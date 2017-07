Anuncian construcción de central eléctrica en Zapotlanejo

La planta ‘Tierra Mojada’ proveerá a Jalisco del 31% de la demanda de energía eléctrica

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zapotlanejo anunciaron la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado (a base de gas y vapor) denominada "Tierra Mojada", la cual será construida los próximos 30 meses con capital cien por ciento extranjero y proveerá el 31 por ciento de la demanda energética horaria de Jalisco, la cual se venderá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, indicó que la empresa Fisterra Energy (del grupo Blackstone) tendrá la concesión de la planta, que generará 875 mega watts; el 31 por ciento de la demanda energética del Estado que contribuirá a reducir el déficit de generación del mismo en más del 36 por ciento. "En lugar de utilizar fuentes cada vez menos estables como las hídricas, este proyecto generará energía eléctrica mediante tecnología de ciclo combinado a partir de gas natural, lo que contribuirá también a reducir las emisiones de carbono a partir de esta actividad", señaló el mandatario.



Sandoval Díaz añadió que este proyecto -que se edificará en Zapotlanejo- cuenta con una inversión privada de 800 millones de dólares (aproximadamente 13 mil 500 millones de pesos de acuerdo al tipo de cambio actual) y generará 400 empleos directos y 100 más indirectos.



"La responsabilidad medioambiental a nivel transversal entre los gobiernos, las empresas, las escuelas, las comunidades, la sociedad en general, es nuestra única y mejor opción para el futuro de una sociedad sustentable", dijo el gobernador.



Pedro Barriuso, presidente de Fisterra Energy, recalcó que la demanda media horaria de los jaliscienses es de dos mil 767 mega watts, mientras que la capacidad instalada es sólo de mil 441 mega watts. "El proyecto ha sido sometido a una rigurosa evaluación de impactos desde la perspectiva de los Derechos Humanos de los Sistemas Universales e Interamericanos, basada en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que nuestras acciones tienen garantizada la mitigación de cualquier riesgo socio-ambiental".



Aunque en la rueda de prensa no se anunciaron los términos del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Héctor Álvarez Contreras, alcalde de Zapotlanejo, mencionó que aunque la empresa española le venda energía a la comisión esto no provocará un aumento en su costo. "Estará ubicada en un área que no es poblada, en la delegación de Santa Fe, cumple con los requerimientos en cuestión ambiental y estándares internacionales de este tipo de plantas, única en su tipo".



Álvarez Contreras dijo que el convenio es el primer contrato que existe a nivel nacional a raíz de la reforma energética por parte de esta empresa. "Ellos portean la energía hacia las redes de comisión federal y ellos se encargan de distribuirla. El gas natural es una línea que viene de Manzanillo, de Pemex".



Dijo que la planta estará a diez minutos de la cabecera municipal, en un predio que compró la empresa a particulares de alrededor de 30 hectáreas.



EL DATO



En noviembre de 2016 CFE Calificados, una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una transacción bilateral financiera con Frontera México Generación, una empresa de Fisterra Energy, para que la filial pudiera adquirir energía eléctrica a precios competitivos.



SABER MÁS

• La central contará con dos turbinas de gas natural de última generación, que permitirán mejorar la eficiencia de consumo de combustible, maximizando la generación de energía y disminuyendo las emisiones a la atmósfera. Además, una turbina de vapor y la construcción de dos subestaciones eléctricas, que permitirán su interconexión al Sistema Eléctrico Nacional



• La estación será amigable con el medio ambiente, pues la generación de energía eléctrica con gas natural mediante tecnología de ciclo combinado, es más limpia y eficiente que el diésel, combustóleo o carbón.



Fuente: Gobierno del Estado.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ