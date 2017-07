¿Quieres superarte profesionalmente? Combina trabajo y estudio

Las licenciaturas ejecutivas son una excelente forma de continuar tu formación académica y desarrollarte en tu entorno laboral

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2017).- Jóvenes y adultos se enfrentan a las responsabilidades que implica el mundo laboral, sin tiempo suficiente para concretar metas profesionales como podría ser tener un título universitario o estudiar otra carrera que complemente su formación. Estas personas tienen una opción factible para crecer profesionalmente, gracias a las Licenciaturas Ejecutivas.



Este tipo de modalidad universitaria tiene como finalidad facilitar la educación a personas que, mientras trabajan, desean seguir desarrollándose en su formación tanto académica como laboral para mejorar sus posibilidades de crecimiento en el trabajo.



Si bien estudiar y trabajar de tiempo completo es un gran reto, los beneficios de contar con uno o más títulos universitarios recompensan totalmente el esfuerzo, pues una persona con licenciatura gana el doble que quien sólo cuenta con preparatoria según datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INEGI de 2015.



Los beneficios no se encuentran únicamente en el ámbito laboral, estudiar una licenciatura ejecutiva desarrolla conocimientos y habilidades que te ayudarán en la vida diaria. La más notable que, además, se convierte en una necesidad al momento de realizar dos actividades que requieren de gran responsabilidad, es la organización, habilidad esencial para lograr tus sueños.



La organización lleva inminentemente a la focalización, igual de esencial para alcanzar el éxito, con ella, no dudarás cuáles actividades merecen tu tiempo y cuáles pueden esperar. También se aprende a controlar el estrés, a aterrizar proyectos, a investigar, y se valora la importancia de estar en aprendizaje continuo.



Las licenciaturas ejecutivas sin duda representan la oportunidad de superarse profesional y personalmente, sin interferir en el tiempo laboral. En la UNITEC, las clases de esta modalidad son un día entre semana por la noche y los sábados por la mañana, por lo que se adaptan al ritmo de vida de cada estudiante ofreciéndole la administración de sus horarios, eligiendo entre clases presenciales, en línea o combinándolas.



Además, cuentan con cinco carreras para estudiar en modo ejecutivo: administración de empresas, contaduría pública, derecho, mercadotecnia y psicología. Todas con el mismo enfoque práctico de los planes de estudio de las carreras presenciales, así, tomar una clase en línea, sabatina, o una vez por semana, no implica dejar de aplicar lo aprendido.



Dichas carreras ejecutivas son totalmente accesibles, ya que cuentan con el apoyo de Respaldo Económico UNITEC, es decir, ofrecen becas académicas de primer ingreso, planes de pago y financiamiento.



No dudes en abrirte las puertas a más posibilidades a través de la educación y el esfuerzo, con las Licenciaturas Ejecutivas tienes al alcance el poder de alcanzar todas tus metas.