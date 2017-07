Fiscalía registra tres denuncias por abuso sexual en kínder de Chapala

El fiscal no informó si la acusada ha sido detenida, sigue laborando o si se había evadido la justicia

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Por presunto abuso sexual infantil, la Fiscalía General del Estado ya registró tres denuncias en contra de una maestra del kínder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, ubicado en Chapala, informó el fiscal Regional, Raúl Sánchez. "Se están realizando ahorita todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos". Las denuncias se encuentran concentradas en la averiguación previa 1651/2017.



Este lunes, un medio local informó del presunto abuso sexual infantil en contra de once menores de edad por parte de una maestra de inglés de dicho centro. Una madre de una de las víctimas (una menor de cuatro años) al parecer se dio cuenta del asunto debido a la conducta de su hija, quien terminó por confesar los actos que les ordenaba hacer.



Según testimonios recabados por Fiscalía, los menores eran tocados, desnudados e incluso penetrados con objetos por la maestra.



Tras las denuncias, las víctimas denunciaron los hechos en abril pasado y se elaboraron estudios periciales para determinar si existen huellas del abuso. "Efectivamente hoy fuimos por los dictámenes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para entrar al estudio y resolver las líneas de investigación que tenemos hasta ahorita", señaló el fiscal.



El fiscal se negó a dar cualquier otra información al respecto, sobre los resultados de los exámenes sicológicos y fisiológicos de los once infantes. "Eso no lo puedo adelantar, qué resultados porque sería adelantar un juicio que la ley me prohíbe dar el resultado".



Tampoco informó si la señalada había sido detenida, si estaba laborando aún o si se había evadido de la justicia. "Si hay elementos vamos a proceder".