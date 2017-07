Con todo y el gasolinazo, los Gobiernos recaudan más

Aunque en el primer bimestre del año bajaron los ingresos, los contribuyentes se pusieron al corriente en los meses siguientes

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUL/2017).- Pese al incremento en los precios de los combustibles que se aplicaron desde principios de 2017, el Gobierno estatal y los Ayuntamientos metropolitanos aumentaron la recaudación al cierre del primer semestre del año, en comparación al mismo periodo de 2016.

De acuerdo con las áreas de finanzas municipales, el primer bimestre de este año resultó complicado al registrar caídas de entre 4% y 7% respecto al año pasado. Pero comenzaron a recuperarse a partir de marzo. Los Ayuntamientos registran actualmente incrementos en pagos de predial de entre 7% y 17%, con excepción de Tonalá, que sólo aumentó en un 2.9 por ciento.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco aumentó en 27.6% los ingresos propios y en 13% los impuestos. El director de Ingresos, Jaime Cervantes, declaró que, además del gasolinazo, se esperaba un impacto negativo con el cambio de administración en Estados Unidos, que podría haber afectado las exportaciones y el envío de remesas que mueven el aparato de la economía.

“Pero por fortuna nuestra economía marcha bien, mucho mejor de lo esperado, eso se traduce también en una buena base (que sumado a las acciones de gobierno) nos dan un mejor resultado”. Puntualizó que, al corte de junio, el aumento de este año representa dos mil 272 millones de pesos por arriba de lo captado en 2016.

Agregó que en participaciones también tienen un incremento de 22.5%, que equivalen cuatro mil 370 millones de pesos, “sumadas las dos cantidades, traemos algo así como seis mil 500 millones de pesos adicionales al año pasado”.

Pese a esto, aclaró que deberán ser conservadores con lo que sucederá en el segundo semestre del año, porque las variables de la economía pueden cambiar, “tenemos que estar atentos y apretar la marca en la administración, quiénes nos deben, apretar la marca en cumplimiento voluntario para que sea oportuno el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

El refrendo vehicular es el único que se ubica ligeramente por debajo de lo recaudado el año pasado, con un 1.4% menos; sin embargo, esperan que durante este mes se recupere.

Por otra parte, tras la caída que se registró en el primer bimestre del año en recaudación por los efectos del gasolinazo, los Ayuntamientos ampliaron el periodo de descuentos por pronto pago, implementaron programas para atraer a los contribuyentes y reforzaron las acciones para mejorar la recuperación de cartera vencida. Además, desde las Leyes de Ingresos, algunos de los municipios aumentaron las tablas de valores catastrales, lo que a su vez permitió aumentar las bolsas más no el número de contribuyentes que cumplieron con esta obligación, como fue el caso de Tonalá.

En los primeros meses, el Congreso de Jalisco aprobó ampliaciones para la aplicación de descuentos por pronto pago: al Gobierno del Estado en el pago de refrendo vehicular y a los ayuntamientos de Zapopan y Tlaquepaque para que éstos se extendieran hasta el mes de abril.

Prevén recuperación en el refrendo

A pesar de que las autoridades estatales registran un aumento en ingresos propios e impuestos, el cobro del refrendo vehicular se encuentra 1.4% por debajo de la bolsa captada en el primer semestre de 2016.

El director de Ingresos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), informó que al 10 de julio se habían recibido 2.1 millones de pagos, que representan 925 millones de pesos, “nosotros tenemos un estimado por este rubro que ronda los mil millones de pesos; estamos próximos, creemos que vamos a alcanzar la meta”.

Explicó que el año pasado, al 10 de julio, “traíamos dos millones 189 mil (pagos) y hoy traemos dos millones 158 mil. Traemos un 1.4% menos, que no es nada. En este mes se puede recuperar”.

Puntualizó que se tienen aproximadamente tres millones de vehículos registrados, y la gente que no paga a tiempo lo hace en los siguientes meses, “nuestra labor de requerimientos hace que vengan a pagar. No nos da pendiente, no hay una baja, hay un repunte en la recaudación y eso nos revela el comportamiento de la gente”.

El Gobierno del Estado también amplió el periodo de descuentos por pronto pago hasta el mes de abril, y a partir de ese mes se comenzaron a requerir a los incumplidos, por lo que Cervantes hizo una invitación a usar los diversos medios que se tienen para realizar estos pagos, “y seguimos haciendo un llamado a la gente, para que pague antes de que le llegue un requerimiento nuestro”.

LA FRASE

"Tenemos instrucciones del gobernador (Aristóteles Sandoval) de no generar nuevos impuestos y tampoco tasas impositivas; con las mismas reglas del juego estamos trabajando".

Jaime Cervantes, director de Ingresos del Estado

Arrastra Tonalá con la mayor cartera vencida

En algunos de los municipios, la recuperación de cartera vencida representa el 15% del total de recursos recaudados a través de predial; sin embargo, Tonalá mantiene rezago en esta materia, con adeudos que superan los mil 100 millones de pesos.

Iván Antonio Peña Rocha, tesorero tonalteca, informó que la cartera vencida se ha incrementado, al pasar de 49 a 54% en el último año. Reportó que se tienen 98 mil 820 cuentas en mora. “Estamos trabajando a través de algunos sistemas como la modernización de nuestro Catastro. Hemos disminuido sustancialmente muchos procesos en cuanto a tiempos (…). Desafortunadamente, Tonalá es un municipio en el cual los rezagos siempre se han venido dando”.

Iván Antonio Peña Rocha informó que los principales morosos están en la cabecera municipal, quienes adeudan más de 330 millones de los más de mil millones que se tienen registrados.

Por su parte, el tesorero de Guadalajara subrayó que el municipio sí presenta una mejora, al haber recuperado alrededor de 67 millones de cartera vencida, “sin incluir accesorios, sin incluir actualización, multas, recargos y gastos, más o menos son 700 millones la cartera vencida”. La meta es recuperar al menos 100 millones este año (tan sólo de impuestos)”.

En Tlaquepaque se han recuperado alrededor de 26 millones de pesos. El tesorero puntualizó que los morosos representan el 29% del total de cuentas catastrales (53 mil contribuyentes), y cuando iniciaron la administración era de 34%.

En Zapopan, la recuperación va un poco lenta, debido a que sólo el 10% de la recaudación total del predial corresponde a cartera vencida. Hay aproximadamente un promedio de 130 mil cuentas que tienen algún tipo de morosidad.

La cartera vencida en Tlajomulco ha venido a la baja. Actualmente es de 42%, con 138 mil cuentas en mora, de un total de 330 mil, “el 2016 fue el primer año que le dimos la vuelta al predial; siempre estábamos con el 50% de pago de los contribuyentes, y ya por primera vez logramos el 58% de cobranza (174 millones pendiente. Morosos)”, informó la tesorera.

Trabajan en la modernización catastral

Además de la contratación de empresas para llevar a cabo la cobranza, Tlajomulco optó por la modernización catastral que les permitió aumentar en 31% la recaudación del predial (de 2015 a 2016).

“Hemos logrado ubicar a muchos omisos, de tal suerte que con el fortalecimiento de nuestras geo-bases, hemos logrado un control casi total del territorio, que nos permite una toma de decisiones más acertada, más eficiente en cuestión de tiempo y certeza en la información”, destacó Tovar López.

Este programa de modernización se realizó con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que les reembolsó alrededor de 10 millones de pesos por haber concluido la primera etapa.

Comentó que esta medida de ir por morosos y omisos, permitió al Ayuntamiento no incrementar el predial en dos años, “nos tiene a nivel nacional en primer lugar en recaudación propia, porque tiene beneficios colaterales, no sólo incrementamos (la recaudación del predial), incrementos el del agua, el de licencias de construcción, el de padrón y licencias”. Esto permitió que aumentaran en 32% las participaciones.

Por su parte, Guadalajara contrató a dos empresas en agosto de 2016, lo que permitió incrementar los ingresos propios, sumado a la respuesta de los contribuyentes de zonas donde se realizan obras a través del presupuesto participativo.

Zapopan también ha contratado empresas para hacer frente al rezago. Los ayuntamientos de Tlaquepaque y Tonalá realizan el trabajo de cobranza a través del personal municipal. El tesorero de este último comentó que esas empresas son “netamente notificadoras”.

“Son cifras que no queremos recordar”

Tlajomulco es uno de los municipios en donde el impacto a la baja en recaudación alcanzó el mes de marzo. En el primer bimestre cayó en 4% con respecto al mismo periodo del año anterior, “son cifras que no queremos recordar”, declaró la tesorera Sandra Tovar López.

La recuperación se dio en abril. Eso permitió que la recaudación actual del impuesto predial sea de 227 millones de pesos, es decir, 7% superior al año anterior, que alcanzaba los 212 millones.

Guadalajara y Tlaquepaque registran aumentos. El tesorero tapatío, Juan Partida Morales, remarcó que al último corte de julio se llevaban 904.5 millones de pesos, “si tomamos en cuenta los subsidios que vienen en la Ley de Ingresos, ya sea por pronto pago y por adultos mayores, viudos, etcétera, ahí el incremento es de 12%; es decir, ya una cifra de dos dígitos”.

Sin embargo, en enero hubo un 6% de recaudación menos. “En febrero hubo un incremento del 1% y a partir de marzo ya son por arriba del 20% al 30%. Ya llevamos 84 millones recaudados por encima de 2016”.

El tesorero de Tlaquepaque, José Alejandro Ramos Rosas, confirmó que se han recaudado 169 millones; 11 más que el año pasado, “La recaudación fue muy baja pero a finales de enero se compuso”.

En Zapopan la recaudación ha crecido en 17%. Este año va en 822 millones, frente a los 702 millones del mismo periodo del año anterior.

SABER MÁS

Impacto a los bolsillos

En diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda anunció que, a partir del 1 de enero, el precio de las gasolinas aumentaría hasta en un 20%, lo que provocó manifestaciones a nivel nacional, que en el caso de Jalisco alcanzaron la participación de más de 40 mil ciudadanos en Guadalajara.

Durante las marchas, los organizadores hacían un llamado a la población a no pagar los impuestos como una muestra de rechazo a la política implementada por el Gobierno Federal.

DESCUENTOS

Panorama para 2017

Los municipios mantienen descuentos que van desde el 80% en multas y hasta un 75% en los recargos.

CLAVES

Aplican condonaciones

Apoyos. Los Ayuntamientos de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco ya aplicaron más de seis mil descuentos y condonaciones en multas y recargos, por el orden de los 67.8 millones de pesos entre 2016 y los primeros meses del año.

Desglose. De éstos, 45.6 millones corresponden a descuentos en Tlajomulco, seguido por Zapopan con 11.8 millones y Tlaquepaque con 10.4 millones.

LOS INGRESOS (primer semestre)

Gobierno del Estado

Concepto 2016 (millones de pesos) 2017 (millones de pesos) Diferencia % Impuestos 2, 020 2, 289 13.3 Total ingresos propios 8,123 10,486 27.6 Participaciones federales 19, 413 23, 784 22.5 Concepto 2016 2017 Diferencia % Impuesto sobre remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado 51.3 78.9 53.6 Impuesto Sobre Nómina 1, 564 1, 753 12.1 Guadalajara Concepto 2016 2017 Diferencia % Impuesto predial bruto 847 904.5 7% Impuesto predial neto 694.6 779 12% Zapopan Predial 702 822.6 17% Tlaquepaque Predial 158 169 7% Tonalá Predial 105.2 108. 3 2.9% Tlajomulco Predial 212 227 7%

