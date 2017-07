Aprueban ‘educación incluyente’ sin presupuesto

La reforma aprobada por el Congreso local no tiene una proyección de fondos para aplicarla

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- La reforma aprobada por el Congreso para tratar de garantizar a las personas que viven una discapacidad auditiva, su derecho de recibir educación en lenguaje de señas no tiene contemplado presupuesto. En el acuerdo avalado no hay una proyección sobre los fondos que se necesitan para aplicar las medidas o el señalamiento de que se tendrán que hacer alguna modificación presupuestal, a pesar de que especifica que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.



Las modificaciones a la ley estatal para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, establecen la obligación de garantizar el derecho de las personas sordas a recibir clases en el lenguaje de señas mexicanas, en escuelas públicas. Se exige a la Secretaría de Educación estatal a brindar educación pluricultural que facilite a las personas ciegas, sordos, niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial; el desarrollo y uso de la lengua escrita. Se pide a la dependencia garantizar la educación bilingüe, desde la educación inicial, a través de la lengua de señas.



El presidente de la Comisión legislativa de Educación, José Garcia Mora, admitió que en la elaboración de la reforma no se consideró un análisis de los fondos se requieren para que se cumpla lo aprobado, aunque dijo que sí se consultó con funcionarios de la secretaría. El legislador reconoció que por las limitaciones presupuestales se deja la posibilidad de iniciar con un programa piloto, mientras se tiene el diagnóstico de la demanda de las acciones de educación incluyente.



"No hay en cada escuela un niño sordo. Tenemos que ver que donde estén esos niños se destine personal para los atienda, eso si tiene que estar previsto en el presupuesto que se destine a la dirección de equidad e inclusión- de la Secretaría de Educación-. En la discusión de presupuesto tendremos que revisarlo y si de aquí a que termine este año, que son los primeros cuatro meses del ciclo escolar, habrá que buscarse alguna transferencia en la secretaría de educación", explicó



Otra de las nuevas obligaciones de la secretaría es que tendrá que desarrollar programas de capacitación para padres o tutores, para que se enseñe y promueva el lenguaje de señas mexicanas.



La diputada Fela Pelayo López, promotora de la reforma, negó que lo aprobado sea una lista de buenas intenciones, sin sustento presupuestal. Argumentó que la garantía de que recibirá recursos para concretarse es que todos los partidos lo aprobaron.



Para cumplir con lo aprobado, todas las dependencias públicas estatales y municipales tendrán que contratar intérpretes de señas, o capacitar personal, pues se especifica que en todos los actos públicos gubernamentales se deberá contar con un intérprete, igual que en las dependencias que presten servicios públicos. En la reforma se advierte que aún tienen que establecerse las bases para certificar a los intérpretes a nivel estatal.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS