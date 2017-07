Reubican gran colonia de murciélagos en Tlajomulco

Los animales estaban en las instalaciones del DIF municipal; descartan riesgos para la población

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- La Unidad de Rescate de Vida Silvestre de Tlajomulco, logró con éxito la reubicación una gran colonia de murciélagos que fueron localizados en instalaciones del DIF municipal. Al recibir un reporte por parte del personal de la dependencia de inmediato se implementaron labores para capturar y reubicar a estos animales silvestres de manera adecuada, evitando que ocurriera algún incidente con personas que asisten a esas instalaciones.

El jefe de la Unidad de Rescate de Vidal Silvestre en Tlajomulco, Luis Alberto Cayo, explicó que esta especie particular de murciélagos no representa mayor riesgo para la población, pero aún así se decidió su reubicación por la cantidad de ejemplares que integran la colonia y por tratarse de una instalación pública. “Personal de DIF nos reportó la presencia de murciélagos que son principalmente insectívoros, lo cual no representa riesgo alguno para la población, sin embargo por la cantidad de ejemplares no puede ser viable”.

Fueron poco más de 150 murciélagos los capturados, posteriormente fueron llevados a las faldas del Cerro Viejo en donde esta área natural cuenta con espacios idóneos para que estos mamíferos voladores puedan anidar y no representan algún riesgo para la ciudadanía.

Destacar que, en días pasados la Jefatura de Rescate de Vida Silvestre de Tlajomulco liberó a 39 tlacuaches que fueron encontrados en diversos puntos del municipio, y es que la temporada de lluvias es propicia para que ciertas especies de animales silvestres bajen a través de los cerros para buscar alimento en arroyos o canales de agua, por lo que su presencia se vuelve más común en áreas urbanas cercanas a los bosques.

Con los tlacuaches liberados y la reubicación de estos murciélagos, son ya 242 los animales capturados y puestos en libertad de forma exitosa por parte del Gobierno Municipal de Tlajomulco.

A DETALLE

Recomendaciones

Ante la presencia de algún animal silvestre son:

• No tocar ni agredir al animal.

• Llamar de inmediato al número de emergencias nacional 911 o a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, 37 98 15 98, en caso del avistamiento de alguna de estas especies.