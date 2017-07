Conductores, a favor de anulación de contrato con Autotraffic

Usuarios se mostraron de acuerdo con la decisión del gobernador para evitar 'mal uso' del recurso

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Luego de la rueda de prensa que ofreció, este domingo, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, para hablar de las nuevas medidas que se tomarán en el tema de las fotoinfracciones, se realizó un recorrido en el que se constató que las personas ven bien el término del contrato con la empresa Autotraffic.

“Yo creo que es una buena medida que está tomando el Gobierno del Estado, ya que este dinero de las fotoinfracciones podía irse a lucrarse con él, en manos de terceras personas, que no tienen nada qué ver con el Gobierno”, comentó Ignacio, un automovilista.

“Me parece bien que lo recaudado se vaya a infraestructura”, dijo otro entrevistado.

El que se pudiera hacer trabajo comunitario a cambio de la multa, también fue celebrado. “Me parece excelente, porque pues uno a veces no tiene para pagar y eso nos ayudaría. Yo no estoy a favor del programa, pero ya que está, qué bueno que ahora estén pensando en otro plan de pago, porque sí son bastante elevadas”, resaltó una conductora.

“A mí eso se me hace bueno, porque desafortunadamente no sabemos si son verídicas o las alteran, así que es mejor que pagar. Y lo de que el dinero se vaya a infraestructura me parece mucho mejor, porque sí hace falta, más en tiempos de lluvias”, dijo otro más.

Sin embargo, todavía hay quien dice que es mejor educar que castigar y, a pesar de las medidas anunciadas, rechazan las multas.

Lo más celebrado por los automovilistas entrevistados fue que el dinero vaya a ser usado en infraestructura vial, que se pueda hacer servicio comunitario y que se transparente el recurso obtenido.

En tres años, empresa recibió 400 MDP

En los primeros tres años de la administración del gobernador, Aristóteles Sandoval, la empresa Autotraffic, encargada de la operación del programa de fotoinfracciones recibió un total de 404.2 millones de pesos (MDP), de los mil 205.7 millones recaudados.

El último contrato firmado con esta empresa se dio en 2016, en el cual se detallaba el pago de un porcentaje para la empresa por multa pagada y no por multa emitida, como había sido hasta 2014.

Para “poner en orden” el programa, en marzo pasado, antes de que se instalaran los 22 nuevos radares, pactados en el contrato 2016, Sandoval instruyó que se verificara si los lugares en donde se colocarían eran realmente los que más accidentes presentaban.

Además, pidió que, cuando una persona recibiera una fotoinfracción por primera vez, sólo se le amonestara. Esto, para dejar de lado el señalamiento de que era un acto recaudatorio y no un programa que para prevenir accidentes.

También indicó que, un kilómetro antes, tendría que haber un señalamiento vertical y otro horizontal, para que el ciudadano supiera que llegaría a un punto con un radar en operación.

Para cumplir las demandas del gobernador, la Secretaría de Movilidad (Semov) suspendió, durante dos meses, el programa de fotoinfracciones, mientras la empresa Autotraffic balizaba e instalaba señalética y los radares en los puntos con más accidentes viales..

Durante este periodo, las personas que rebasaron el límite de velocidad recibieron en su domicilio una notificación. Además, como la principal queja de los automovilistas era que las fotoinfracciones llegaban muy tarde y eso no les permitía pagar a tiempo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas amplió la prórroga de pago hasta por 50 días.

Al regresar, el 1 de junio, el programa fue duramente criticado por la población y la oposición del Gobierno Estatal, ya que consideraban que era opaco y que el pago a la empresa Autotraffic era un exceso.

Diputados exigen creación de fideicomiso

Tras el anuncio del gobernador, Aristóteles Sandoval, en el que informa la cancelación del contrato con Autotraffic, los diputados Alejandro Hermosillo y Augusto Valencia emitieron un comunicado en el que piden que termine la corrupción que ha afectado a las personas y exigen “al gobernador desmantelar la red de complicidades que han permitido el enriquecimiento de particulares a costa de los ciudadanos”.

Consideraron tardía e incompleta la decisión del gobernador y aseguran que las fotoinfracciones deben recuperar su sentido original de prevención y y promover mejor cultura vial.

Los diputados exigen la creación de un fideicomiso en el que haya participación ciudadana, para que los recursos sean correctamente administrados y el programa no sea visto como recaudatorio.

Asimismo, piden mayor control en la operación, colocación y señalización de las cámaras. Por esto, demandaron que se apruebe la iniciativa que presentaron en el Congreso “con el objetivo de establecer en la ley los criterios mínimos de implementación del programa, y que tanto municipios como Gobierno estatal participen en su planeación”.

Encuestados pidieron transparencia

El 4 de julio el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, decidió lanzar una consulta en redes en donde se preguntaba a los usuarios: ¿Conoces a alguien que haya sufrido un accidente por circular a exceso de velocidad?, ¿consideras importante controlar los límites de velocidad para reducir accidentes?, ¿cómo se debería sancionar a quienes exceden los límites de velocidad?, ¿a dónde se deberían destinar los recursos obtenidos por multar a quien excede los límites de velocidad? y ¿cuáles son las principales fallas del sistema actual de fotoinfracciones que se deben corregir?

A pesar de que las fracciones de PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso Local manifestaron que esto era sólo para legitimar el programa, los resultados fueron dados a conocer y la opacidad fue lo primero que saltó.

De las personas que respondieron la encuesta, 66.5% dijo que se debía transparentar el uso que se le daba al recurso que se obtenía con el programa. Por otro lado, 60% de ellos dijo que los límites de velocidad no corresponden a las vialidades y 54.6% que los aparatos están ocultos o mal señalizados.

En cuanto a qué querían que se destinara el dinero, 68.4% pidió un fondo para mejorar calles, puentes y pasos a desnivel, 35% quiere que se ayude a los familiares de las víctimas por el exceso de seguridad y 34.3% dijo que se debería destinar al transporte público.

