El PAN no descarta candidaturas ciudadanas

Ricardo Anaya asegura que tratan de construir un frente amplio, que incluya ciudadanos

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- A pesar de asegurar que aún no están buscando candidatos para las elecciones de 2018, ya que el periodo electoral inicia hasta septiembre y éstos se eligen en noviembre, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, aseguró que están abiertos a postular candidaturas de ciudadanos y no sólo de líderes.



"Sí estamos abiertos a alianzas políticas, pero no sólo electorales, lo que estamos tratando de construir es un frente amplio, que incluya a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a intelectuales, para establecer un programa de transformación verdadera del país, para que nos permita ganar de manera contundente y, lo más importante, poder construir un gobierno de coalición y estable".



Además, comentó que continúan analizando sus alianzas, ya que primero deben tener claro qué se quiere para el país y quién quiere lo mismo. Y detalló que su estrategia para ganar las elecciones está en la cercanía con la gente.



"Estamos convencidos de que la ruta es estar cerca de los ciudadanos, tener un planteamiento claro de lo que queremos lograr y así nos vamos a presentar a este proceso electoral de 2018, convencidos de que obtendremos buenos resultados, pero, sobre todo, de que haremos buenos gobiernos, gobiernos ejemplares".



Ante la expectativa que ha creado su reunión con José Medina Mora, anterior presidente de Coparmex, Anaya Cortés aclaró que sólo fue una reunión para acercarse a la ciudadanía, como muchas otras que ha realizado.



Con respecto a la situación que vive el país, se dijo alarmado de los niveles de violencia y de corrupción y aseguró que, de llegar el PAN a la Presidencia de la República, esto se corregirá de fondo.



Por último, sobre las posibilidades que tiene el partido para ganas la gubernatura en 2018, se dijo convencido de que son más fuertes y más unidos que nunca y que esto los hará ganar.



EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN