Negocio afiliado registra 114 pagos de Parkimóvil

Se trata de Tacos 'El Güero' en el Barrio de Mexicaltizingo, tuvo una ganancia neta de 885 pesos

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Durante el arranque del programa "Aquí Hay Lugar", uno de los negocios afiliados a Parkimóvil registró 114 pagos en un sólo día. Se trata de Tacos "El Güero" en el Barrio de Mexicaltizingo que tuvo una ganancia neta de 885 pesos.



El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro indicó que el programa de parquímetros virtuales arrancó con éxito pues durante su primer día se registraron más de tres mil operaciones en las cinco zonas reguladas.



"Será un proceso de adaptación pero está funcionando muy bien. La gente tendrá que ir acostumbrándose al nuevo modelo y el uso de la tecnología para pagar su estacionamiento en la vía pública. Como cualquier proceso de este tipo tendrá algunos días de adaptación pero este primer día fue un éxito, estuvo por encima de lo que esperábamos".



"Demuestra que la socialización funcionó bien y se tendrá que sostener algunos días más. No son soluciones mágicas, son procesos que van a llevarnos tiempos y que requieren adaptación. Estamos dando los primeros pasos para ordenar el estacionamiento en la vía pública".



Un corte hasta las 19:30 de la noche de ayer indicó que se aplicaron 253 multas por omitir el pago de la tarifa de parquímetros. Alfaro indicó que no se condonarán las multas pues señaló que ya hubo un proceso de adaptación que duró poco más de un mes.



"El asunto es muy sencillo: hay un nuevo modelo que se estudió ampliamente y la gente irá adaptándose al nuevo esquema. Después de este tiempo de socialización, de lo que ha salido en medios, el que no está enterado es porque no quiere".



El sistema de parquímetros virtuales, operado por Parkimóvil, permite pagar el estacionamiento a través de varios métodos: en la aplicación del mismo nombre, por mensaje de texto y en los comercios autorizados que se darán a conocer. Además, no implica la instalación de aparatos ni la utilización de los parquímetros ya existentes.



Cuenta con mil 625 cajones de estacionamiento e inicia en cinco zonas: Arcos Vallarta, Lafayette, Libertad, Americana y Centro. El horario de operación es de lunes a sábado de ocho de la mañana hasta las 12 de la noche, excepto días festivos. La tarifa quedará de la siguiente manera: la primera hora tendrá un costo de siete pesos y se incrementará un peso por hora a partir de la segunda.



Los automovilistas que lo utilicen podrán acceder a un seguro contra robo total y daños a sus vehículos de hasta cinco mil pesos. Se pagará a la empresa con 20% de la recaudación, lo restante será para el municipio.



GUÍA

¿Cómo funcionará "Aquí hay Lugar"?

El ciudadano tendrá tres opciones para realizar el pago del estacionamiento:

1. Acudir a un negocio autorizado con la clave de la zona y placas para pagar en efectivo.

2. Descargar la app Parkimóvil del celular, seleccionar el ícono de parquímetro o escanear el QR del letrero más cercano.

3. Enviar SMS al 25505 con clave de zona y placas. El pago se hará con cargo al saldo del teléfono. (Ejemplo: GDL1 JHK2320).

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS