ascenso”.

• Otro de los puntos a desarrollar en la nueva legislativa es la evaluación del desempeño de los servidores públicos que formen parte del sistema civil de carrera, pues hasta ahora sólo se contemplan evaluaciones para ingresar a un nuevo puesto.

• Asimismo, se busca incluir un esquema de derechos, obligaciones, recursos de inconformidad y sanciones para los servidores públicos incorporados al servicio profesional de carrera.

• El objetivo principal de la iniciativa es que los funcionarios y empleados competentes sean protegidos y estimulados por el servicio profesional de carrera, “es fundamental que los buenos elementos sean los que tengan permanencia y ascensos”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Ineficiencia en servicio público cobra factura a los ciudadanos

Alberto Aziz Nassif (investigador del CIESAS)

El servicio civil de carrera ha fracasado porque la clase política lo impide. “Tenemos una clase de corta mirada con una incapacidad sistemática para generar mecanismos eficientes”, dice el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Al no existir incentivos que premien la productividad,dice, se produce una burocracia “ineficiente” que depende del gobierno en turno que politiza los cargos y puestos, lo que puede derivar en casos de corrupción.

Para el investigador, el problema es que el ciudadano es el principal afectado por el fracaso del sistema civil de carrera, pues es quien tiene que lidiar con la burocracia al hacer sus trámites, servicios o recibir servicios públicos. Y al no existir incentivos para los servidores que hacen bien su trabajo, “a final de cuentas lo que quieren es quedar bien con el jefe para conservar la chamba en lugar de con el ciudadano para que pueda ser una burocracia eficiente como sucede en muchos países europeos”.

Independientemente de que en Jalisco la legislación contemple el servicio civil de carrera, el investigador llama al gobierno a que refuerce la implementación de este servicio y genere mecanismos para que funcione, pues “todo está hecho para que no funcione y no se ponga en práctica, para que no sean burocracias eficientes. Solo se preocupan por salvar su periodo gubernamental, pase lo que pase”.

BUENAS PRÁCTICAS

La CEDHJ y Semov encabezan buenas prácticas

Aunque jurídicamente no han implementado el servicio civil de carrera, la Secretaría de Movilidad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) han llevado a la práctica mecanismos para profesionalizar a sus empleados y concursar los cargos o nombramientos a partir de su desempeño.

A través del Instituto de Investigación y Capacitación, el organismo defensor de los derechos humanos ofrece permanentemente cursos, conferencias, seminarios, talleres, diplomados de formación jurídica y hasta maestrías en derechos humanos para actualizar y capacitar a su personal. Los 70 trabajadores sindicalizados también tienen derecho a recibir capacitación gratuita. “Tenemos la obligación de brindarles anualmente varias capacitaciones”, detalló el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Agrega que la Comisión es la institución pública con el mayor porcentaje de grados académicos en Jalisco. De los 288 servidores públicos en la nómina, 22 tienen estudios de doctorado, 78 con estudios de maestría y 156 con licenciatura. “Más de la tercera parte de personal tiene posgrado”. Hace 10 años, solo cuatro funcionarios tenían título de maestría.

Para profesionalizar al personal, el organismo tiene convenios de descuentos de hasta 50% con diversas universidades.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, anunció recientemente que los ascensos en su dependencia se otorgarán mediante un concurso de mandos, con convocatorias que involucrarán a todos los que reúnan los requisitos, cuyos perfiles serán analizados por una comisión técnica y la comisión de Honor y Justicia. Con ello se pretende reestructurar y profesionalizar la Policía Vial.

En tanto, el Congreso del Estado responde que sí cuenta con un reglamento expedido del servicio civil de carrera, aunque no informó cuántos servidores públicos trabajan bajo este sistema, ni cuántos han sido ascendidos en lo que va de la presente Legislatura.

Entre los cumplidos también destaca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que se rige por el servicio profesional nacional instrumentado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sigue: #DebateInformador

¿Debe exigirse que secretarios de Estado y gabinetes y directores municipales tengan perfiles afines a sus cargos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador