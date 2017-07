Demandan más información sobre parquímetros virtuales

Hay dos aparatos por cuadra; señalan que eran más fáciles de identificar los otros equipos

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- Automovilistas que ya estrenaron el nuevo programa de parquímetros virtuales “Aquí Hay Lugar”, operado por Parkimóvil, señalan falta de tótems e información más precisa sobre cómo realizar el pago a través de la aplicación y los otros métodos para cubrir la tarifa por estacionarse en calles de cinco zonas de Guadalajara.

En arterias como López Cotilla, de Lope de Vega a Francisco Javier Gamboa, por ejemplo, hay en cada cuadra dos tótems, uno en cada acera. Sin embargo, de acuerdo a conductores no son suficientes ni en tamaño ni cantidad. Están más visibles los equipos de pago con monedas que se inhabilitaron, señalaron.

“Los tótems no son para nada visibles y no son suficientes en el espacio de las cuadras, debería haber más. Además, debería indicar el tótem en qué zona estás porque dice GDL 1, pero no tienes claro que se refiere a la zona que te pide la aplicación. Estuve a tres pasos de irme porque no estaban visibles los tótems”, refirió el automovilista, Juan Carlos Chávez.

No obstante, consideró que la idea de implementar los parquímetros virtuales es buena. El hombre en días previos bajó la aplicación Parkimóvil, aunque hasta el mediodía de este sábado la usó; “la idea no está mal, sólo creo que falta información”.

Con relación a otras formas de pago, como es el efectivo a través de negocios de la zona, la placa que indica los sitios donde se puede realizar, es muy pequeña, añaden otros conductores.

Además, hay automovilistas que pagaron mediante la aplicación y no recibieron la notificación de que el tiempo cubierto estaba por expirar.

Asimismo, una vez que se termina el tiempo pagado hay conductores que no identifican que a través del ícono del parquímetro en la aplicación, se puede ampliar sin necesidad de acudir nuevamente al tótem más cercano a escanear el QR.

EN DETALLE

Fallas detectadas por conductores:

• Hay pocos tótems en las calles y no son muy visibles.

• En ninguna parte del tótem se plasma la palabra zona que hay que registrar cuando se utiliza la aplicación; esto causa dificultades al usuario.

• Conductores no tienen claro cómo extender el pago a través de la aplicación una vez que éste expira.

• Falta difusión de los métodos de pago. Se requiere más información sobre la lista de locales registrados para cubrir la tarifa en efectivo, además la placa que identifica a estos negocios es muy pequeña.

• Varios automovilistas que pagaron mediante la aplicación, no les llegó la notificación de que el tiempo pagado estaba por expirar.