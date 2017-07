Activista denuncia que elección de ombudsman no tiene piso parejo

Juan Manuel Estrada, presidente de Find, pide a diputados depurar la lista de los 29 candidatos y sacar a los que no cumplen los requisitos

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- En el proceso de elección del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no hay piso parejo entre los aspirantes, afirmó Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos (Find), pidió a los diputados depurar la lista de 29 candidatos inscritos y que saquen a los que no cumplen los requisitos, por ser funcionarios de la CEDHJ. El activista, que fue mencionado entre los posibles aspirantes a la CEDHJ y no se inscribió, dijo que decidió no participar por considerar que en las circunstancias actuales no hay condiciones iguales para todos los aspirantes.



Estrada Juárez aseveró que los visitadores y funcionarios de la CEDHJ, que se inscribieron, tendrían que haber renunciado al cargo antes de buscar el nombramiento. También llamó a la académica Guadalupe Ramos Ponce, a que se desista del juicio laboral que mantiene contra la comisión, para evitar conflictos de intereses. El presidente de la Fundación Finde subrayó que quien llegue a la presidencia de la comisión, encontrará un organismo en crisis y sin recursos para operar en lo que resta del año. Dijo que el reto de quien obtenga el nombramiento es hacer una comisión de puertas abiertas que vuelva estar en contacto con la calle.



"Haría un llamado a que la decisión que tomen los diputados sea que escojan el mejor perfil, que tenga valor de denunciar las cosas y que no sea comparsa" argumentó el activista.



En la lista de 29 aspirantes a la comisión están inscritos Javier Perlasca Chávez, actual primer visitador de la CEDHJ. César Alejandro Orozco Sánchez, segundo visitador. Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador. Fernando Zambrano Paredes, coordinador general del área de seguimiento de recomendaciones en la comisión y Rodolfo Armando Casanova Valle director de la Unidad de Transparencia de la comisión.



Trece candidatos a CEDHJ no participarán en evaluación de Observatorio



El Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos informó que finalmente sólo 16 de los 29 candidatos, inscritos en el proceso de selección titular de la CEDHJ, aceptaron participar en la evolución que realizarán, paralela a la que efectúa el Congreso. La revisión del Observatorio consistirá en el analizar que los perfiles registrados cumplan con los requisitos que marca la ley, una valoración curricular, destacar sus fortalezas para convertirse en defensor de derechos humanos. También, analizarán su plan de trabajo y la entrevista que tengan los candidatos con los diputados. Serán 60 observadores ciudadanos los que realicen el análisis.



SABER MÁS



Rechazaron participar en evaluación de Observatorio:



Enrique Rosas Jiménez, Laura Sánchez Oropeza, Eduardo Antonio Reyes Martín del Campo, Fernando Zambrano Paredes, Joselyne del Carmen Bejar Rivera, Thais Loera Ochoa, José Manuel Barcelo Moreno, Javier Perlasca Chávez, Martha Cecilia Navarro García, Luis Rabinal González Rodriguez, Laura Beatriz Chávez Savala, César Alejandro Orozco Sánchez, José Luis Tello Ramírez.



Aceptaron participar en evaluación de Observatorio:



Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Nadia Sierra Campos, Carlos Mercado Casillas, José Antonio Huitzilopochtli González Hernández, María del Carmen Acosta Jiménez, Oscar González Gari, María Guadalupe Ramos Ponce, Rodolfo Armando Casanova Valle, Jaime Hernández Ortiz, Francisco Javier Jasso Méndez, Jaime Enrique Plascencia Maravilla, Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, Carlos Servín Ugarte, José de Jesús Becerra Ramírez, Alfonso Hernández Barrón y Juan Carlos Benítez Suárez.



