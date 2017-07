Buena iniciativa, aprobación del Sistema Anticorrupción: Robles Ortega

El Arzobispo espera que la ley haga un verdadero ejercicio de justicia que tanto clama la sociedad

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUL/2017).- Luego de la celebración eclesiástica ofrecida este domingo, el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, consideró como una buena iniciativa la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, y aunque señaló que aún faltan algunas cosas por afinar, será un buen instrumento para combatir la corrupción.



"Una de las finalidades de esta institución (la Fiscalía General) es hacer que pase algo, que sí pase algo, que si alguien comete un ilícito o un acto de corrupción, precisamente sea llamado a cuentas y no nada más sea señalado mediáticamente con unos días de escándalo y ya después no pasa nada y eso es lo que se busca precisamente con este instrumento", señaló el Arzobispo.



Manifestó que espera que con este nuevo sistema, aquella persona que sea víctima de un ilícito o de algún acto de violencia, sea considerada precisamente como víctima y sea tratada como tal; y que quienes cometieron este acto que sean verdaderamente llamados a la ley respetando sus derechos pero también reconociendo que están infringiendo los derechos de los demás.



Agregó que espera que la ley haga verdaderamente un ejercicio de justicia que tanto clama la sociedad.



"Que al delincuente se le proteja en cuanto a sus derechos pero que se le haga pagar en cuanto a lo que se compruebe que cometió contra los derechos de los demás y contra la ley. Que aquel que comete un delito experimente que no es fácil volverlo a cometer porque sí nada más se le libera así sin efectuar en él un efecto medicinal es obvio que tal vez pronto vaya a volver a delinquir y en ese sentido Pues sí desalienta y crea desconfianza en la sociedad", dijo el Arzobispo.



Durante la homilía el Arzobispo instó a pedir por la violencia que ocurre en el mundo y nuestro país y principalmente, pidió por Venezuela, país que este domingo lleva a cabo una consulta popular en contra del presidente maduro, misma que definirá el futuro inmediato que buscará la restitución de la paz y de la justicia en esa nación.



"Por eso conviene que nosotros nos seamos solidarios espiritualmente por medio de la oración, para que reine la paz se restablezca la justicia el orden el estado de derecho en esa nación", finalizó.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA