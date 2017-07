Busca opciones para continuar tus estudios

Sólo el 34% de los aspirantes al bachillerato del SEMS-UdeG logran conseguir un lugar

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- Las listas de aceptación a las preparatorias públicas son desalentadoras para la mayoría de quienes hicieron trámites, ya que sus espacios reducidos los lleva a admitir a poco menos de la mitad, un ejemplo es la Universidad de Guadalajara que en su proceso de selección en la zona metropolitana para ingresar en su ciclo semestral que inicia en agosto y concluye en diciembre del 2016 tuvo un total de 41 mil 511 inscritos logrando sólo matricular a 14 mil 41 alumnos, es de decir sólo el 34% de los aspirantes.

Sin embargo, después de los resultados es importante no permitir que los ánimos caigan y se conviertan en una excusa para detenerse en la meta de seguir estudiando. Para lograrlo, hay que continuar buscando opciones. Algunos jóvenes optan por tomarse un semestre sabático para esperar el siguiente examen de admisión, aunque durante este tiempo se pueden perder hábitos construidos durante años de estudios, por lo que para muchos esperar no es una opción. Igualmente, existe la posibilidad de haber sido aceptado, pero que la institución designada no sea la adecuada para las expectativas que tiene el estudiante. Tampoco es motivo para detenerse.

Quienes no desean poner en espera sus sueños y planes futuros, optan por continuar en la búsqueda de comenzar la etapa preparatoria, pues el hecho de que una escuela a nivel bachillerato no le haya aceptado, no significa que se cierran todas las puertas al mundo académico. Hay tantas opciones actualmente para estudiar una educación media superior, que cualquier excusa es inválida.

