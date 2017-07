Agonizan negocios en Avenida Revolución por obras de L3

Uno de los factores que afectan a los establecimientos es la dificultad para llegar debido a los cierres

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2017).- Anteriormente, Avenida Revolución era una opción viable para que los ciudadanos invirtieran su patrimonio en negocios, pero ahora es una vía en la que se aprecian cuadras enteras de cortinas cerradas con letreros de “se renta”.

La mayoría de los comercios que quedan se aferran a la subsistencia. Algunos gracias a otros ingresos. Otros están a punto de unirse a los que han quebrado.

Durante un recorrido en la zona, se observó que entre los factores que afectan a los establecimientos que se alzan desde Belisario Domínguez hasta Lázaro Cárdenas está la dificultad para llegar a ellos, debido a los cierres por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y a la inseguridad que genera el aislamiento en diversos puntos.

Las personas entrevistadas afirmaron que desde que comenzaron los trabajos de este proyecto sus ventas bajaron entre 70% y 80 por ciento.

“Me bajó muchísimo. Ayer nada más entró una persona. Hay lugares que han cerrado, ahí ya cerraron, allá también”, dijo el dependiente de una sucursal de colchones ubicada a la altura de Plaza Revolución.

Jorge Alberto González, quien trabaja en un establecimiento que vende autos seminuevos y que redujo su personal de seis a dos vendedores, agregó: “Este punto daba aproximadamente 35 ventas al mes. Desde que nos cerraron más o menos damos diez”.

El coordinador del Fondo Jalisco al Fomento Empresarial (Fojal), Xicoténcatl Méndez, explicó que la institución trabaja junto con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para elegir a los negocios que pueden recibir los apoyos que etiquetó el Gobierno del Estado en agosto de 2015.

“Lo único que sé es que tenemos un inventario de 907 negocios a lo largo de la ruta. Yo no me meto a validar, ellos (Siteur) me dicen son 907, pues ellos los identificaron, no sé si suba o baje conforme se retarde la obra o no”.

Al borde de la quiebra

Hay comerciantes que sí buscaron los recursos que puso a su disposición el Ejecutivo Estatal a través del Fojal. Un ejemplo es Álvaro Salcedo, propietario de un taller mecánico ubicado a un par de cuadras de los Arcos de Tlaquepaque.

El hombre contó que luego de que comenzaron las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, los clientes comenzaron a faltar.

Solicitó el financiamiento, pero no lo logró. La mala situación económica que atraviesa lo obligó a despedir a su personal más capacitado.

“Metimos para un crédito a Fojal por 60 mil pesos pero no me lo autorizaron porque mi aval estaba en Buró de Crédito. Ya no insistimos, dijimos que ya no hay que pedirles nada, al final de cuentas era un préstamo, no era una ayuda”.

Otro caso fue el de Jesús Manuel, quien aseguró que ante la escasez de trabajo se apersonó en el Fojal con la intención de recibir 30 mil pesos, pero no los obtuvo.

“El único apoyo que buscamos era que te iban a prestar 30 mil pesos a 36 meses sin intereses siempre y cuando llenaras unos requisitos. Yo fui y no me quisieron dar el crédito, entonces ¿dónde está la ayuda del Gobierno?”

La Sepaf reconoce recortes de personal

La coordinadora de Asistencia al Contribuyente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Sandra Paulina Pérez Cid, reconoció que este año los negocios ubicados en el corredor de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero redujeron su personal debido a las afectaciones en sus actividades.

La funcionaria explicó que esta deducción se obtuvo con base en los apoyos que la dependencia estatal ha brindado a las empresas y que constan de la condonación de tres impuestos: sobre remuneración al trabajo personal no subordinado, sobre hospedaje y sobre nómina.

Destacó que en 2016, 43 negocios del padrón que elaboró Siteur solicitaron esta ayuda y otros 43 en los que va de este año. Sin embargo, resaltó que la cantidad de recursos que se han exentado representan una tercera parte menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Se puede deber a la disminución de personal porque el impuesto sobre nómina y el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal no subordinado grava a los patrones. Dada la afectación económica que estos comerciantes han tenido, seguramente ha habido recorte de personal”.

COMERCIANTES PIDEN VÍAS ALTERNAS QUE NO AFECTEN SUS VENTAS

Nuevo cierre vial, sin complicaciones mayores

Luego del cierre en Avenida Revolución, entre las calles Comonfort y Pedro Catani, la circulación se mantuvo fluido. La restricción se hizo para llevar a cabo la colocación de la estructura principal de la estación CUCEI de la Línea 3.

El cierre inició la noche del miércoles y a pesar de que todavía a las 9:00 horas de ayer se estaban colocando algunos señalamiento viales, los vehículos pudieron transitar sin complicaciones mayores.

En el lugar se encuentran varias lonas con avisos que van marcando la ruta a seguir, sin embargo, en el lugar sólo se encontró a un policía vial para auxiliar a los automovilistas, en el cruce de la calle Mota Padilla.

Cerca de ocho bandereros son los que apoyan a los peatones a cruzar las calles, además, funcionan como apoyo para orientar a los automovilistas.

Algunos locatarios se encuentran molestos, pues consideran que una verdadera socialización es conversar con los vecinos para conocer las mejores opciones de vías alternas, sin necesidad de dañar a los negocios.

LA CIFRA

18,401,000 pesos ha entregado el Fondo Jalisco al Fomento Empresarial (Fojal) en créditos a negocios afectados por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

PARA SABER

Préstamos otorgados

Municipio Créditos Guadalajara 177 Zapopan 119 Tlaquepaque 12 Total 308

Fuente: Fojal