Conectarán a 70 mil zapopanos más a la red del SIAPA

Pablo Lemus anuncia que se incorporarán 65 colonias del municipio al servicio

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2017).- En un plazo máximo de dos meses, 70 mil 452 habitantes de 65 colonias de Zapopan serán incorporadas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con lo que se pretende eliminar problemas de suministro de agua, así como la duplicidad de funciones entre las autoridades.

Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, señaló que durante años se avalaban fraccionamientos sin que tuvieran línea al SIAPA, por lo que tomaban agua de pozos y muchas veces el municipio no tenía la capacidad de cobro. “Tomamos determinaciones. La primera de ellas es que no se vuelve a construir ni un solo fraccionamiento en Zapopan que no tenga conexión al SIAPA. Y lo segundo, incorporar las colonias que durante décadas estaban reclamando el suministro”.

Lemus precisó que de las 88 colonias en la zona urbana que no están integradas al SIAPA, 23 quedarán fuera. Agregó que se erogaron tres millones de pesos para los trabajos en las 65 colonias.