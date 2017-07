El IEPC aprueba iniciativa ciudadana anticorrupción

Enviará la propuesta sobre la creación del Sistema Anticorrupción, para su análisis y discusión

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Por unanimidad, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco aprobó, en sesión extraordinaria, enviar una iniciativa ciudadana sobre la creación del Sistema Estatal Anticorrupción al Congreso Local, para su análisis y discusión.



"Nosotros le dimos curso a la solicitud, que viene acompañada de un respaldo ciudadano y que, a partir de ese respaldo, reúne un requisito para poder ser procesada. Nosotros la remitiremos al Legislativo, para que sean ellos los que le den un curso como cualquier otra iniciativa presentada", comentó el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross.



El documento fue presentado por la agrupación política "Hagamos", que dirige Enrique Velázquez, quien se dijo complacido de que se haya aceptado.



"Lo que nosotros planteamos con esta iniciativa es que la Fiscalía Estatal Anticorrupción sea un Organismo Público Descentralizado, que el fiscal no sea propuesto por el gobernador, sino por un consejo académico que estuviera conformado por todas las universidades, que tenga una convocatoria abierta, para que pudieran sumarse personajes de reconocida honorabilidad en el ámbito local".



Para que la iniciativa fuera aprobada se requería del respaldo del 0.1% del listado nominal, es decir cinco mil 596. La agrupación presentó ocho mil 43 firmas, de las cuales siete mil 71 fueron tomadas en cuenta por el IEPC.



Con respecto a la consulta ciudadana que se hizo hace unas semanas sobre si se proseguía o no con la ciclovía del Bulevar Marcelino García Barragán, Alcaraz Cross aseguró que no han tenido impugnaciones al resultado, que fue afirmativo, por lo que este martes podrán declararlo válido.



EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN