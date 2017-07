Por enfermedades asociadas al tabaquismo mueren 11 cada día

Al estar expuestas al humo, las personas pueden adquirir enfermedades cardiovasculares

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- En Jalisco, un millón 456 mil personas fuman tabaco y 11 mueren al día por enfermedades asociadas al tabaquismo.

A la par, según la última Encuesta Nacional de Adicciones, un millón 125 mil personas nunca han fumado pero están expuestas de manera indirecta al humo de tabaco, o de segunda mano.

El jefe de Neumología y Fisiología Pulmonar del Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, Raúl Ortiz Peregrina, afirma que cada fumador contamina a tres personas más, lo que hace que se incremente el riesgo de enfermedades no sólo de los fumadores activos, sino de los pasivos.

“Esto es en encuestas, porque si uno ve la realidad, este millón 125 mil personas fácilmente se puede elevar hasta el triple debido a que un fumador contamina a tres”.

El médico ve falta rigor en el cumplimiento de la Ley Antitabaco debido a que la gran mayoría de los restaurantes no cuenta con espacios reales para fumadores: solamente una barda, una delimitación imaginaria o una mampara los separa de las personas que no fuman.

“Sí se necesita ser más estrictos con los establecimientos, revisar técnicamente las áreas de los fumadores y no fumadores para que haya extractores, que se evite el contacto”.

Las personas que se exponen al humo de tabaco de segunda mano son susceptibles a las enfermedades, de la misma forma que las que fuman. Son susceptibles a cáncer de laringe, cavidad oral, vejiga, riñón, páncreas y pulmón, así como a enfermedades cardiovasculares.

La presidenta de la Comisión de Salud e Higiene del Congreso del Estado, María del Consuelo Robles Sierra, considera que, además de la falta de vigilancia, tampoco se cumple con un punto importante que marca el reglamento, como es el de crear políticas públicas para reducir el consumo de tabaco.

Éctor Jaime Ramírez Barba, quien era diputado federal en 2008 e impulsó la Ley General desde la Comisión de Salud, destaca que hace falta que la sociedad denuncie ante la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco (Coprisjal) cuando vea que en un lugar se incurre en una violación a la norma.

CLAVES

Población fumadora en México

Consumo. Uno de cada cuatro jaliscienses de entre 18 y 65 años fuma, según la Encuesta Nacional de Adicciones.

Decesos. En México existen 13 millones de fumadores y cada día fallecen 160 personas, mientras que en Jalisco hay 11 fallecimientos diarios a causa de enfermedades provocadas por el consumo de tabaco.

Jóvenes. La Encuesta Nacional de Salud indica que en Guadalajara 17.3% de los adolescentes ha fumado alguna vez en su vida.

Reacciones. Casi seis millones de personas mueren en el mundo por enfermedades asociadas al humo de tabaco, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Padecimientos. El cáncer de pulmón, las enfermedades cerebro vasculares, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y los infartos, son las causas principales asociadas al humo de tabaco.

Coprisjal va por más convenios

La Coprisjal ha firmado convenios con la mitad de los municipios de la Entidad, en los cuales se comprometen a la vigilancia del cumplimiento de la Ley Antitabaco.

El titular de la institución, Dagoberto García Mejía, señala que el plan es firmar acuerdos con los 125 municipios del Estado para asegurar que todos los edificios públicos, oficinas, hospitales y espacios privados cumplan con la ley, de modo que se evite que se fume en sus instalaciones.

“Sucede mucho, primero, por los acercamientos con los presidentes municipales, hay que entender que la agenda de los presidentes no es nada más eso, tienen compromisos que cumplir”.

García Mejía justificó este retraso en la firma de convenios con el plan de incidir en donde hay mayor número de población, como en la metrópoli y en municipios cercanos. Además, reconoció que existe una relajación en la vigilancia por parte de los gobiernos municipales.

“Nosotros estamos viendo esta relajación dentro de los acuerdos que tuvimos con los municipios”.

TRES AYUNTAMIENTOS DE JALISCO, LIBRES DE HUMO DE TABACO

Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán del Río ponen el ejemplo al grueso de municipios en el Estado al haberse convertido en espacios 100% libres de humo de tabaco.

Esto implica que en ninguna de sus oficinas y edificios públicos se fuma, ni siquiera en sus patios o áreas comunes, de acuerdo con información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea).

Caso contrario es el Congreso del Estado, donde todavía se puede observar que personas fuman en su patio central, pese a que se ha insistido en que todos los inmuebles públicos sean lugares exentos de esta práctica.

El titular del Sisvea, Luis Javier Robles Arellano, informó que en la Entidad existen 410 espacios públicos y privados con un esquema de cero humo de tabaco en sus instalaciones.

“Nos ponemos la meta de tener 100 edificios certificados por año, pero no depende de nosotros solamente, sino de la Coprisjal, que hace las evaluaciones”, agregó.

CECAJ PIDE SEGUIR EJEMPLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Buscan mejoras en negocios

El secretario técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECAJ), Gustavo Iglesias Robles, advierte que debido al costo que implican las adecuaciones que deben hacer los establecimientos para cumplir con la Ley Antitabaco, lo mejor sería que todos se convirtieran en espacios libres de humo, como sucede en la Ciudad de México, que se rige bajo la Ley General.

Iglesias afirma que sí se da el cumplimiento de parte de los negocios, al hacer separaciones de fumadores y no fumadores; sin embargo, estos cambios no detienen el humo y el personal está expuesto al mismo.

“Lo que estamos cuidando, es que la gente no fume, que el que quiera fumar no invada los espacios de otros con el humo… si me preguntas a mí, como persona y como CECAJ, no se debe de fumar donde hay más gente que no quiera fumar, así de simple, por respeto a los demás”, dice el funcionario.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Salud e Higiene del Congreso de Jalisco, María del Consuelo Robles Sierra, asegura que es necesario contar con mayor información y campañas en las escuelas con el objetivo de desincentivar el consumo de tabaco antes de que los niños comiencen a fumar.

“Dentro de los centros de trabajo, dentro de los centros educativos, tienen que tener una estrategia muy clara: la de informarle a las personas que si eres un fumador no sólo te perjudicas a ti, estás perjudicando a los demás; las enfermedades que puede causar y que, además del gran costo económico, son dolorosas”, agrega la legisladora.

El reglamento de la Ley Antitabaco marca que las autoridades deben realizar tareas de prevención para inhibir el consumo de tabaco a través de campañas informativas, pero este ordenamiento no se cumple totalmente.

EN HOSPITALES CIVILES

Prueba de función pulmonar

• Después de varios años de fumar, los pulmones presentan daños, por lo que es importante que los fumadores se practiquen una prueba de función pulmonar para ver en qué situación se encuentran.

• La prueba se realiza en los Hospitales Civiles (Antiguo y Nuevo) y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En los Civiles debe hacer una cita y contar con la indicación de su médico.

GUÍA

¿En dónde atenderse si desea dejar de fumar?

• ISSSTE: En la Clínica de Medicina Familiar o a través del correo adicciones@issste.gob.mx

• Antiguo Hospital Civil: En el teléfono 36 14 21 79.

• CECAJ: Llamar al 31 25 67 25.

• ¿Dónde puede denunciar a los establecimientos que violen la norma?:

01800 SANIJAL(72 64 5 25).