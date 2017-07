Delincuencia engancha trabajadores por Facebook para reclutarlos: Fiscalía

Eduardo Almaguer señala que las víctimas acuden a entrevistas y son privadas de su libertad

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2017).- La delincuencia organizada encontró un nuevo uso en las redes sociales, adicional a las decenas de ciberdelitos que existen, pues ahora utiliza el Facebook para engañar a personas que, en su necesidad de empleo, acuden a entrevistas donde son privadas de su libertad y obligadas a unirse a las filas del cártel que opera en Jalisco. Esto se dio a conocer tras el descubrimiento de un campamento en Tala, donde al parecer mantenían a unas 40 personas en esta situación, confirmó la Fiscalía General.



"Están reclutando personas de bien que buscan un empleo en áreas de seguridad y que acuden a este llamado", informó el fiscal, Eduardo Almaguer.



Este viernes se reveló el hallazgo de dos campamentos en un par de predios en la población de Navajas, en el municipio de Tala. Según los primeros reportes, en días pasados un hombre que era mantenido cautivo en uno de los campamentos logró escapar y dar aviso a las autoridades.



La Fiscalía ya llevaba algún tiempo indagando varias desapariciones en la zona, pero fue esta persona la que los llevó a dar con el lugar el pasado martes. Cuando llegaron los elementos de la Fiscalía, sin embargo, los criminales ya lo habían desocupado junto con sus víctimas, excepto por dos que permanecieron y que fueron rescatadas, indicó Almaguer.



En este sitio se encontraron artículos para entrenamiento de personal de seguridad en disparo, defensa y ataque. Según los tres hombres rescatados, eran entre 50 y 60 criminales los que los custodiaban para que no escaparan.



"Desde su llegada los obligaban a construir sus alojamientos con madera y ramas"; esto, para que no pudieran ser vistos desde el aire.



Por indicios las autoridades lograron dar con otro campamento "donde se encontraron restos óseos de personas". Peritos forenses trabajan desde el miércoles con estos restos para descubrir a cuántas personas corresponden mediante análisis de ADN.



Desde mediados de junio, la Fiscalía recibió seis denuncias de desaparición que tenían en común que las personas avisaron a sus familiares que habían conseguido un empleo y que se iban a ir a capacitar a Tala.



"A través de algunas publicaciones de Facebook se hacía invitaciones para que pudieran obtener trabajo como encuestadores, como escoltas, como policías municipales o de seguridad privada", dijo el fiscal.



La Policía Cibernética investiga el origen de los perfiles de las cuentas de Facebook que engancharon a estas personas, que dicen pertenecer a una Fernanda Gallos, Wendy Valencia y Cristian Zavala y Mario Hernández.



"Son los que ofrecían los números de contacto 33 3965 9994, 33 1232 1076 y 33 1942 1274 y que fue la manera en que los pudieron contactar, citar en un lugar cercano a Tala y trasladarlos a estos campamentos donde los tenían privados de la libertad".



"Hacer un llamado a la sociedad para que quien tenga el interés de pertenecer a un grupo de seguridad no atienda los reclutamientos o invitaciones extrañas a través de una red social". Ante dudas sobre alguna oferta laboral se pueden comunicar a la Fiscalía al 3030 0869.