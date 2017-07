Piden explicaciones sobre causantes de la quiebra de Sistecozome

El diputado de MC Jonadab Martínez considera que el dinero de fotomultas podría destinarse para rescatar al organismo

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Demandan al Congreso de Jalisco no aprobar de manera exprés la extinción del Sistema de Transporte Colectivo de Zona Metropolitana (Sistecozome). El legislador federal emecista, Jonadab Martínez García, exigió a autoridades estatales informar quiénes son los responsables de la quiebra del organismo y los procedimientos existentes para sancionarlos.



"No se puede declarar algo en quiebra solamente así, alguien quebró al organismo. Si la Contraloría dijo que hay una quiebra de 500 millones de pesos no anunció quiénes son los responsables, tampoco se ha dicho dónde están las denuncias o demandas en contra de los responsables", señaló el presidente de la Comisión Movilidad y secretario de la de Transporte de la Cámara de Diputados.



Además, consideró que existió una acción de corrupción o de irresponsabilidad en el tema de la adquisición de unidades nuevas por parte del organismo en esta administración, ya que se autorizó cuando estaba al borde de la quiebra.



Respecto al anuncio del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, sobre que el dinero recaudado a través de fotomultas se destinará a infraestructura vial y transporte público, consideró que podría destinarse para rescatar al organismo o a subsidiar la tarifa del transporte público.



"Si se han recaudado más de mil millones de pesos por fotomultas y el gobernador ha dicho que no hay dinero para subsidiar la tarifa, al transportista, que no hay dinero para rescatar al transporte público, ya hay dinero entonces", dijo.



En un escrito entregado esta mañana en el Congreso, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Miguel Ángel Monraz, el legislador federal solicitó que antes de que se tome una decisión sobre el cierre de Sistecozome, también se le pidan al gobernador respuestas sobre la situación de los trabajadores, cómo se les garantizarán sus derechos laborales, cuál será la situación de quienes están próximos a jubilarse; cómo se resolverá el caso de laudos ganados por ex trabajadores, quién cubrirá el monto de más de 100 millones de pesos por ese concepto.



Martínez García también demandó claridad sobre lo que sucederá con los contratos de subrogación del Sistecozome, con la desaparición del organismo.



Además, pidió que los contratos de subrogación se conviertan en concesiones, lo que desde su punto de vista favorecería la migración al esquema ruta empresa, incluso planteó la posibilidad de no extinguir al Sistecozome y dejar su administración en manos de los transportistas subrogados.



La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó la semana pasada la extinción del Sistecozome; está pendiente que pase por la de Hacienda, para luego ser analizada y discutida su desaparición en el pleno.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA