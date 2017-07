Otorgan dos suspensiones contra fotomultas

Las suspensiones ordenan a la Sepaf detener las notificaciones de embargo por fotomultas no pagadas

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Dos de los ocho amparos interpuestos por Fuerza en Movimiento contra el programa de fotoinfracción, obtuvieron suspensiones provisionales que ordenan a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) detener las notificaciones de embargo por fotomultas no cubiertas.



"Mucha gente si no paga le llegan los requerimientos, entonces, el juez ordenó a Gobierno del Estado detener tanto la emisión o, en su caso, la ejecución de la orden de embargo contra dos personas. Para nosotros es una gran motivación, se abre una puerta porque calculamos que son decenas de miles de personas que han recibido o están por recibir una orden de embargo", indicó Fabián Montes Sánchez presidente de Fuerza en Movimiento.



El entrevistado dijo que continuarán presentando amparos contra la fotoinfracción, hasta el momento han gestionado ocho y están en puerta otro tanto. En los nuevos recursos se estarán realizando agregados a las demandas para afinar la fundamentación.



El par de suspensiones provisionales conseguidas fueron emitidas por el Juzgado Cuarto Federal en Materia Administrativa.



En los amparos interpuestos se pidió que se suspendieran las acciones encaminadas al cobro de las fotomultas, la otra demanda, es que se suspenda el programa de fotoinfracción en Jalisco; esto último no lo concedieron.



Montes Sánchez señaló que el programa de fotoinfracción no otorga el derecho de audiencia al conductor, por lo que es ilegal su aplicación.



Las multas aplicadas a los conductores que rebasan los límites permitidos de velocidad representan más de la mitad del total de las sanciones en materia de movilidad y tránsito. De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) de Jalisco, entre los años 2013 y 2016 se registraron cuatro millones 027 mil multas a través de los radares fijos e itinerantes, en contraste con el resto de infracciones, que suman dos millones 616 mil, según la Secretaría de Movilidad (en 112 diferentes faltas).



Esto significa que, en lo que va de la administración estatal, seis de cada 10 multas fueron aplicadas a conductores que excedieron el límite de velocidad. Y el anillo Periférico sigue siendo el corredor con más fotoinfracciones seguido por Vallarta, López Mateos Sur, Juan Gil Preciado, Patria y Colón.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA