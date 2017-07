Autoridades prometen actuar en caso de kínder de Chapala

A tres meses de denuncia por abuso sexual, la Fiscalía revisará el avance de las investigaciones

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Hasta que se divulgó el caso de los once niños de un kínder en Chapala que presuntamente fueron objeto de abuso sexual, la Fiscalía decidió revisar el avance de las investigaciones, que al parecer llevan más de tres meses desde que se interpuso la denuncia, según las declaraciones del fiscal Regional, Raúl Sánchez.

“Se están realizando ahorita todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Efectivamente el día de hoy fuimos por los dictámenes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para poder entrar al estudio y resolver las líneas de investigación que tenemos hasta ahorita”.

El 8 de abril se interpuso la primera de tres denuncias, según la Fiscalía, que se incluyen en la carpeta de investigación 1651/2017, por el presunto abuso sexual infantil hacia once niños del kínder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, en la delegación de San Nicolás de Ibarra.

La señalada es una maestra de inglés, que según padres de las víctimas, eran tocados, desnudados y hasta penetrados con objetos.

A tres meses de haber sido denunciado el hecho, se instruyó al fiscal Regional acudir de urgencia a Chapala para atender el caso. “Estamos realizando todas las diligencias necesarias. Voy a ir personalmente para vigilar el avance de esa investigación y resolver lo que proceda conforme a derecho”.

El fiscal se negó a dar cualquier otra información al respecto, sobre los resultados de los exámenes sicológicos y fisiológicos de los once infantes, según dijo, por el proceso de la investigación. “Eso no lo puedo adelantar, qué resultados porque sería adelantar un juicio que la ley me prohíbe dar el resultado”.

Tampoco informó si la señalada había sido detenida, si estaba laborando aún o si se había evadido de la justicia.

Ayuntamiento rechaza haber negado atención a víctimas

También hubo señalamientos de los padres hacia la reacción de las autoridades municipales, porque al parecer trató de hacerles desistir de sus denuncias. Así, por la tarde de este mismo martes, autoridades de Chapala convocaron a una rueda de prensa en Guadalajara a la que asistiría el presidente, Javier Degollado González; y el síndico, Alfredo Óscar España Ramos.

Sin embargo, el alcalde no acudió y en su lugar se informó de un par de detenciones por un caso de robo.

Pero al cuestionarlos sobre los señalamientos, el síndico negó que se haya negado la atención. “La intervención de nuestro presidente fue en el momento cuando se conocieron los hechos, la instrucción tajante”.

Defendió que el avance de la investigación, después de interpuesta una denuncia y de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, “compete cien por ciento a Fiscalía”. En las áreas de atención sicológica del DIF, agregó, se ha atendido a cuatro de las víctimas, que son sólo las que solicitaron ese apoyo.