Auditor y magistrados deben ser elegidos por ciudadanos: Aristóteles

Se compromete a presentar en la terna ante del Congreso los perfiles que seleccione el comité ciudadano

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- El gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se comprometió a que, de la misma forma que se planteó para el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, el proceso elegir al nuevo Auditor Superior y a los magistrados del Tribunal de lo Administrativo, deberá ser a través de lo que diga el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

En su participación durante del 129 aniversario de la Cámara de Comercio Guadalajara, hizo un compromiso con los empresarios para frenar la corrupción, a través del Sistema Anticorrupción local con un andamiaje de independencia, autonomía y contrapeso.

En el último año, 754 de cada 10 mil unidades económicas de Jalisco se vieron afectadas por casos de corrupción, indicó el primer mandatario.

“Es momento de poner punto final a la corrupción, y es ahora; esto será posible si logramos desmantelar hasta la última capa, la falsa idea de que perpetuarse en el poder es el fin último de la política”.

Hizo un exhorto a los legisladores, para que establezcan que en las leyes reglamentarias del sistema quede establecido que la opinión de la sociedad civil debe ser definitorio en la toma de decisiones.

“Aun cuando la reforma constitucional no es lo suficientemente clara, yo no quiero dejar lugar a dudas: me comprometo a que la terna que presente el ejecutivo ante el Congreso para la designación del Fiscal Anticorrupción, estará exclusivamente integrada por los perfiles que seleccione el comité ciudadano”.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR