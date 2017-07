Aplicación de Parkimóvil, la forma de pago más utilizada

El director de Movilidad tapatío señala que la App registró más de la mitad de operaciones del parquímetro virtual

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Pese a que todavía no entró en vigor el cobro, la forma de pago más utilizada por los automovilistas durante las primeras horas de operación de "Aquí Hay Lugar" fue la aplicación Parkimóvil que registró más de la mitad de las operaciones.



Mario Silva explicó que de las ocho a las 11:30 de la mañana al menos 636 conductores hicieron el intento de pagar por cualquiera de los tres métodos siendo la App el más utilizado por al menos el 51.3%, seguido por los mensajes SMS con 35.3% y los negocios afiliados con el 13.3 por ciento. Al momento la aplicación ha tenido 10 mil 821 descargas.



Indicó que al momento las zonas con mayor demanda de espacios fueron Arcos Vallarta (GDL1) que acaparó 205 operaciones y el Centro (GDL5) con 132. Mientras que Laffayette, Libertad y Americana (GDL2, GDL3 y GDL4) tuvieron 114, 102 y 83 operaciones respectivamente.



"Cerramos el periodo de prueba la semana pasada con 711 operaciones en un periodo de tiempo de 16 horas unas 44 cada hora. Ahorita estamos en 181 operaciones por horas en el primer corte de hoy".



"Conforme el programa funcione, las operaciones se van a disparar y van a ir aumentando", señaló al indicar que las cifras del periodo de prueba no son representativas.



Silva precisó que hasta el momento hay 116 negocios afiliados a Parkimóvil con la posibilidad de incorporar a 40 más una vez que se inicie el cobro. Indicó que al menos el 95% de ellos ya cuenta con equipo.



Explicó que en cada parquímetro de los que eran operados por Metro Meters, que al momento continúan en la vía pública, se colocará rotulado con la zona para evitar la incertidumbre entre la ciudadanía. Próximamente la empresa balizará los cajones de estacionamiento con esta misma leyenda.



"Se van a seguir incorporando negocios en turno nocturno. Hay varios en Chapultepec que han manifestado su interés pero han sido muy claros en decirnos que hasta que no esté el cobro activo, no van a afiliarse".



SABER MÁS



Corte de socialización

Ciudadanos abordados: 16 mil 484

A favor del programa: 15 mil 378

En contra: 580

Descargaron la app: dos mil 434

Mandaron SMS: 880

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS