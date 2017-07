Aspirantes a CEDHJ comparecen en el Congreso

En la primera jornada, 16 comparecencias; veinte minutos por participante para presentar plan de trabajo y responder preguntas

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Los candidatos a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) comparecen ante diputados, las entrevistas están incluidas en el proceso de selección de nuevo ombudsman. En la primera jornada se realizan 16 comparecencias, cada participante tiene veinte minutos para presentar su plan de trabajo y responder preguntas de diputados.

Uno de los primeros en comparecer fue Carlos Mercado Casillas, ex director de seguridad pública en Guadalajara, que defendió su aspiración a presidir la CEDHJ. Destacó que, durante su gestión ante la policía tapatía, no tuvo recomendaciones por violación de garantías individuales. El ex funcionario tapatío argumentó que no fue destituido del cargo, sino que renunció para que se investigara el actuar de la policía en el zafarrancho ocurrido en 2014, en el estadio Jalisco durante un partido Atlas contra Chivas.

Claudia Gabriela Salas Rodríguez, otra de las aspirantes, reconoció que militó en el Partido Acción Nacional (PAN), periodo durante el que fue funcionaria en el Instituto Nacional de las Mujeres. Señaló que decidió dejar el partido hace cuatro años para seguir su trabajo en organizaciones civiles.

Las comparecencias iniciaron a las nueve de la mañana con sólo cinco diputados presentes, aunque a lo largo de las entrevistas se han incorporado algunos legisladores y otros se retiraron.

Comparecen hoy: Enrique Rosas Jiménez, Laura Sánchez Oropeza Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Nadia Sierra Campos, Carlos Mercado Casillas, José Antonio Huitzilopochtli González Hernández, María del Carmen Acosta Jiménez, Eduardo Antonio Reyes Martín del Campo, Fernando Zambrano Paredes, Oscar González Gari, Joselyne del Carmen Bejar Rivera, María Guadalupe Ramos Ponce, Thais Loera Ochoa, Rodolfo Armando Casanova Valle, Jaime Hernández Ortiz, Francisco Javier Jasso Méndez.

