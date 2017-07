Piden recursos para nuevo sistema de justicia laboral

Las reformas federales implican que los Estados amplíen los presupuestos al nuevo esquema

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- El plazo para aprobar las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral, que entró en vigor a principios de este año, se vencerá en febrero del año entrante, por lo que las cúpulas empresariales llaman a las autoridades y al Congreso del Estado a etiquetar un presupuesto para transitar hacia el nuevo sistema de justicia laboral.

Sin embargo, el gobernador Aristóteles Sandoval ha reconocido que la falta de presupuesto es un obstáculo para la transición que implicarán las reformas, “si esta reforma no va acompañada de presupuesto, puede ser un fracaso”. Actualmente, la partida de impartición de justicia laboral en el Estado asciende a 154 millones de pesos.

Pero se necesitará más presupuesto porque desaparecerá la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto de carácter federal como en las entidades federativas, a fin de que los juicios laborales queden a cargo de jueces del Poder Judicial.

Si bien la Coparmex en Jalisco asegura que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un modelo funcional, demanda mayor presupuesto para abatir el rezago existente, que en octubre pasado constaba de 88 mil asuntos existentes en Jalisco.

De lo contrario, el consejero laboral Ricardo Barbosa asegura que no habrá cambios sustanciales en la impartición de justicia: “La Secretaría del Trabajo tiene que pedir presupuesto porque es un hecho que seguirán funcionando las Juntas de Conciliación en el 2018 y también el Poder Judicial para irse adaptando a la implementación de la justicia laboral”.

Lamenta que las Juntas siempre han sido vistas como “un tribunal de cuarta o quinta, con un presupuesto limitado, en las instalaciones no cabe la gente ni los expedientes… se necesita más presupuesto para impartir una justicia laboral adecuada”.

Las leyes secundarias definirán el plazo y la forma en que desaparecerán las Juntas de Conciliación, por lo que la recomendación del especialista es fijar en la legislación un periodo de transición de entre tres a cinco años, como se hizo con el nuevo sistema de justicia penal, para que los poderes judiciales estatales y federal puedan atender los juicios laborales.

Para la Coparmex es contraproducente la desaparición repentina de las Juntas y que los juicios en proceso pasen a manos del Poder Judicial, “hasta febrero del 2018 se sabrá si se van a transferir los expedientes de facto, si van a coexistir la juntas, son temas que aún no están definidos”.

En este contexto, sugiere que los asuntos en trámite sean concluidos por la Junta Local y establecer ese periodo de transición para que los juzgados laborales, operados por el Poder Judicial, empiecen a recibir y desahogar los nuevos juicios, “sino será un fracaso la reforma laboral”.

Para la transición al nuevo modelo se ha conformado un grupo de trabajo a nivel estatal en el que intervienen la secretaría del Trabajo, la Junta Local de Conciliación, el Poder Judicial y la iniciativa privada, representada por Coparmex, pues se deberá reforma la ley que rige al Poder Judicial del Estado, “independientemente de los acuerdos nacionales vamos a tener que tomar acuerdos a nivel estatal”.

Entre la agenda del grupo de transición, destaca la revisión de los temas administrativos y jurídicos para que pueda operar este esquema y capacitar a los funcionarios en materia de justicia laboral, “se está planteando un diplomado de capacitación a los funcionarios del Poder Judicial, donde está involucrada la Coparmex”.

Prevén agilizar trámites y transparencia sindical

La reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión establece que al desagregar los conflictos laborales de la esfera administrativa para integrarlos a la competencia judicial, agilizará el trámite y resolución de esos asuntos, estimulará la contratación laboral y transparentará la representación sindical.

“La idea es que la justicia sea más rápida y expedita, esa es la intención fundamental de la reforma”, señaló Tomás H. Natividad, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Una comparativa de la Coparmex arroja que mientras en Monterrey toma 10 meses la conclusión de un asunto en primera instancia, con una conciliación de 75% de los casos, en Jalisco lleva dos años concluir un asunto y solo la mitad llegan a la conciliación. Aunque en ambos casos se prolonga un año más cuando hay un amparo de por medio, detalla Miguel Barbosa.

El problema, según la iniciativa privada, no son las Juntas de Conciliación, “hacen su mejor esfuerzo pero en vez de tener 18 juntas quizá se necesitarían 23, y más funcionarios para agilizar los laudos y que haya un mejor proceso conciliatorio”.

La diferencia con Nuevo León es que el Poder Ejecutivo de esa entidad “siempre le ha apostado a un presupuesto adecuado, tienen un porcentaje muy alto de éxito en las conciliaciones y aquí en Jalisco no tenemos un equipo suficiente de conciliadores por falta de presupuesto”.

Para evitar que la reforma se convierta en un compendio de buenos deseos, el especialista en materia laboral señala que la transición debe contemplar un número suficiente de funcionarios capacitados en el desahogo de audiencias, de manera que la justicia laboral se imparta de forma pronta, expedita, transparente e imparcial.

La propuesta de la iniciativa privada es implementar un mecanismo que garantice un procedimiento más ágil a partir de la operación de los juzgados laborales, el órgano de conciliación y del órgano que regulará la relación de los sindicatos y contratos colectivos, por lo que la Coparmex ha creado un bloque en Jalisco, junto con la American Chamber y el CCIJ, para atender las inquietudes del sector local.

LA FRASE

"El presupuesto actual está muy limitado, si al Poder Judicial no le dan presupuesto adecuado para la construcción, adecuación, capacitación y contratación de personal e impartición de justicia seguiremos con los mismos vicios. Sin un presupuesto es imposible que el sistema laboral funcione, ya sea con Juntas de Conciliación o Tribunales laborales".

Ricardo Barbosa, consejero laboral.

BUENAS PRÁCTICAS

Estímulos, la clave de la productividad

Judith Espinoza del Toro se siente contenta cuando habla de su trabajo. En los 14 años que lleva en la empresa Hewlett Packard Enterprise (HPE), en tiempos recientes como gerente del área de contabilidad enfocado en nóminas y bancos, ha gozado de buenas prestaciones y beneficios que forman parte de una política de incentivos para ofrecer oportunidades de crecimiento a todos los buenos empleados.

“Lo que he visto en mi experiencia es que si la empresa te motiva, te da, y es flexible, te pones la camiseta y cuando requiere de ti los empleados normalmente responden. Si hay contingencias como quedarte horas extra, lo hacen con gusto porque están comprometidos con sacar el proyecto. Definitivamente impacta a la productividad del empleado tenerlos motivados, con los incentivos, con el sueldo, un plan de carrera claro, eso ayuda y a la vez la empresa se beneficia por el incremento en su productividad”.

Incluso algunos de los beneficios en su empresa son superiores a los de la ley. “Desde el primer año laboral tenemos 10 días de vacaciones en lugar de seis, también tenemos en el año 12 días festivos, creo que son siete los que marca la ley… seguros de gastos médicos, que cubre a tu esposo si estás casada o casado y a tus hijos. Hay un seguro de vida, tenemos el fondo de ahorro, el 10% de tu salario mensual…”.

Detalló que la prima vacacional es del 80%, el aguinaldo es de un mes y la opción de fondo de retiro del 10% mensual. Si el empleado decide recibirlo en efectivo puede ser parte de su sueldo o si quiere ahorrar un porcentaje, la empresa aporta el 40% de lo que el empleado ahorra. “La parte que aporta el patrón lo puede tomar el empleado si tiene más de cinco años de antigüedad. Y también hay vales de restaurante que puedes utilizar en varios lugares, en el comedor de la empresa o tenemos dentro de las instalaciones opciones de alimentos”.

Otro incentivo es el bono de productividad. A Judith siempre se lo han dado aunque no es obligación del patrón, depende del desempeño y si fue un buen año para la empresa. También existe la oportunidad de estudiar un idioma (costo que absorbe la empresa) en horarios laborales y un sistema de reconocimientos en puntos. “Cuando haces algo que sobresale, tu gerente te reconoce con puntos y esos puntos los puedes cambiar por productos, quien los acumula ha cambiado hasta una televisión, un perfume, incluso tarjetas Amazon”.

En el caso de los aumentos salariales, la revisión se hace cada noviembre y se da dependiendo de la calificación. “En 11 años sólo van dos años en los que la compañía estaba reduciendo costos y a nivel mundial no hubo aumento salarial, en general”.

Espinoza del Toro explicó que otra variable es que la productividad se mide por proyecto y desempeño, no tanto por horas trabajadas. “Un tiempo hice ‘home office’, firmas un acuerdo con recursos humanos y parte de las prestaciones que yo recibía en mi cheque eran apoyo para internet, dinero extra. Por ejemplo, tengo una chica que la siguiente semana se va a Estados Unidos y me está pidiendo trabajar así, ese tipo de flexibilidad sí existe”.

El personal tiene sus tareas definidas y tiempo de entrega, “no me importa si empieza a las 10:00 horas de la mañana y termina a las 8:00 horas o si se conecta a las 7:00 horas y se desconecta a las 16:00 horas”.

Judith además es mamá y estudia una maestría en recursos humanos. Como la empresa tiene un convenio con una universidad, le aplican 30% de descuento. Sobre eso aseguró que aunque sus hijos ya no están muy chicos, siempre hay la flexibilidad si necesita trabajar de casa, si se enferma o hay un festival la empresa siempre la ha apoyado. “Cuando mi hijo nació yo estaba trabajando, por cada dos días de vacaciones después de que se termina la incapacidad tienes derecho a un día extra y máximo hasta 20 días, si acumulo 40 días de vacaciones, que son dos meses, la empresa me da un mes más, y eso lo hacen para apoyar a las mujeres para que no tengan que renunciar a su trabajo”.

Además, su maternidad no le ha generado ningún tipo de segregación. Puntualizó que en la empresa son dos mil empleados y que claro que hay situaciones con gente que quizá no tiene la experiencia de criar a un hijo. “Pero por otro lado dentro hay una política que se llama Puertas Abiertas, cuando hay un caso en que no puedes negociar te puedes ir con recursos humanos, no relacionado a si eres mujer o mamá, cualquier caso con conductas no adecuadas ellos abren una investigación y actúan de mediadores. Como empelado estás protegido siempre”.

Reforzarán flexibilidad

En la agenda frente a la discusión de las leyes secundarias de la reforma laboral, la iniciativa privada federal y de Jalisco trabajan un modelo de cambios a los esquemas de contratación a prueba, capacitación inicial, trabajo por hora y temporal, subcontratación, homeoffice y el modelo dual.

Tomás H. Natividad, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destaca que la subcontratación es una tendencia mundial dae trabajo; sin embargo, admite que la reforma de 2012 ha hecho poco para regular a los subcontratistas que incumplen con la ley, “se debe corregir para que pueda ser permitida y que cumplan con la ley”.

Desde la Coparmex Jalisco, el consejero Ricardo Barbosa coincide en que debe haber mayor claridad en el esquema de subcontratación, “pedimos reglas más claras para que siga siendo legal y sea regularizada adecuadamente”, pues explica que la reforma fiscal de este año impuso mayores trabas a esta figura, como en la deducción del Impuesto sobre la Renta y la acreditación del IVA.

Otra de las figuras a reformular es el homeoffice o trabajo a domicilio, pues a decir de los empresarios, en la reforma de 2012 faltó precisar temas importantes como el horario, la autoregulación de la jornada laboral y es esquema de supervisión y monitoreo de las actividades del empleado. “Se deben establecer adecuadamente los derechos y obligaciones de los trabajadores contratados bajo esta modalidad”, señaló Ricardo Barbosa.

Tomás H. Natividad opinó que aunque el trabajo a domicilio está reglamentado desde 1970, “es letra muerta porque no se lleva en la práctica, la idea es que el trabajador esté protegido y perfeccionar sus derechos”.

El representante de la comisión laboral de la CCE añadió que el modelo dual quedó fuera de la reforma de 2012, por lo que buscarán que las empresas den facilidades económicas para que sus trabajadores se capaciten y se pueda conjugar el estudio con el trabajo.

Sobre este tema, Ricardo Barbosa detalló que la legislación no ha reconocido la dualidad de trabajo y estudio, por lo que propone replicar el modelo alemán para avanzar en ese camino. Añadió que también se debe poner atención a los esquemas de trabajo por temporada y por hora, pues aunque la Ley Federal del Trabajo ya regula estas figuras, el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue sin aceptar la afiliación a través de estos esquemas.

Asimismo, las cúpulas proponen reformar los contratos de capacitación inicial y de prueba, “en la práctica se han implementado muy poco porque se sobreregularon estos modelos de contratación, tienen que establecerse mecánicas menos engorrosas porque las cargas procesales y obligaciones son demasiado pesadas”, dijo Barbosa.

En tanto, Natividad destacó el contrato de prueba quedó mal reglamentado porque no se puede contratar a prueba en contratos eventuales o de un tiempo menor a seis meses, “esto es un bloqueo absoluto y normalmente se usa en la práctica figuras que no son legales como el periodo de prueba de 30 días”.

Agrega que también quedó mal reglamentado el trabajo temporal y la propuesta es que puedan ir adquiriendo derechos permanentes para acumular antigüedad y seguridad social, sin embargo, “las reglas que se habían diseñado para estos trabajos quedaron fuera”.

Entre los pendientes, la Coparmex pide reformar el trabajo de menores pues el Congreso estableció que la edad mínima es de 16 años, pero “tiene tantas limitantes que es prácticamente imposible contratar a menores de 18 años, la redacción de ese capítulo es desastrosa y absurda”, mientras que la Organización Internacional del Trabajo recomienda elevar a 15 años el trabajo de menores.

LA FRASE

"En la reforma del 2012 hicimos una regulación que tendió a eliminar el trabajo subcontratado y quedó sujeto a reglas que poco han funcionado para regular a los que no cumplen la ley".

Tomás Natividad, especialista laboral

EL GASTO

Partidas presupuestarias

Impartición de justicia laboral en el Estado: 154’128,774.

Procuración de justicia laboral y conciliación laboral administrativa en el Estado: 26’845,407.

EL DATO

47'000,000

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tiene este año un presupuesto de 47 millones de pesos, de los cuales 33 millones 235 mil pesos se utilizarán para la impartición de justicia laboral para servidores públicos y entidades públicas del estado y municipios.

El Tribunal se encarga de solucionar los conflictos laborales del estado de Jalisco y sus municipios, conciliando e impartiendo justica laboral burocrática que se tramita en este tribunal ya sea por la vía ordinaria y colectiva.

Población ocupada

No recibe ingresos: 148,225 Menos de un salario mínimo: 283,575 De uno a dos salarios mínimos: 936,608 Más de dos a cinco salarios mínimos: 1’737,971 Más de 5 a 10 salarios mínimos: 211,984 Más de 10 salarios mínimos: 32,163 No especificado: 290,195 Total de ocupados por nivel de ingreso*: 3,640,721

* Primer trimestre de 2017.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Empleos generados en Jalisco

Periodo Plazas Enero-Junio 2013 30,412 Enero-Junio 2014 26,372 Enero-Junio 2015 30,949 Enero-Junio 2016 41,584 Enero-Junio 2017 48,344

Fuente: IIEG

