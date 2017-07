Reprueban tres mil policías; deben salir de corporaciones

Nexos con el crimen, problemas de salud o no ser aptos para las tareas de seguridad son los principales motivos para no acreditar las pruebas de control y confianza

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUL/2017).- Por no haber aprobado los exámenes de control y confianza, más de tres mil policías del Estado deben ser separados de sus cargos, según datos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Sin embargo, la separación de un agente de sus funciones lleva un procedimiento administrativo y jurídico que puede retrasar la acción.

Según el director del Centro, Israel Ramírez Camacho, Jalisco es una de las Entidades más avanzadas en el proceso de bajas. “Es de los principales Estados que va más avanzado en cuanto a la depuración”.

De los 20 mil 536 elementos en todo el Estado que han realizado el examen de control y confianza, 17 mil 277 lo aprobaron; es decir, 84.14%, pero tres mil 259 reprobaron (15.86%). Algunos de éstos, aunque no se precisó cuántos, ya han sido separados de sus cargos.

El funcionario aclaró que estos elementos no precisamente tienen vínculos con el crimen organizado sino que algunos de ellos tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que pone en riesgo su vida, o viven en un entorno que les genera un nivel de estrés que no es propicio para tener un arma en su poder.

También remarcó que las Comisarías deben ser responsables de tener un buen reclutamiento para que más elementos pasen las pruebas.

“Nosotros tenemos reuniones con los de Recursos Humanos de todas las corporaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara para explicarles el contexto de las evaluaciones y que ellos realicen un filtro adecuado”.

La organización Causa en Común, que se encarga de dar seguimiento a éste y otros temas de seguridad pública, al corte de abril de 2017 emitió un informe en el cual reportó que 706 elementos del Estado no estaban evaluados, lo que dejaba a Jalisco como la tercera Entidad con más elementos en esta situación.

Ramírez Camacho aclaró que esto puede deberse a que las fuerzas de seguridad tienen un gran dinamismo y esos pueden ser nuevos ingresos, que no fueron mandados a aplicar la prueba antes de entrar en funciones.

“En 2014 cumplimos el 100% del estado de fuerza vigente, pero es dinámico porque entran y salen elementos. Actualmente puede haber un desfase del 6%, porque son los nuevos ingresos. Y esto es una omisión por parte de las dependencias en el sentido de que, por acelerar los procesos de reclutamiento, no los mandan a realizar la prueba antes de ingresar”.

Según los datos de Causa en Común, Jalisco no es uno de los Estados con mayor número de “no aprobados” en sus filas. Sin embargo, sí es el caso de Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur, Nayarit y Veracruz.

PROPONEN CENTRO METROPOLITANO

Con el objetivo de desahogar el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Marco Valerio Pérez, director de la Agencia Metropolitana de Seguridad, confirma que se está proponiendo la creación de un centro metropolitano que ayudaría a realizar la pruebas y obtener resultados con mayor prontitud.

“Hace unos días proponíamos la creación de un centro metropolitano, avalado por las autoridades competentes y que únicamente pueda tener competencia para que los policías de nuestra área puedan hacer sus pruebas de control y confianza porque ahora somos siete mil, pero queremos abrir muchas más plazas y, si ya tenemos un retraso, con más policías es obvio que lo vamos a tener mucho más”.

El director estatal del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Israel Ramírez, aseguró que sí tienen una gran carga de trabajo, pero que en ningún momento se han visto rebasados. Y detalló que la ley no permite un centro metropolitano. “La cuestión de manejar un centro de evaluación en una zona metropolitana, hasta donde yo he podido revisar, es inviable porque no existe legalmente la manera de realizarlo, tendría que ser municipio por municipio y sujetarse a nuestra revisión. Ellos harían las pruebas y nosotros las volveríamos a checar para emitir un certificado porque sólo nosotros podemos emitirlo”.

Por otro lado, para Marco Valerio, una de las razones por las cuales el Estado es el que menos policías ha evaluado es porque las pruebas son muy tardadas, por lo que también propone hacer exámenes más rápidos y con calidad.

“No hay justificación en el retraso, se necesita celeridad. Además, habrá que hablar con los comisarios para que estén conscientes de la importancia de estos exámenes”.

Revelan irregularidades

Por haber obtenido un resultado no aprobatorio en los exámenes de control de confianza, por no haber renovado su evaluación o, simplemente, por no haberla presentado, la mitad de los policías en Jalisco están fuera de reglamento, según información de la organización Causa en Común, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte se dio a conocer al corte de abril de 2017 y, según datos de la presidenta de la organización, María Elena Morera, Jalisco tenía más de 21 mil elementos en su totalidad, de los cuales el 44% de los policías estatales estaban reprobados o sin certificado vigente, el 33% de los municipales estaban en la misma situación, mientras que en Procuración de Justicia subía al 54%. A nivel carcelario, 60%.

El Estado, según la organización, en su seguimiento mensual del avance de control de confianza a Secretarías de Seguridad pública u homólogos, es la tercera Entidad con mayor personal con certificados pendientes de renovación.

Por otro lado, Jalisco tiene el último lugar en mandos y operativos en activo evaluados en control de confianza de las Secretaría de seguridad pública y homólogos, ya que sólo se han evaluado el 94.9% del total, mientras que la mayoría de los Estados tienen a más del 99%.

El director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, Israel Ramírez Camacho, explicó que es posible que se tenga ese desfase de porcentaje porque las corporaciones son sumamente dinámicas y los elementos entran y sa len y no todos realizan las pruebas antes de incorporarse, lo cual es una omisión por parte de los directores de las dependencias.

En los datos del Centro, en la Policía del Estado han realizado la evaluación ocho mil 968, de los cuales siete mil 896 aprobaron y mil 72 no; y en las Policías municipales se evaluaron a 11 mil 568, de los que nueve mil 381 pasaron y dos mil 187, no.

Por eso María Elena Morera hizo un llamado al comisionado de Seguridad Pública Estatal para que revise la razón del atraso, ya que “es una irresponsabilidad de su parte”. Se buscó entrevista con el comisionado, pero no se tuvo respuesta.

Los exámenes

• Médico: para evaluar su salud.

• Toxicológico: para detectar consumo de drogas.

• Psicológico: para evaluar las características de su personalidad.

• Poligráfico: es para saber si han incurrido en las prácticas ilegales.

• Socioeconómico: es para verificar si su nivel de vida corresponde a sus ingresos totales.

Expertos piden transparentar los resultados

Desde que comenzaron a aplicarse, los exámenes de control de confianza han tenido una respuesta negativa entre los policías, quienes afirman que son despedidos sin que se les diga qué fue lo que ocasionó que reprobaran la prueba. Y señalan que algunas partes, como la prueba del polígrafo, son subjetivas y no objetivas.

Es por eso que algunos expertos en temas de seguridad proponen que se transparenten los resultados y que, incluso, se haga una evaluación de la efectividad que han tenido estos estudios.

“En el polígrafo entra la parte subjetiva de quien aplica la prueba, que determina si se reúnen o no ciertos estándares. Se han dado casos en donde policías que han sido sorprendidos en actuación criminal ya habían pasado todas las pruebas, mientras que otros que son señalados por sus compañeros con buena reputación y con una hoja de servicio intachable, son señalados como no aptos”, comentó Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco.

Selaño que es muy importante hacer una comparación con lo que se determina en la prueba del polígrafo y el entorno social y laboral del individuo, “ir a preguntar a los vecinos y a los propios compañeros cómo es la persona y ver cómo vive, esos son aspectos más objetivos, que deberían tener más peso que lo subjetivo”.

Sin embargo, Israel Ramírez Camacho, director del Centro de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco, defiende el uso de este instrumento, ya que asegura que las pruebas de confianza no podrían ser determinantes sin él.

“El tema del polígrafo siempre ha sido muy controversial. Pero para nosotros y para la naturaleza del modelo es fundamental. A la fecha no podríamos manejarnos sin que existiera en el control de confianza porque es una herramienta que nos ayuda a encontrar factores de riesgo que podemos ahondar en otras áreas”.

Por su parte, el perito José de Jesús Cedillo Guerrero indicó que no transparentar los resultados de las evaluaciones ocasiona que se caiga en prácticas irregulares, sobre todo para justificar el despido de algunos elementos. “El policía va a hacer su examen, pero nunca se le permite que se defienda, además, nunca le muestran los exámenes que se le elaboraron y eso se presta a mafias, a que entre los jefes digan: ‘Pues ya no quiero a tal persona, hay que decirle que ya reprobó’”.

Lo que se debería hacer, recomendó, es una averiguación de los elementos que, se cree o se sabe, pueden estar relacionados con el crimen organizado. “Se debería hacer una investigación a los compañeros, pero tendría que ser con gente ajena a la corporación, porque a veces entre ellos mismos se protegen”.

Para Cedillo Guerrero y Zepeda Lecuona, el que miembros de las policías que han pasado los exámenes sean sorprendidos actuando con grupos criminales es una señal de alerta de que el modelo no está funcionando y habría que cambiarlo.

CLAVES

Los desarmes

Gestión. En lo que va la administración de Jorge Aristóteles Sandoval han sido desarmadas ocho policías municipales por presuntamente tener nexos con el crimen organizado. Durante los desarmes, la Fuerza Única se ha hecho cargo de la seguridad en los municipios.

Alcaldías. Las primeras Policías en desarmar fueron Cocula, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Unión de Tula y Jilotlán de Dolores. Algunos de los elementos de estas organizaciones ya regresaron a sus funciones, luego de pasar los exámenes de control y confianza.

Más. En este año se desarmaron las Policías de Bolaños, luego del asesinato de los hermanos Vázquez Torres, líderes de la comunidad Wixárika. También la Policía de Ocotlán, a partir de que un grupo armado agrediera a universitarios. Y la corporación de Tlajomulco, después de que se comprobó que dos oficiales habían participado en un secuestro.

Estados con mayor incidencia delictiva en 2017

Entidad Delitos México 110,941 CDMX 79,955 Guanajuato 47,901 Jalisco 46,866 Baja California 42,809 Nuevo León 34,182 Chihuahua 28,068 Tabasco 25,504 Coahuila 22,368

Delitos del fuero común en Jalisco

Año Delitos 2014 91,526 2015 95,329 2016 106,709 2017* 46,866

* Hasta mayo.

Los controles son importantes: Causa en Común

María Elena Morera, presidenta de la organización de Causa en Común, aseguró que, a pesar de algunas irregularidades, los exámenes de control de confianza son muy importantes, ya que su principal objetivo es detectar a aquellos elementos policiales que puedan o estén coludidos con el crimen organizado.

“Los sistemas de controles son unos de los pilares del Sistema de Desarrollo Policial. Este control lo que hace es medir a partir de cinco pruebas: un examen toxicológico, uno médico, uno psicológico, uno socioeconómico y uno polígrafo. Cuando no es aprobatorio el resultado se tiene que retirar al policía del trabajo o moverlo a otro tipo de funciones, dependiendo en qué salió mal”.

El que Jalisco sea uno de los Estados con menos elementos evaluados, para ella es “gravísimo porque si los policías no son confiables, ¿Por qué podríamos esperar que tengamos seguridad?”.

De hecho, los delitos del fuero común en la Entidad han ido en aumento. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014 hubo 91 mil 526 crímenes; en 2015, 95 mil 329: en 2016 aumentó a 106 mil 709 delitos. Y hasta mayo de 2017 han ocurrido 46 mil 866.

Esa cifra deja a Jalisco en el cuarto lugar con mayor incidencia delictiva este año, sólo superado por Guanajuato, con 47 mil 901, Ciudad de México, con 79 mil 955, y Estado de México, con 110 mil 941.

COMPARATIVO

En 28 carreras ganan mejor que los agentes

La labor de proteger a la población implica muchas veces poner en riesgo la integridad. Aún así, el salario promedio que reciben los oficiales jaliscienses está a la par de la carrera ubicada en el lugar 29 de las mejores pagadas en México (ciencias de la computación); es decir, que hay 28 profesiones en las que se gana mejor.

Los policías de Jalisco ganan en promedio 42.5 pesos por hora trabajada y laboran 65.4 horas a la semana de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017. Esto quiere que al mes perciben once mil 118 pesos (no se precisa si son brutos o netos).

De acuerdo con la herramienta “Compara Carreras” 2016 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una persona que administra redes (dentro de la carrera de ciencias de la computación) gana 11 mil 227 pesos al mes; nueve pesos más que un oficial.

Israel Macías, jefe de la Academia de Economía de la Universidad Panamericana (UP), señaló que tanto los policías como los bomberos han sido relegados históricamente en el tema de sueldos. “Se les ha negado el derecho o la posibilidad de llegar a un nivel profesional y los salarios reflejan esa decisión, es muy difícil tener policía de alto nivel, capacitados o con un nivel de educación mayor si de entrada no tienen salarios competitivos no sólo a nivel de riesgo, sino al propio nivel que se esperaría de un policía profesional”.

El promedio a nivel nacional es más bajo. De acuerdo con la ENOE, la media es de 31.3 pesos por hora trabajada, lo que significa que al repetir la fórmula el ingreso mensual de un policía es de ocho mil 188 pesos. Por su parte, el estudio “Compara Carreras” del IMCO reporta que ese ingreso está entre los seis mil 208 pesos que percibe alguien que apenas acabó la preparatoria y los 10 mil 855 pesos que gana una persona con licenciatura.

De acuerdo con la clasificación de programas de estudio del IMCO, una carrera puede tener varios programas de estudio. Por ejemplo ciencias de la comunicación incluye administración de computación, administración de redes, análisis de sistemas de cómputo, arquitectura o desarrollo de software, computación, diseño de sistemas de cómputo, informática, lenguajes de programación, ofimática, programación de cómputo y sistemas operativos

LA VOZ DEL EXPERTO

“Mejores condiciones dan mejores policías”

Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del Colegio de Jalisco)

Además de los exámenes de control de confianza, mejores condiciones de trabajo harían que los policías estuvieran más comprometidos, que quienes entraran a las corporaciones fueran mejores perfiles y no tuvieran necesidad de aliarse con el crimen organizado.

“(Los policías) están expuestos a la confrontación con el crimen organizado, que normalmente tiene armas de mayor calado y más tecnología, además de lidiar con políticos que exigen resultados sin dar los insumos necesarios y pues también está la ciudadanía que desconfía de ellos, que los estigmatiza y no los aprecia socialmente”, comentó Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco.

Indicó que estas condiciones inciden en su actuar y que si mejoraran los incentivos con los que trabajan, entonces los elementos cuidarían más su trabajo y no se prestarían a acciones de corrupción.

“Al no sentirse apoyados o (por no tener) una vocación, los obliga a buscar otras alternativas. Las encuestas que hemos hecho nos muestran que el 70% de los policías está ahí como una última opción. Eso nos muestra que hay que construir una Policía con buenos incentivos, con estabilidad laboral, con buenas prestaciones, con apoyos para los hijos, apoyos para créditos y una certeza de crecimiento en la corporación”.

Subrayó que si las condiciones mejoran habrá más personas interesadas en ser policías, por lo que “mejoraría la calidad del perfil que ingresa a las filas de los mandos. El conjunto de incentivos laborales y sociales que tienen los policías son todavía muy deficientes y lo que hay que desarrollar es que los jóvenes quieran ser policías, porque realmente ni los policías quieren que sus hijos sean policías”.

Sobre este tema, Marco Valerio Pérez Gollaz, director de la Agencia Metropolitana de Seguridad, aseguró que ya están trabajando en un plan para los incentivos para los elementos.

“Vamos a dignificar a los policías, vamos a capacitarlos, vamos a hacerles una propuesta de preparación integral y también una propuesta de prestaciones integrales para que ser policía deje de ser la última opción de trabajo”.

Entre los incentivos y servicios que se darían están una mejor jubilación, que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les dé prioridad de atención en caso de sufrir algún accidente y becas para sus hijos desde educación básica hasta superior.

TELÓN DE FONDO

Bajos salarios y déficit

Por efectuar su tarea de vigilancia, los policías de Jalisco ocupan la séptima posición a escala nacional en el indicador de ingresos o salarios, al ganar en promedio 42.5 pesos por hora trabajada, según revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017. De acuerdo con esas cifras, los oficiales de Jalisco se encuentran por encima de la media nacional —que es de 31.3 pesos por hora trabajada—, pero por debajo de lo que perciben los policías de Entidades como Baja California (el puntero nacional), Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua y Baja California Sur.

Los policías mejor pagados en todo el territorio nacional, según el estudio de Inegi, patrullan Baja California y ganan 66.4 pesos por hora, lo que se traduce en un sueldo al día de 664 pesos por 10 horas de guardia.

El Estado de México y la Ciudad de México son los dos núcleos que mayor concentración de policías registran a escala nacional, pero se ubican en las posiciones 22 y 23 del ranking nacional, respectivamente. Sus ingresos van de los 26.4 a los 27.5 pesos por hora, de acuerdo con la ENOE. Esto es, 63.4% menos que los agentes jaliscienses.

Por otra parte, en Jalisco hay 183.3 policías por cada 100 mil habitantes. Apenas arriba de la mitad de los 300 que recomienda la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para optimizar las labores de prevención y atención a los delitos.

En resumen, se arrastra con un déficit de 116.7 agentes en esa tasa.

Las cifras que registra Jalisco lo posicionan en el lugar 21 entre las 32 Entidades. Pero México entero ha ido a la baja en este sentido. La encuesta revela que el promedio nacional de policías por cada 100 mil habitantes es de 231, cuando hace siete años era de 247.

Las carreras mejor pagadas en México

1.- Física 24 mil 059 pesos. 2.- Finanzas, banca y seguros 20 mil 259 pesos. 3.- Servicios de transporte 20 mil 059 pesos. 4.- Historia y arqueología 18 mil 754 pesos. 5.- Salud pública 16 mil 656 pesos. 6.- Ciencias de la tierra y de la atmósfera 15 mil 775 pesos. 7.- Estadística 15 mil 517 pesos. 8.- Minería y extracción 15 mil 163 pesos. 9.- Medicina 15 mil 145 pesos. 10.- Literatura 14 mil 777 pesos. …... 29.- Policías 11 mil 118 pesos.

Promedio mensual.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los exámenes de control y confianza que les aplican a los policías?

Participa en Twitter en el debate del día @informador