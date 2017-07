La SEJ buscará cerrar puertas a docentes externos

Para evitar casos como el de kínder de Chapala, buscarán maestros avalados sólo por la dependencia

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Para tratar de evitar casos como el de la maestra de inglés que presuntamente abusó de once alumnos en un kínder en Chapala, Francisco Ayón, secretario de Educación de Jalisco (SEJ), señaló que buscarán cerrarle las puertas a docentes que no estén certificados o avalados por la Secretaría, como los que dan clase de idiomas o computación.



"Mañana vamos a tratar con todos los niveles para no permitir el ingreso a persona ajena a los planteles escolares, que no haya sido aprobada por la parte central de la Secretaría de Educación", expresó.



Ayón resaltó que el objetivo es que los docentes que están al frente cumplan con los requisitos marcados por la propia ley de la reforma educativa. "Tienen una situación de muestra de su capacidad, un periodo de inducción de dos años, se está generando por medio de la reforma un estudio en las escuelas, en sus comportamientos, exámenes".



El secretario de Educación aceptó que tienen que afinar la metodología para que en el momento en el que tengan conocimiento de demandas de abusos contra alumnos puedan separar a los docentes denunciados. "Tenemos más casos abiertos en otras instancias, en otras escuelas, que por razones de confidencialidad, no los podemos a dar a conocer. Pero tenemos una mesa todos los días trabajando con la Fiscalía. No quisiera aventurar un número".



El funcionario también habló de la reciente captura de un maestro de la secundaria 127 por abusar contra una alumna. "Tenemos que dar es un mensaje muy claro que no se va a permitir ningún abuso, toda persona que atente contra niños y niñas será castigada".



Van por uniforme único en todos los niveles escolares



Francisco Ayón, secretario de Educación de Jalisco (SEJ), adelantó que para el ciclo escolar 2019-2019 buscan que exista un solo uniforme en el Estado. "Hemos estado trabajando ese tema con el propio Congreso. Es decir que haya un uniforme único por grado educativo, de preescolar, primaria y secundaria con un costo máximo de los mismos para que no puedan generarse abusos".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ