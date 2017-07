Piden que gobernador no intervenga en nombramiento de Fiscal

La agrupación ‘Hagamos’ exhorta a que el Sistema Anticorrupción no dependa del Estado

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Integrantes de la agrupación política “Hagamos” solicitaron al gobernador, Aristóteles Sandoval, sacar las manos del proceso de nombramientos de Fiscal Anticorrupción y garantizar que la sociedad civil participará en la selección del Fiscal General. Enrique Velázquez González, titular de la agrupación, exhortó a que la autonomía de las fiscalías quede plasmada en las leyes secundarías del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y no dependa de la buena voluntad del titular del Poder Ejecutivo.



Recordó que la agrupación presentó una iniciativa ciudadana, que ya fue enviada al Congreso, para que la elección de Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General se aleje del reparto de cuotas entre partidos. Plantean que el Consejo de Participación Social realice el proceso y remita el listado de aspirantes que cumplan los requisitos directo al Poder Legislativo, sin que pase por una terna propuesta por el gobernador.



"Alejarse de buenas intenciones, en el sentido del gobernador que dice va a buscar la opinión de la ciudadanía y de los comités para la designación del fiscal. No se trata de que busque la opinión, se trata de que saque las manos, para que de una vez por todas se den resultados en el combate a la corrupción", precisó el ex diputado.



Velázquez González señaló que en las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso local faltó establecer el presupuesto constitucional para la Fiscalía, para garantizar su autonomía. La máxima publicidad a las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial de los funcionarios titulares del SEA. Mayor especificación en la reparación del daño en los casos de corrupción y que los delitos de este tipo no prescriban. Además piden de establecer los mecanismos de evaluación al desempeño del Fiscal Anticorrupción.



El rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Héctor Raúl Solís, pidió al gobernador rectifique y decida en favor de crear un verdadero Sistema Estatal Anticorrupción. El académico de la Universidad de Guadalajara llamó a la sociedad civil se manifieste de una forma más clara y presionar para que se avale un sistema con independencia.



Mara Robles Villaseñor, rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos) llamó al gobernador y al Congreso a tomar en serio la participación ciudadana y que el proceso no sea una simulación. Robles Villaseñor subrayó que los diputados deben considerar que la iniciativa, impulsada por Hagamos, tiene el respaldo de 22 mil firmas y están obligados a revisarla.



SABER MÁS

Iniciativa de agrupación Hagamos

-Dotar de autonomía a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción.

-Que no prescriban los casos relacionados con la corrupción

-Que los Tribunales Administrativos se renueven a fondo

-La obligación de presentar las declaraciones 3 de 3 de máxima publicidad.

-El contralor del Estado y los contralores municipales sean electos con participación activa de organizaciones de la sociedad civil y universidades.

-Ampliar el catálogo de delitos, relacionados con la corrupción.

-Que cualquier funcionario público pueda ser juzgado por casos de corrupción.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS