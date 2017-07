Incorporarán 65 colonias de Zapopan al SIAPA

Pablo Lemus señala que así se eliminarán problemas en el suministro y réplica de funciones entre autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- En un máximo de dos meses 65 colonias de Zapopan quedarán incorporadas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con lo que se pretende eliminar problemas que se tenían en la suministración de agua y réplica de funciones entre las autoridades.



Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, señaló que durante muchos años se avalaban fraccionamientos sin que estos tuvieran una línea al Sistema, por lo que el agua se tomaba de pozos y muchas veces el municipio no tenía la capacidad de cobro. "Tomamos una determinación, la primera de ellas es que no se vuelve a construir ni un solo fraccionamiento en Zapopan que no tenga conexión al SIAPA. Y lo segundo incorporar las colonias que durante décadas estaban reclamando el suministro de agua".



Lemus Navarro precisó que en total son 88 colonias en zona urbana las que no están integradas al SIAPA, de las cuales quedarán 23 fuera de la red con estas nuevas incorporaciones. El presidente municipal dijo que se erogaron tres millones de pesos para realizar los trabajos en las 65 colonias, las cuales representan una población de 70 mil 452 habitantes y suman 17 mil 613 cuentas.



Las nuevas tarifas que pagarán los habitantes serán las mismas que están aprobadas por un consejo tarifario. "Va a haber modificaciones, en algunos casos subirá, en otros bajará, pero lo que están pidiendo es incorporarse al SIAPA, no es un problema económico, social", añadió Lemus.



Aristeo Mejía, director general del SIAPA, detalló que en la primera etapa de este proceso de incorporación están 16 colonias a las que ya se les abrió la válvula de suministro; en la segunda etapa están 28 colonias y en la tercera 21 colonias. Para las 16 colonias iniciales dijo que el Ayuntamiento zapopano realizó una línea de 10 pulgadas directamente de los macrotanques del Colli para abastecer a las mismas.



Mejía indicó que la segunda etapa está supeditada a una serie de acciones respecto a los pozos que cuenta el municipio de Zapopan a fin de poder incorporarlos y realizar su abastecimiento. "Y la tercera etapa que estamos en conclusión de un Acueducto en Santa Ana Tepetitlán, con un tanque regulador con capacidad suficiente y lo único que nos hace falta es la conclusión del acueducto correspondiente, poco más de mil metros".



Francisco Ayón, presidente Junta de Gobierno SIAPA, explicó que aunque otros municipios también han pedido incorporar colonias a la red, esto se decide según los acuerdos con cada ayuntamiento. "Conforme se cierren las mesas de trabajo, respecto a la problemática de los municipios, estaremos haciendo anuncios las próximas semanas, tenemos muy adelantada la de Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco, que tiene que ver con la parte de agua potable".



Primera etapa

1. Jardines de Santa Ana

2. La Cañada

3. Condominio Cristal

4. Rinconada del Iris

5. Rincón de Bugambilias

6. Nimbus Habitat

7. Parque de las Azaleas

8. El Arroyo

9. Los Agaves

10. Los Patos

11. Rinconada Santa Ana

12. Misión Santa Ana

13. Pórtico

14. Hacienda Jacaranda

15. Condominio San Jorge

16. Villa Dorada



Segunda etapa

1. El Fortín

2. Lomas del Fortín

3. Bosque Real

4. Parque Arrayanes

5. Le Parc

6. Los Colorines

7. El Fuerte

8. Monte Verde I, II y III

9. Natura Bosque Residencial I y II

10. Valle de San Nicolás

11. Misión La Floresta I, II y III

12. Ciudad Valle de San Nicolás

13. Praderas de La Primavera

14. Villas de Otero

15. Residencial La Peña

16. Real de Tesistán

17. Poblado de Tesistán

18. Las Agujas

19. Villas de Tesistán

20. San Francisco La Bola

21. Parques de Tesistán

22. San Ángel Inn

23. Vistas de Tesistán

24. San Francisco

25. Las Joyitas

26. Cristo Rey

27. Lago Real

28. Misión Capistrano



Tercera etapa

1. Condominio Los Higos

2. La Haciendita

3. Coto Jardinado Santa Ana

4. Villa Los Tules

5. Los Mirasoles

6. Las Yucas

7. Abedul

8. Las Limas

9. Azaleas Bugambilias

10. La Avellana

11. La Agrícola

12. El Briseño

13. Miguel de la Madrid

14. Francisco Sarabia Oriente y Poniente

15. Paseos del Briseño

16. Los Cedros Residencial

17. La Enramada

18. Jardines de los pinos

19. Residencial Galeana

20. Joya de Bugambilias

21. Bugambilias Country



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ