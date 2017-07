Crece demanda de semáforos

A pesar del incremento, la Semov sólo avala una de cada cuatro solicitudes de colonos, aunque la instalación de los aparatos depende del presupuesto existente

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUL/2017).- Ya sea cerca de una escuela, en la intersección que está sobre la cuadra del mercado, por la calle de la iglesia o en una nueva vialidad que se habilitó para ingresar al fraccionamiento que fue recientemente inaugurado, colonos han solicitado la instalación de 463 nuevos semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara desde el 2015 a la fecha.

La tendencia varía, aunque sí hay un incremento de un 19% entre 2015 y 2016. Según la Secretaría de Movilidad, hace dos años la Dirección de Control de Tráfico registró 199 solicitudes, y el pasado la lista creció a 237. La Secretaría calcula que uno de cada cuatro en el listado de solicitudes es autorizado; su instalación ya depende del presupuesto asignado a semáforos.

La Dirección de Infraestructura Vial es el área en donde se realizan las peticiones y se encarga de verificar que se cumplan variables como un volumen mínimo de vehículos, circulación transversal, volumen mínimo de peatones, antecedentes de accidentes, intersecciones amplias e irregulares, entre otras que están estipuladas en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Durante los primeros cinco meses de 2017, la Semov ha recibido 27 peticiones más, pero en el mismo periodo ha instalado 74 semáforos en la metrópoli, según la Unidad de Transparencia.

Cualquier individuo o institución puede solicitar la instalación de un semáforo: ya sea una persona física, moral, núcleo de colonos o autoridad municipal. Sin embargo, los dictámenes que realiza la Secretaría no necesariamente concluyen con la autorización. El estudio de campo puede detectar que sean topes o reductores de velocidad los que se instalen.

El año pasado se colocaron 199 nuevos semáforos en la ciudad, pero iban a ser más. Rubén Godoy, titular de Control de Tráfico, explica que la partida para semáforos de 2016 era la adecuada, pero la de cables no. Y al no poder tomar fondos de una partida para nutrir la otra, el poco cable que se compró fue utilizado para dar mantenimiento a los equipos que registraban fallas.

“Sí necesitamos poner más (semáforos). Esta vez se eliminó ese error y se autorizó un cambio de la partida semáforos a la partida de material eléctrico. Hoy el cable está llegando”.

La SCT indica que los semáforos tienen como función ordenar y regular el tránsito de vehículos y peatones, y en consecuencia regular su velocidad de desplazamiento y eliminar o reducir los accidentes. Entre 2013 y 2017, el Gobierno del Estado ha ejercido un presupuesto de 50.7 millones de pesos para la compra de estos equipos y para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

METRÓPOLI

Renovarán cinco mil luces para reducir fallas

Al concluir este año, las luces de una gran parte de los semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara serán renovadas. El plan de la Dirección de Control de Tráfico es cambiar cinco mil focos que están llegando al límite de su vida útil, y los equipos de semaforización que tienen focos incandescentes serán reemplazados por luces tipo LED.

“Eso va a disminuir la cantidad de viajes (para reparaciones)”, indica Rubén Godoy. “Porque cuesta más el viaje que el foco mismo. Para mí lo primero es bajar la cantidad de viajes, que es lo que me pega. Si quito cinco mil viajes, ¿cuántos vehículos se me van a desocupar para usarlos en algo más?”

Cada nuevo foco tiene un precio de 120 pesos, y cuenta con una base de aluminio para aumentar su vida útil. El primer lote de mil focos ya está en posesión de la Semov y, en la opinión del funcionario, “es una estrategia muy sencilla para disminuir fallas”.

Los focos que regularmente adquiría la Secretaría de Movilidad tienen cinco mil horas de uso, que se traducen en un año. Por eso es que se realizaba un cambio por año. Los nuevos focos tienen una vida útil de 100 mil horas, lo que aplazará aún más su operación.

“Era un gasto inmenso. Muchos de los focos están llegando al fin de su vida útil, los ves ‘chimuelos’. Sobre todo los verdes que necesitan una cantidad adicional de voltaje o intensidad de corriente para que den más luz (…) Hoy estamos apostando por tecnología que hace 10 años no existía. No son focos caseros”.

Descartan inversión en aparatos inteligentes

Porque los semáforos en Guadalajara operan con efectividad gracias a las herramientas tecnológicas (redes satelitales, por ejemplo) que ya existen, la Secretaría de Movilidad no tiene considerado, por el momento, una transición a la “inteligencia” en su sistema.

Poco menos de la mitad de los cruceros semaforizados que hay en la ciudad tiene una centralización; es decir, que sus ciclos, comportamiento y eventuales fallas son detectados en tiempo real desde la central de la Semov. Pero hay mil 027 equipos que no.

La compra de sensores para dotar de inteligencia a los semáforos de toda la ciudad, explica Rubén Godoy, significaría un gasto de 80 millones de dólares, por lo que ve más sencillo y efectivo invertir en capacitación de personal que en actualizar el sistema.

“No tenemos tan mala tecnología… no tenemos el sistema más nuevo, pero tenemos un buen sistema. Sí quisiera tener (sensores para monitoreo remoto), pero no me son indispensables todavía”.

Actualmente, la Secretaría aprovecha la habilitación de mapas satelitales y otras herramientas internas para ubicar los puntos congestionados de la metrópoli, así como las redes sociales como WhatsApp o Twitter para recibir y atender quejas o reportes de semáforos descompuestos.

“Tal vez llegamos tarde o nos atrasamos tanto con el sistema que la tecnología nos alcanzó. Hoy, ninguna otra ciudad está manejándose de esta manera, pero nosotros trabajamos de maravilla (…) Los semáforos que están fuera del sistema centralizado no me indican si se les funde un foco, pero la gente me lo dice y no tardan nada en decírmelo”.

La apuesta por redes de semaforización inteligentes es una tendencia que cobra fuerza en diversos puntos del planeta. En Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, se inauguró recientemente un semáforo para “peatones tecnológicos”, que consiste en luces LED instaladas en el piso, y que están sincronizadas con el semáforo para tratar de evitar que quienes van más atentos a lo que pasa en su celular que en su entorno crucen cuando la luz está en rojo.

En México también se trabaja en sistemas inteligentes. El Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana diseñó un sistema que promete agilizar el flujo vial mediante cámaras y un programa que modifica los tiempos del semáforo en función del flujo vehicular.

Y mientras Luis Felipe Siqueiros, de la organización Guadalajara 2020, afirma que un buen sistema inteligente de gestión de tráfico puede traducirse en hasta 15% de desfogue en las calles, Rubén Godoy sostiene que no hay pruebas de tales beneficios. “Hay mucho qué mejorar; hay tiempos qué disminuir en fallas. Ahí vamos (…) Estamos haciéndolo; si no lo estuviéramos haciendo la gente se daría cuenta”.

GUADALAJARA DUPLICA A MONTERREY

Suman más de mil 700 puntos semaforizados

En la ciudad de Guadalajara hay casi ocho mil semáforos instalados, que se traducen en mil 700 cruceros semaforizados. Y todos son operados por una sola entidad: la Secretaría de Movilidad. Es casi el doble de las intersecciones que hay en la ciudad de Monterrey, y cuatro veces más que en la ciudad de León, Guanajuato.

Rubén Godoy Sánchez ha trabajado en ambas Entidades como responsable de semáforos, y con esa experiencia afirma que la metodología para operar las intersecciones semaforizadas de la Perla Tapatía es la más elaborada en el país.

“Guadalajara tiene el doble de semáforos que Monterrey, pero no es más eficiente ni menos eficiente que Monterrey (…) Ellos tienen más vías rápidas pero menos alternativas para desahogarlas, nosotros tenemos menos vías rápidas, pero más alternativas para fluir cuando éstas se saturan”.

En su opinión, cada ciudad tiene un esquema y un estilo de operaciones distintos, en función variables como la cantidad de autos, la extensión territorial y su apuesta por el desplazamiento (vías rápidas, pasos a desnivel o cruceros, etcétera). “Hace ocho años, Monterrey tenía casi el doble de pasos a desnivel y la mitad de semáforos (que Guadalajara). Y Monterrey tiene problemas tan críticos (de desplazamiento) como Guadalajara”.

Mientras en Guadalajara hay sólo una dependencia encargada de la atención y mantenimiento de los semáforos, la Ciudad de México (el núcleo urbano con más puntos en todo el país) tiene una instancia por delegación o municipio. “Y ninguna delegación maneja más cruceros semaforizados que Guadalajara. No hay más semáforos bajo una misma dependencia; nadie tiene más que nosotros. La delegación que más tiene en México son mil 500. Y en Monterrey, como lo manejan los municipios de forma independiente, pues Monterrey tendrá 350 o 400. Igual que si aquí los separaras (por municipio)”.

Bajo esa realidad, Guadalajara, afirma el funcionario, tiene a los mejores técnicos, la suficiencia presupuestal y la posibilidad de reacción en la materia, respecto a otros puntos de la república.

“Todos los esquemas tienen pros y contras. En otras ciudades no son especialistas y el trabajo se lo avienta la Dirección de Alumbrado Público. Eso tiene problemas. Nosotros tenemos una buena operación de gestión dentro de todas las limitantes, porque claro que tenemos limitantes económicas, de volumen de trabajo, que quisiéramos tener mejor”.

La Dirección de Control de Tráfico trabaja actualmente con “la mita de gente que teníamos hace 15 años”. Por eso, la apuesta es preparar al personal con el que se cuenta y así reducir la cantidad de fallas.

Gastan hasta en raticidas

Además de cables, herramientas, fusibles, electrodos y otro tipo de material eléctrico requerido para hacer funcionar los semáforos del área metropolitana, entre las requisiciones que hace la Dirección de Control de Tráfico de la Semov se cuentan decenas de litros y galones de raticida e insecticida. La extraña solicitud tiene una justificación: la estructura interna de los semáforos regularmente es visitada por roedores e insectos, que carcomen los cables e inciden en que éstos fallen.

Entre sus solicitudes trimestrales de equipo, la Secretaría añade químicos para acabar con estos “visitantes”, pues de acuerdo con el titular del área, se trata de un problema “serio” que afecta en mayor medida los controladores, cuyas tapas de cemento regularmente están quebradas.

“Les gusta el calor de lo encerrado en los controladores. Les encanta estar ahí. Llegas y hay arañas, ratas; hay de todo en esos controladores. Tengo que estarlos arreglando”.

Los trabajadores de campo de la Semov también añaden cemento y papel periódico en las tapas a manera de barrera. Pero ésta tampoco es un fuerte impedimentos. “En algunos controladores, como los computarizados, ponemos espuma de poliuretano para que no se metan… pero aun así se meten”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Red antigua

Luis Felipe Siqueiros Falomir (integrante de Guadalajara 2020)

En términos generales, el sistema de semaforización centralizado que tiene la Semov en el área metropolitana es viejo. Data de la década de los noventa y, casi tres décadas después, aún no alcanza a cubrir la ciudad entera.

Por esa razón, los gobiernos deben actualizarlo. “Es un sistema que está compuesto por redes de cobre y no de fibra óptica. En un principio tenía una serie de sensores de piso, o espiras, cuya mayoría ya no funciona. En su momento esas espiras ayudaban a generar las fases de los semáforos”.

Pero los semáforos no son la única prueba del rezago en que se ha mantenido la infraestructura urbana de la metrópoli; algunas de las cámaras de registro de tráfico que opera la Semov, afirma, también están en malas condiciones.

Por eso considera que deben de invertirse más fondos no sólo para atender los pendientes sino para crecer la red de monitoreo desde la central, a fin de que se pueda estar al pendiente en tiempo real de la velocidad de desplazamiento.

Lo ideal, comenta, es que los tiempos de cruce en las intersecciones se ajusten de manera automática en función del horario y el comportamiento de los ciudadanos. “La mayoría de los semáforos de pueblos tienen el mecanismo en una sola fase para todo el día, y eso los hace muy ineficientes. Se pueden programar varias fases: una por la mañana, por hora valle y por la tarde”.

La Secretaría de Movilidad está a cargo del sistema de operación de semáforos. Y en la opinión del experto así debe permanecer, pues municipalizar los semáforos obligaría a cada localidad a habilitar una red. Bajo ese esquema, el límite entre municipios sería un obstáculo más para el flujo vehicular.

Suministro de luz

• En 2014, el 28% de todas las fallas registradas en semáforos de la ciudad eran atribuidas a interrupciones en el suministro de electricidad.

• Hoy, el porcentaje es del 43%, según la Semov.

Problemas en semáforos

Entre enero de 2013 y mayo de 2017 se han reportado 52 mil 009 fallas en semáforos, que significan un promedio de 32.2 por día.

Año Fallas reportadas 2013 11,349 2014 12,659 2015 12,359 2016 11,789 2017* 3,853 Total 52,009

* Corte a mayo

Principales fallas

Concepto 2014 2015 2016 2017 Fallas en suministro de la CFE 28% 35% 39% 43% Luces fundidas 47% 40% 40% 38% Daños por choques, obras, etcétera 13% 10% 6% 6% Fallas de controles de semáforos 12% 15% 15% 13%

Los semáforos por municipio



Municipio Total Guadalajara 5,52 Zapopan 1,622 Tlaquepaque 323 Tonalá 274 Tlajomulco 126 El Salto 65 Juanacatlán 2 Total 7,932

*La Secretaría no tiene registro de semáforos instalados en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Inversión

Presupuesto anual invertido en compra de equipo para instalación de nuevos semáforos y para realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Año Inversión 2013 12’568,908 2014 5’548,368 2015 14’809,830 2016 17’870,400 Total 50’797,507

Semáforos instalados*

2014 2015 2016 2017 Total 226 120 199 74 619

* Cantidad de estructuras, no de cruceros semaforizados

LAS CIFRAS

80 millones de dólares, recursos que se requieren para adaptar sensores o semáforos inteligentes en la ciudad.

59. Entre el 7 de enero y el 31 de mayo pasados, la Semov ha atendido ese número de reportes por reposición de postes y látigos de semáforos que resultaron dañados.

Tres horas y media

El tiempo promedio que demora a la Secretaría de Movilidad reparar algún desperfecto reportado en los semáforos del área metropolitana es de tres horas y 37 minutos.

