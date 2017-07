Seguridad en la mira, con lo más destacado del 10 al 16 de julio

Conoce los sucesos más relevantes de la semana sobre seguridad local

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- En este resumen semanal de las noticias de seguridad más relevantes en Jalisco te presentamos:

Agreden a tiros a un hombre dentro del Bosque Los Colomos

El lunes por la mañana un hombre identificado como un empresario chihuahuense fue asesinado a tiros en la pista de atletismo del Bosque de Los colomos. El parque permaneció cerrado durante varias horas. Dos sospechosos fueron detenidos en el lugar.



Detienen a ex regidor de Tonalá acusado de feminicidio

El fiscal Eduardo Almaguer informó el pasado martes sobre la detención de un ex regidor del municipio de Tonalá señalado por feminicidio y despojo de tierras. Este ex funcionario está vinculado con al menos 15 homicidios cometidos en el último año.



Asesinan a oficial activo de la Policía de Tlaquepaque

Un oficial de la Policía de Tlaquepaque fue asesinado la mañana del miércoles en La Tijera. El elemento se dirigía a iniciar sus labores cuando fue interceptado por varios vehículos y baleado.

Prometen reducir inseguridad en un mes

Luego de que se registraran nueve homicidios el pasado fin de semana, Eduardo Almaguer afirmó el miércoles que los delitos de fuero común disminuirán en un mes. Esto debido a la implementación de un nuevo operativo en el que participará el Ejército y distintas corporaciones policiales.



Roban 35 MDP en vivienda de Ixtlahuacán de los Membrillos

El jueves una pareja de la tercera edad en Ixtlahuacán de los Membrillos fue agredida y asaltada por un grupo de sujetos armados. El atracó ascendió a 35 millones de pesos entre efectivo y otros artículos de valor como joyas y monedas antiguas.





Encuentran bolsas con restos humanos en Tonalá

La mañana del viernes fueron localizadas dos bolsas con restos humanos en el cruce de Plutarco Elías Calles y Camino a Matatlán, en Tonalá. Las autoridades no fueron capaces de confirmar si se trataba de uno o más cuerpos dentro de las bolsas.



Detienen a persona con psicotrópicos en colonia Santa Cecilia

Un hombre fue detenido este sábado por policías de Guadalajara luego de que se le encontraran 30 pastillas psicotrópicas, esto ocurrió en los cruces de Joaquín Amaro y Apolonio Moreno en la colonia Santa Cecilia.



Inician rescate de avioneta calcinada en Cerro Viejo

Cerca de las 08:00 horas del domingo personal de Bomberos de Tlajomulco y Protección Civil Jalisco inició maniobras para recuperar los restos de al menos una persona fallecida en un accidente de avioneta. Paseantes encontraron los restos calcinados de la aeronave durante la tarde del sábado.



Esto fue lo más destacado de seguridad en la semana, los esperamos la siguiente.