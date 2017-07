Semadet solicita la reducción de metas

La Secretaría de Medio Ambiente pidió los cambios al Consejo Ciudadano del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2017).- Mientras especialistas coinciden en que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) no ha dado resultados en los más de cuatros años que lleva la actual administración, la dependencia solicitó al Consejo Ciudadano del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE), la reducción de cinco metas de indicadores establecidos para 2017.

En el documento aprobado en mayo de este año a través de una mesa de diálogos técnicos, la titular María Magdalena Ruíz Mejía solicitó algunos cambios. Una de las modificaciones aprobadas es la meta de vehículos verificados. En 2012 (último año del sexenio pasado) se reportaron 957 mil trámites; en la actual administración la cifra ha estado por debajo de ese número, debido a que el Programa Control de Emisiones Vehiculares no ha despegado.

El año pasado se verificaron 798 mil autos y para este año, la meta planteada en el sistema de indicadores es que tenga un crecimiento mínimo para llegar a 800 mil; es decir, se queda corta respecto a la inicial contemplada para este año, pero no por debajo de 2016.

En las anotaciones del sistema de monitoreo, la dependencia justificó que tras el aumento en el precio de combustibles de enero pasado (el famoso gasolinazo) se vieron obligados a tomar medidas de contención, como suspender durante este año el Programa Control de Emisiones Vehiculares, “por lo que se vio afectada la incidencia de verificación por parte de la ciudadanía”; sin embargo, se asegura que se trabaja en una campaña de difusión para aumentar los alcances.

El pasado 5 de julio, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció que este programa ─que ha generado polémica debido a la operación de los próximos verificentros─ se retomará a partir de 2018.

Otra de las modificaciones a la baja está relacionada al indicador de los días dentro de la norma conforme al promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire: el promedio del IMECA, y los días que se cumple con la norma de PM10.

Además, se solicitó retirar el indicador de emisiones de gases compuestos de efecto invernadero, el cual se reportará en el sistema de información del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

También se redujo la meta de hectáreas reforestadas, respecto a las alcanzadas el año pasado. En 2015 se reforestaron 13 mil 474 hectáreas y en 2016 se redujo a siete mil 037. Y para 2017 (de acuerdo con la gráfica de avance), la meta es de seis mil 500 hectáreas.

En el documento se añade que la Secretaría de Medio Ambiente realizará más reuniones para revisar métricas adicionales, “para conformar un MIDE Satélite del Medio Ambiente”.

Para el diputado emecista Ismael del Toro Castro, la Semadet es la peor secretaría que tiene el Ejecutivo, y obedecería más al trabajo de su titular que a un diseño institucional de la dependencia. “Creo que tiene que ver también mucho con el titular o persona que está al frente de la secretaría, en este caso no es una súper secretaría, sino un tema que tenía que generarse novedoso, pero que no (se eligió) a la persona adecuada”.

Necesarias, mediciones más realistas: Ruiz Mejía

La titular de la Semadet, María Magdalena Ruiz Mejía, justificó la solicitud de reducción de metas de cinco indicadores, al destacar que las mediciones en materia de medio ambiente deben evolucionar para que no sean cuantitativas sino cualitativas.

Asegura que desde el inicio de la administración se hicieron observaciones sobre los indicadores que dependían de otros actores, como la Federación o municipios. Sin embargo, la mayoría en los que se solicitaron ajustes a la baja, como la verificación vehicular y los relacionados a la calidad del aire, dependen directamente del Estado.

La funcionaria comenta que se cuestionó el indicador hectáreas reforestadas, porque se debe medir con otros parámetros, ya que los resultados deben estar enfocados en la restauración. “El criterio es que sea realista, que esté ayudando realmente a que se evidencie la política de calidad, y que no esté centrado en cantidad (…). Este indicador, era completamente irreal”.

A pesar de no estar de acuerdo con la metodología, asegura que la dependencia cumplirá con las metas establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo (PED) 2018. “En las grandes metas empezamos con 10.8% de superficie protegida, ahora llevamos 13% y vamos a llegar hasta casi el 15%. En el tema de residuos, estamos llegando con estas visiones regionales a articular varios sistemas intermunicipales”.

En el tema de calidad del aire, explica, se dejará una red de monitoreo, “y un programa que ha sido un poco más que difícil de implementar (a la fecha no ha arrancado), pero que va a saltar cualitativamente de todos los programas de calidad del aire que existen a nivel nacional, sobre todo en el tema de verificación vehicular; entonces, estoy segura que estos indicadores van a llegar a cierto nivel de cumplimiento”.

Cuestionada sobre las críticas al trabajo de la dependencia, responde: “Yo diría más bien que el resultado de la Semadet es a nivel de que es una política emergente, está evolucionando, está enfrentando altos niveles de conflicto que históricamente no se habían dado y que es de corresponsabilidades”.

Elevarán metas

Contrario a la Semadet, la Fiscalía se planteó incrementar las metas de algunos indicadores en materia de seguridad para lograr una mejora en 2017, respecto a los resultados obtenidos durante el año pasado.

Esto, con la finalidad de que impliquen desafíos en un “sentido aspiracional”, se precisa en el documento del Consejo Ciudadano de MIDE.

Los nuevos indicadores que se podrían contemplar son: sentencias emitidas con respecto a homicidios; ministerios públicos por habitantes; nivel de satisfacción de la ciudadanía con respecto al desempeño de los ministerios públicos, “la Fiscalía coordinará esta tarea con el fin de conformar un MIDE Satelital que nutra la próxima actualización del Plan Estatal de Desarrollo”.

Industriales cuestionan regreso de verificentros

Tras señalar que en los más de cuatro años de la actual administración no se ha retomado el Programa de Verificación Vehicular “como debe de ser”, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) hace un llamado al gobernador para que realice una reestructura del nuevo modelo que se pretende poner en marcha a partir de 2018, y que fue pospuesto en febrero pasado.

El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del CCIJ, Enrique Dueñas Rodríguez, declara que se deben hacer modificaciones para evitar la operación de verificentros, los cuales consideran “recaudatorios”.

“No vemos que ésa sea la solución: poner verificentros. El mismo taller puede hacer una lectura de contaminantes a la hora que ingrese (el vehículo). Puede hacer una descripción mecánica de lo que se le repara (…) para que deje de contaminar, y luego otra lectura, pero esto tiene que estar en línea con Semadet, para que (la dependencia) esté autorizando o validando las lecturas que va teniendo”.

Critica que tras el anuncio de poner en marcha el nuevo modelo, el gobernador declaró que en el próximo pago de refrendo se cobrará una multa a quien no realice la verificación de sus autos en 2016. Por ello decidieron dar su punto de vista respecto al programa (en representación de 27 cámaras industriales).

Agrega que se debe plantear un programa que abone al problema de la calidad del aire de la ciudad, no al tema recaudatorio. “Documentamos que Guadalajara tiene 100 días de mala calidad en el año, y esto se ha venido repitiendo en los últimos 8 o 10 años, pero cada vez hay más días de mala calidad del aire”.

Critican que la Fiscalía no dio los resultados esperados

Tras recordar que en 2013, el Congreso dio un voto de confianza al entonces gobernador electo, Aristóteles Sandoval, para crear la nueva estructura administrativa del Ejecutivo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, subraya que la fusión en materia de seguridad, que dio paso a la Fiscalía, fue un total “fracaso”.

Debido a que el Sistema Anticorrupción obliga a tener un Ministerio Público autónomo, por lo que la Fiscalía deberá dividirse para ser independiente y dejar la seguridad pública a cargo del Estado, considera que la propuesta del gobernador en esta materia es un reconocimiento velado de la falta de resultados de la dependencia.

“Creo que está disfrazado en ello el reconocimiento del fracaso de este modelo de la Fiscalía, que es más que evidente. Los resultados no se dan porque creo que el generar esta superestructura y el presupuesto, no tiene una correlación de resultados”.

Resalta que se requiere un Ministerio Público autónomo con presupuesto constitucional, “que no se le esté regateando, que se le genere una total autonomía financiera, de gestión interna, de nombramiento de sus fiscales especializados. Todo eso obviamente vinculado a la representación y a la potestad que hay en los diputados”.

Por su parte, el coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz, declara que el modelo fue un fracaso, por ello en 2016 presentaron una iniciativa para lograr un Ministerio Público autónomo, para investigar los delitos de manera eficiente y avanzar en la profesionalización del servicio policial, a través de un modelo mixto, en el que las elementos municipales se puedan coordinar con la policía estatal.

Sin embargo, el fiscal Eduardo Almaguer destaca que los cambios a realizarse permitirán enfocar el trabajo en la profesionalización de las policías, “viene la búsqueda en el país y también en Jalisco, que debemos de hacer un esfuerzo de tener una policía estatal única y que no tengamos 125 policías, algunas de ellas con cuatro elementos que realmente no garantizan la seguridad de los ciudadanos. Esto (la reforma) va a empujar bastante, entonces tendremos dos entes muy profesionales que seguramente estarán dando buenos resultados”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

En retroceso

Hermes Ulises Ramírez Sánchez (director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG)

El académico declara que la Semadet no ha funcionado porque muchas de las políticas públicas que se tenían planteadas desde el inicio de la administración no se llevan a cabo actualmente, “en lugar de ir hacia delante, vamos un poquito hacia atrás. Ejemplos: la verificación vehicular o el famoso plan de arbolado. Vamos a la parte forestal: vemos que tenemos una gran cantidad de incendios. Los planes estatales, los planes regionales y municipales de cambio climático todavía no están funcionando como debería. Hay una gran cantidad de actividades que no han querido hacer, pero yo no sé si por desconocimiento o por falta de capacidad de personal, pues obviamente no han dado los resultados que se esperaban”.

Comenta que hay muchos rubros en los que se está lejos de los resultados planteados al inicio de la administración.

Añade que al frente de esta secretaría se requiere una persona con experiencia, capacidad y liderazgo.

Llamado a la reflexión

Sergio Fernando Valdez Ángulo (presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas)

Las nuevas atribuciones en materia de desarrollo territorial y urbano hubiesen afectado la operación de esta dependencia, considera el arquitecto. “La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial abarca demasiado; es decir, hay muchas cosas en las que debería estar enfocada la Secretaría, como anteriormente estaba, y hay muchas cosas en las que debe intervenir urgentemente una secretaría de desarrollo urbano”.

El académico resaltó que los planes parciales aprobados siempre se quedan con letra chiquita en los temas que más afectan a los ciudadanos.

“Es por eso que se debe haber una reflexión. Invito a hacer (ese ejercicio) para dividir las acciones y dividir una secretaría que trata de englobar todo en uno solo”.

Reducen capacidad de respuesta

Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del Colegio de Jalisco)

Con la apuesta del cambio institucional de 2013 en la Fiscalía se buscó darle autonomía, pero la prueba de fuego siempre será la eficacia del sistema y no se logró; al contrario, se redujo la capacidad de respuesta de la Fiscalía, declaró el especialista en materia de seguridad.

De acuerdo con el Censo 2016 del Inegi, en capacidad de investigación del Ministerio Público, Jalisco está en el lugar 24 (pasó del 13% al 5.9%). “En la proporción de asuntos que ingresan a la Fiscalía, que son puestos a disposición de un juez, estamos en el lugar 27… sólo 1.4% de los casos que llegan ante un juez”.

Agrega que en su momento se argumentó que una de las bondades de la conformación de la Fiscalía fue que generaría ahorros, pero la plantilla no bajó. La actual administración puso en marcha la Fuerza Única de Jalisco y la Metropolitana, que requirió la contratación de más policías.

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MOVILIDAD

Emiten recomendaciones

El Observatorio recomienda que se debe aplicar el diseño, elaboración e implementación de una política pública para la gestión de la calidad del aire en el ciudad.

• Pide una norma ambiental estatal que establezca parámetros de medición de contaminantes atmosféricos actualizados y vinculados a medidas de salud ambiental.

• Urge a que se desarrolle un nuevo protocolo para la aplicación de una estrategia metropolitana de acción frente a contingencias atmosféricas.

• Sustituir el sistema de Monitoreo Ambiental.

• Desarrollar una estrategia metropolitana de arbolado urbano.

• Operativos de inspección ambiental a ladrilleras, quema de basura, depósitos de llantas, entre otros.

• Establecer con claridad en el Programa de Ordenamiento Territorial, objetivos de reducción de emisiones y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

CLAVES

Las metas

• Vehículos verificados con aprobación de control de emisiones. En 2016, fueron 798 mil 207. Para 2017 se proyecta que crezca a 800 mil. La pasada administración cerró 2012 con 957 mil 275 autos verificados.

• Promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA). En 2015 fueron 90 días. Para 2016 aumentó a 93. Debe bajar.

• Días dentro de la norma conforme el promedio del IMECA. En 2015 se tuvieron 240 días. En 2016, 213. La meta 2018 es de 256. Debe aumentar.

• Días que se cumple con la norma de PM10. En 2015 fueron 194 días. En 2016, 135. La meta de 2017 es de 145 días.

• Hectáreas reforestadas. En 2015 se reforestaron 13 mil 474 hectáreas. En 2016 bajó a siete mil 037. Para 2017, la meta es de seis mil 500 hectáreas. Lo ideal es una tendencia a la alza.

CLAVES

Indicadores a la baja

• Delitos del fuero común (averiguaciones previas/carpetas de investigación): En 2015 se registraron 95 mil 329 y para 2016 aumentó a 106 mil 708.

• Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes: En 2015 fue de 31 mil 375 y en 2016 aumentó a 33 mil 800.

• Homicidios dolosos: En 2015 se registraron mil 017, mientras el año pasado fueron mil 152.

• Robo a vehículos particulares: En 2015 fueron siete mil 253 y para 2016 se elevó a ocho mil 345.

• Robo a bancos: En 2015 se registraron 55 y para 2016 fueron 71.

• Robo a negocios: En 2015 fueron dos mil 773 y para 2016 se registraron dos mil 797.

• Fraudes: En 2015 se registraron seis mil 587 y en 2016 aumentaron a seis mil 909.

Mejoras

• Secuestros: En 2015 se registraron 20. En 2016, fueron 15.

• Robo a cada habitación: En 2015 se registraron cuatro 753 y en 2016 bajaron a cuatro 436.

• Robo a personas: En 2015 se registraron dos mil 344 y para 2016 fueron dos mil 306.

¿QUÉ ES MIDE?

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo

Es una estrategia del Gobierno del Estado que coordina la definición y el seguimiento dinámico y periódico de los indicadores y metas vinculadas al Plan Estatal de Desarrollo (PED) vigente.

En la estrategia participan 34 dependencias y entidades del ejecutivo estatal y cuenta con recomendaciones del Consejo Ciudadano MIDE Jalisco.

CUMPLIMIENTO

• Municipios que cuentan con programas regionales y/o locales vigentes de ordenamiento ecológico: en 2016 eran 28 municipios; la meta del Ejecutivo para 2018, es de 82.

• Planes de desarrollo urbano actualizados en localidades de 15 mil o más habitantes: debe aumentar. En 2016 fueron 11 y la meta para 2018 es de 27.

Fuente: MIDE Jalisco.

PENDIENTES POR DEPENDENCIAS

SEMOV

• Las personas que utilizan el servicio de transporte público se fue a la baja: De 1.6 millones que se habían alcanzado entre 2014 y 2015, pasó a 1.5 millones en 2016.

• Velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos: Va a la baja. Entre 2012 y 2015 se mantuvo en 24 kilómetros por hora y en 2016 fue de 23.5.

SEDECO

• La inversión extranjera se fue a la baja: Pasó de dos mil 484 millones de dólares en 2015 a mil 812 en 2016; sin embargo, ya rebasó la meta 2018, que es de mil 100.

• Porcentaje de empresas que exportan: En 2014 fue de 1.44% y para 2016 de 1.21%.

SEDER

• Hectáreas con actividad agropecuaria: Pasó de 694 mil en 2015 a 652 mil en 2016:

• Hectáreas de maíz bajo el programa de alta productividad: Pasó de 101 mil en 2015 a 39 mil en 2016.

EDUCACIÓN

• Egresados de educación primaria. Pasó de 153 mil en 2015 a 152 mil en 2016.

• Espacios educativos construidos, rehabilitados o equipados. Pasó de dos mil 074 en 2015 a 688 en 2016.

• Porcentaje de cobertura en educación secundaria de 12 a 14 años: De superar los 100 en 2014 y 2015, bajó a 99.

• Porcentaje de cobertura en educación primaria de 6 a 11 años: Pasó de 105 en 2015 a 104 en 2016.

SALUD

• Aumentaron casos de influenza: Pasó de 94 en 2015 a 549 en 2016; sin embargo, está por debajo de 2014 y 2012.

• Los casos de VIH/Sida en la población en general han aumentado al pasar de 651 en 2015 a 704 en 2016.

• Aumentaron defunciones por accidente de tráfico de vehículo: pasó de 823 en 2015 a 877 en 2016.

• Aumentaron muertes maternas de 34 en 2016 a 37 en 2016.

SIOP

• Bajaron las obras de infraestructura concluidas para la construcción de infraestructura municipal, metropolitana y regional. Mientras en 2014 se alcanzaron 305 para 2015 bajó a 195 y en 2016, 160.

LAS FRASES

"El resultado de la Semadet es a nivel de que es una política emergente, está evolucionando, está enfrentando altos niveles de conflicto que históricamente no se habían dado y que es de corresponsabilidades".

María Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Semadet

"Debemos de hacer un esfuerzo de tener una policía estatal única y que no tengamos 125 Policías, algunas de ellas con cuatro elementos que no garantizan la seguridad".

Eduardo Almaguer, fiscal general

"Los resultados no se dan (en la Fiscalía) porque creo que el generar esta superestructura y el presupuesto no tienen una correlación con los resultados".

Ismael del Toro, coordinador de MC en el Congreso

