Tapatíos ignoran el pago de parquímetros virtuales

'Aquí Hay Lugar' cuenta con mil 625 cajones de estacionamiento e inició en cinco zonas: Arcos Vallarta, Lafayette, Libertad, Americana y Centro

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- A pesar de que el sistema de parquímetros virtuales del programa “Aquí Hay Lugar” comenzó a registrar cobros desde el miércoles pasado en cinco colonias de Guadalajara, todavía hay conductores que bajan de sus vehículos, se acercan a los anteriores aparatos de monedas -que están inhabilitados- y se alejan sin iniciar el procedimiento que socializó el Ayuntamiento tapatío. Creen que sigue vigente el periodo de prueba.

Durante un recorrido que realizó este medio de comunicación, se observó cómo unos 20 choferes se estacionaron en las calles López Cotilla, Lope de Vega y Calderón de la Barca. De ellos, dos se acercaron a un tótem para realizar el trámite y sólo uno lo concluyó.

Joel intentó bajar la aplicación, pero no pudo hacerlo por problemas con su celular. “Si no traes datos puede ser un problema. Si no ves dónde está la plaquita que indica en cuáles negocios se puede hacer el pago en efectivo, también… Ahorita no traigo datos, no puedo bajar la aplicación”.

Una pareja que dejó el auto en López Cotilla comentó que desconocía el proceso de “Aquí Hay Lugar” e insistió en que el cobro continuaba en pausa, pues los antiguos parquímetros seguían sin funcionar.

Al enterarse de la nueva forma de pago y de la existencia de los tótems, que cuentan con la información sobre cómo llevar a cabo el movimiento, las personas sólo sonrieron y caminaron hasta el interior de un centro comercial.

“No entendemos nada (de cómo pagar) y preferimos ir rapidísimo y movernos e irnos a otro lado”, dijo Adriana, quien tampoco cubrió la cuota.

El programa “Aquí Hay Lugar”, operado por Parkimóvil, cuenta con mil 625 cajones de estacionamiento e inició en cinco zonas: Arcos Vallarta, Lafayette, Libertad, Americana y Centro. Su horario es de lunes a sábado de las 08:00 a las 00:00 horas.