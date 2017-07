Realizan cirugía de prótesis craneal 3D en el Hospital Civil

Diego Giovanni, quien no contaba con la mitad de su cráneo, recibió el implante

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Sin contratiempos y con buenos resultados hasta el momento, resultó la cirugía a la que esta tarde se sometió el adolescente Diego Giovanni, que recibió una prótesis craneal tridimensional (3D) de manos de médicos expertos en neurocirugía, cirugía maxilofacial y cirugía plástica.



El adolescente, originario del municipio de Tepatitlán, no contaba con la mitad de su cráneo, luego de que el año pasado sufrió un aparatoso accidente.



El cirujano plástico, Juan Eduardo Pérez de la Torre, informó que Diego Giovanni respondió bien a la cirugía, la cual duró alrededor de una hora, en el Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde".



Se espera que el paciente pueda darse de alta este mismo fin de semana, para continuar con un seguimiento médico permanente, con el fin de verificar que la prótesis fue bien aceptada por su organismo, que no hay indicios de infección y que su evolución general continúe de la mejor forma.



"Tiene que haber un seguimiento puntual, por el hecho de que es una prótesis no convencional; con otras prótesis el seguimiento es un poco más tranquilo, pero en el caso de él, que ya había recibido una, lo importante es que la 3D le quedara bien".



Lo que debe de cuidarse, comentó el cirujano maxilofacial, Javier de la Peña, es vigilar que la herida cierre adecuadamente, para que no se contamine la prótesis, que no se genere un abultamiento mayor y que, por lo tanto, se logre simetría a nivel craneal.



El accidente de Diego Giovanni consistió en la caída desde un segundo piso, lo que le causó una inflamación severa a nivel del cráneo, provocando la pérdida de la mitad del mismo. Esto le ocasionó que tuviera problemas en su andar, además de que lenguaje se hizo más lento.



Hace unos meses, el menor recibió una prótesis tradicional, la cual no tuvo los resultados esperados, por lo que se recurrió a utilizar una impresa en 3D, hecha con un material denominado metacrilato.



Se espera que con la prótesis se logre quitar el peso contralateral, pues al no contar con un pedazo de cráneo, el peso se va sólo hacia un lado. También se eliminarán las consecuencias de la presión atmosférica, como los dolores de cabeza.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR