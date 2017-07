Aprueban Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

Pretende coordinar el trabajo de autoridades estatales y municipales en la materia

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2017).- El pleno del Congreso del Estado avaló la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) con la que se pretende coordinar el trabajo de las autoridades estatales y municipales involucradas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos en materia de corrupción. Así como la fiscalización y control de los recursos públicos.



En lo aprobado se detalla que se conformará un comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) integrado por el titular de Auditoria Superior del Estado, el Fiscal Anticorrupción, titular de la Contraloría del Estado, un representante del Consejo de la Judicatura, la presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. La presidencia del comité coordinador del SEA, será ocupada por el titular del Comité de Participación Social y durará un año. La titularidad será rotativa entre los miembros del comité. El órgano coordinador del SEA deberá reunirse de forma ordinaría por lo menos una vez cada tres meses y será el enlace con el Sistema Nacional Anticorrupción.



En la sesión el Congreso también dio cuenta de que 92 ayuntamientos ratificaron la reforma constitucional anticorrupción. El decreto fue remitido al gobierno estatal para su publicación en el Periódico Oficial. Aunque las modificaciones entran en vigor al día siguiente de su publicación, en los artículos transitorios se establece que el SEA empezará a funcionar en enero de 2018.

Funciones del Comité de Participación Social



El Comité de Participación Social del SEA tiene como objetivo principal ser la vinculación con las organizaciones sociales y académicas, relacionadas con la materia anticorrupción. Además de llevar los índices de percepción que se tenga de la corrupción por los diferentes entes públicos. Entre las facultades del comité estará la emisión de exhortos públicos, cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Este comité participará en el nombramiento de Fiscal Anticorrupción con la convocatoria y elaboración de lista de aspirantes de la cual el Gobernador propondrá una terna al Congreso.



El Comité de Participación Social estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que serán seleccionados por una comisión nombrada por diputados. Los miembros del comité durarán en el cargo cinco años, sin la posibilidad de reelección. Durante su gestión, los integrantes del comité de participación social sí recibirán sueldo pues no podrán ocupar otro empleo en el servicio público, ni en la iniciativa privada. Por única ocasión en la primera conformación del Comité de Participación Social el nombramiento escalonado. El presidente durará un año, el resto dos, tres, cuatro y cinco años.



Los requisitos que deberán cumplir quienes conformen el comité: son tener al menos cinco años de experiencia en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Tener más de 35 años, título de licenciatura con antigüedad mínima de diez años, tener conocimiento en la materia. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal. No haber sido registrado como candidato o haber desempeñado cargo de elección popular, los últimos cuatro años anteriores a su designación. No desempeñar o haber desempeñado cargo en algún partido político. No haber sido miembro, adherente o afiliado de algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la convocatoria.



Comisión Seleccionadora



La Comisión Seleccionadora, que nombrará el Congreso, tendrá como responsabilidad elegir a los integrantes del comité de participación social del SEA. Además, se le dan facultades para que también participe en el nombramiento de otros comités que sean requeridos mediante convocatorias que emita el Congreso. La Comisión estará conformada por nueve mexicanos que tengan una residencia mínima de tres años en el estado de Jalisco. Cinco de sus integrantes saldrán de la convocatoria a universidades públicas y privadas, los otros cuatro integrantes emanarán de organizaciones de la sociedad civil. Estos cargos serán honoríficos y serán por tres años. El Poder Legislativo emitirá la convocaría para que la comisión seleccionadora quede designada a más tardar en agosto.



Sistema Estatal de Fiscalización



Dentro de la Ley del SEA se crea el sistema estatal de fiscalización que tendrá por objeto fijar acciones y mecanismos de coordinación entre la Auditoria Superior, la Contraloría, los órganos internos de control de las dependencias autónomas, el órgano interno de control del Poder Legislativo y del Judicial. El sistema estatal de fiscalización deberá coordinar el trabajo entre los entes integrantes y evitar duplicidades y omisiones. Se pretender mayor cobertura la fiscalización y emitir información relevante de los reportes de auditoria y fiscalización. Las recomendaciones que haga este sistema deberán ser públicas.



Los municipios podrán integrar e implementar los sistemas anticorrupción, respetando su autonomía. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que haga las trasferencias necesarias para dar el soporte financiero a lo aprobado.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS