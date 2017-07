Nuevo TAE podría generar controversia constitucional

El magistrado Armando García señala que la reforma constitucional invade esferas del Poder Judicial

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- La reforma constitucional con la que se crea el Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción tiene elementos para que se promueva una controversia constitucional, pues invade esferas del Poder Judicial señaló Armando García Estrada, magistrado presidente de la cuarta sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).

Criticó la decisión de los diputados de conformar una sala superior para revisar las resoluciones de las salas unitarias. Argumentó que un magistrado no puede estar por encima de otro. García Estrada dijo que la decisión del Legislativo fue por una decisión política, pero sin razones jurídicas.

“Creo que es una invasión, no creo que se den las condiciones jurídicas y personales para que se presente la controversia, aunque es lo que procede. Dependemos para interposición de la controversia de que sea presentada por el presidente del Supremo Tribunal Judicial, no se le ha solicitado, no se ha platicado con el presidente, pero claro que existe materia para una controversia”, puntualizó el magistrado y añadió que en lo personal analizará presentar algún recurso.

García Estrada dijo que el TAE ya se encuentra colapsado por el número de casos que atienden y la carga de trabajo se incrementará con las nuevas atribuciones que se le dan, para atender asuntos relacionados con corrupción. Además, reclamó la falta de presupuesto, en 2017 se le asignaron 73.7 millones de pesos, aunque había solicitado 179 millones para garantizar su operación.

El magistrado detalló que el TAE arrastra un déficit presupuestal que incluye deudas con el Sistema de Administración Tributaría, con Pensiones del Estado. A los trabajadores se les adeuda la prima vacacional y faltan recursos para asegurarles el adelanto de aguinaldo que se les entrega este mes.

El diputado Ismael del Toro, presidente de la Junta de Coordinación Política, descartó que existan elementos para que se promueva una controversia contra el nuevo TAE. Reiteró que, por los artículos transitorios de la reforma federal anticorrupción, los actuales magistrados no pueden ser removidos, aseveró que el Congreso no está impedido para integrar una sala superior. El legislador emecista dijo que, si alguno de los actuales magistrados, no está conforme con la carga de trabajo que tendrán o las condiciones financieras, pueden presentar su renuncia.

Reforma al Tribunal se quedó incompleta: PAN

El coordinador de la fracción el PAN, Miguel Monraz Ibarra, señaló no tampoco quedaron conformes con la estructura aprobada para el Tribunal de Justicia Administrativa, pues no se corrigió el modelo de salas unitarias que, afirmó, ha generado corrupción en el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE). El panista dijo que su propuesta es que fuera dos salas colegiadas para que funcionaran como contrapesos. Monraz Ibarra dijo que con el esquema aprobado pondrán atención en el nombramiento de los magistrados de la sala superior del TAE, para que cumplan con el propósito que sancionar las denuncias por corrupción que reciban.

La diputada prisita, Rocío Corona, defendió lo aprobado por el Congreso del Estado y comentó que fue la alternativa que encontraron ante la imposibilidad de retirar a los actuales magistrados, pese a su cuestionada gestión. La legisladora dijo que el nuevo TAE tendrá el presupuesto sufriente para que empiece a operar en enero de 2018.

SEÑALAMIENTOS

Especialistas y diputados cuestionan nuevo TAE

• Magistrados de sala superior no pueden estar por encima de los actuales.

• Magistrados de salas unitarias harían funciones de juez.

• El TAE está superado con carga de trabajo y colapsaría con nuevas atribuciones.

• Magistrados de sala superior tendrían sueldo menor que los actuales del TAE.

• No se precisa si las seis salas unitarias podrán revisar casos de corrupción.

MAGISTRADOS

Vigencia de nombramientos

• Laurentino López Villaseñor. Nombrado en Julio 2012, por siete años. Le restan dos años.

• Armando García Estrada. Ratificado en febrero 2014 por 10 años. Le restan siete años

• Horacio León. Ratificado en febrero 2014 por 10 años. Le restan siete años

• Alberto Barba Gómez. Ratificado en febrero 2014 por 10 años. Le restan siete años

• Adrián Joaquín Miranda Camarena. Nombrado septiembre 2014, por siete años. Le restan cuatro años.

• Juan Luis González Montiel. Nombrado septiembre 2014, por siete años. Le restan cuatro años.

SUELDOS

Cuánto cuesta el TAE

El Tribunal de lo Administrativo tiene presupuesto de 73 millones 745 mil pesos. El sueldo del presidente del TAE es de 205 mil 895 pesos (sin deducciones), mientras que los otros cinco magistrados tienen sueldo de 189 mil 740 pesos (sin deducciones).

DESTACAN TRABAJO CON LOS TRES PODERES

Se pudieron dar más pasos: Jalisco Cómo Vamos

Para Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, las reformas constitucionales que aprobó el pleno del Congreso para terminar de dar forma al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no son “enteramente” malas.

Por ejemplo, destacó que en la propuesta se señalaba que el Comité de Participación Social convocaría a los perfiles para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción y los propondría al gobernador, quien escogería a tres de ellos para recomendarlos a los diputados. Sin embargo, señaló que en el dictamen final se apuntó que el titular del Poder Ejecutivo sólo consideraría las propuestas de este comité. “Me quedo con la sensación y seguimos justamente en el estudio de que pudimos haber dado unos pocos pasos más para dar señales mucho más claras. Ese tipo de detalles son los que dejan ese sabor agridulce”.

A pesar de estos cambios, Chacón resaltó que sí se registraron avances. Entre ellos acentuó el trabajo que se llevó a cabo con integrantes de los tres poderes, organismos empresariales, universidades y organismos no gubernamentales.