Perfilan aprobación de Ley de Sistema Estatal Anticorrupción

La minuta de decreto será enviada para su publicación en el Periódico Oficial del Estado

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Con el aval de más de 80 municipios, el pleno del Congreso del Estado dará cuenta este martes de la ratificación de la reforma constitucional anticorrupción, en la mayoría de los ayuntamientos. La minuta de decreto será enviada a Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial y entrada en vigor al día siguiente, aunque en los artículos transitorios se especifica que el formalmente el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) operará completo hasta enero de 2018. También está programado que en sesión extraordinaria del Poder Legislativo se presente y apruebe el dictamen de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.



La ley del SEA es el marco jurídico que regulará, entre otras cosas, el mecanismo para realizar el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Selección, que deberá ser conformada por un grupo de nueve jaliscienses destacados, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a los miembros del Comité de Participación Social del SEA.



El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Monraz Ibarra, detalló que el acuerdo avanzado entre las fracciones parlamentarias es que sean nueve los integrantes de la comisión y cinco los miembros del comité, igual que a nivel federal. El comité será el encargado de presentar la lista de propuestas de aspirantes de Fiscal Anticorrupción, de la que el Gobernador propondrá una terna al Congreso del Estado.



"Que quienes lleguen a la comisión tendrán plena faculta y plena libertad de poder elegir a este comité, que le dará seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción. Que sean plenamente ciudadanos, no deben estar vinculados a ningún partido político, gobierno actual o pasado", señaló Monraz.



Según el calendario aprobado por los diputados, durante agosto debe quedar integrada la comisión de selección y el comité de participación social tendrá que designarse en septiembre.



Pendiente, eliminación de Sistecozome



El acuerdo para aprobar la solicitud del Gobernador, de extinguir el organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), sigue pendiente de presentarse ante el pleno del Congreso por algunas diferencias sobre su redacción. El dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales aún no es ratificado por la Comisión de Hacienda. El diputado Ismael del Toro, presidente de esa comisión, reiteró que antes de votar el acuerdo buscan se dé absoluta certeza del respeto a derechos de los trabajadores y que se investigará y sancionará a los responsables de la quiebra de Sistecozome.



"Debe estar solventado en el dictamen con claridad los cómo dar certeza a los trabajadores -del respeto a sus derechos laborales-. No es una cuestión de tiempo sino más bien de la redacción del dictamen", comentó el legislador.



Además de las comisiones de Puntos Constitucionales y Hacienda, la solicitud para extinguir el Sistecozome fue remitida para su revisión a la comisión Movilidad, que todavía no la vota.



SABER MÁS



En la iniciativa de decreto que remitió el Gobernador al Congreso, para solicitar la extinción del Sistecozome, se reporta que el organismo que arrastra deudas por más de 503 millones de pesos. El titular del Poder Ejecutivo pide autorizar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) para la liquidación del organismo. En el documento se menciona que los camioneros que tengan contrato de subrogación podrán continuar prestando el servicio de transporte hasta que termine su vigencia.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS