Empiezan obras de Viaducto Belenes aún sin restricciones viales

De momento, sólo el carril derecho de Periférico en sentido norte está tapado por las obras

ZAPOPAN, JALISCO (17/JUL/2017).- Con alrededor de diez trabajadores la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) comenzó este lunes la primera etapa de construcción del Viaducto Belenes con trabajos en el acuaférico del retorno de Periférico y Parres Arias.



De momento sólo el carril derecho de Periférico en sentido norte, pasando Parres Arias, está tapado por las obras y en algunas ocasiones la maquinaria tapa la ciclovía ubicada en esa lateral, pero no hay cortes permanentes a la circulación y siguen abiertas las gasas que permiten las vueltas izquierdas.



Comunicación social de SIOP indicó que las restricciones viales serán de manera paulatina, conforme avancen las primeras labores, además de que se avisará con tiempo. "Por cuestiones de balizamiento y algunos trabajos preliminares, hay cortes parciales a la circulación pero no son permanentes".



En un recorrido se verificó que de momento el tránsito vehicular sigue normal y ya existen lonas que avisan del inicio de la obra. "Pues así que vinieran a mi casa no me tocó, pero ya vi letreros de la construcción, lo bueno que son vacaciones y no hay mucho tráfico", consideró Julia Reyes, vecina de la zona.



La SIOP anunció que el proyecto -que durará ocho meses- principalmente contempla construir un paso a desnivel de 1.2 kilómetros de longitud en carriles centrales del Anillo Periférico, desde Prolongación Laureles hasta Prolongación Enrique Díaz de León. Subrayaron que la primera fase se construirán los carriles laterales en Periférico, junto con la reubicación del acuaférico que se localiza en el extremo norte de la vialidad.



"Para trabajar en estas áreas, se cerrarán las gasas que permiten las vueltas izquierdas en el cruce de Periférico y Av. Parres Arias. En esta fase, se iniciará la perforación de pilas en áreas que no afecten la circulación de carriles centrales de Periférico", explicaron.



Mientras que la segunda fase será la "perforación de pilas en carriles centrales, construcción de losas para pasos peatonales y vehiculares, excavación para la construcción del paso a desnivel, conformación de taludes, colocación de drenaje pluvial y construcción de la losa de rodamiento, imagen urbana y señalética. Para trabajar en esta fase, se cerrarán los carriles centrales de Periférico y la vialidad se canalizará a los carriles laterales".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ