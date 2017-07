Conflicto con El Zapote no pone en riesgo la Pista 2: SCT

El director del Centro Jalisco señala que para el proyecto se necesita un mínimo de hectáreas de los ejidatarios

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Los proyectos de modernización y la construcción de la pista 2, planeados para el Aeropuerto de Guadalajara, no corren riesgo frente al actual conflicto que se vive por ejido de El Zapote, así lo manifestó esta mañana el ingeniero Salvador Fernández Ayala, director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Luego de la presentación del Plan de mejora para la Colectividad de la Infraestructura en el Estado de Jalisco, por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), el ingeniero señaló que de las 319 hectáreas que se necesitarían para la realización de estas obras, sólo el 16 por ciento pertenece al ejido de El Zapote, extensión que pretende adquirirse para llevar a cabo el proyecto.

“De ninguna manera se pone en riesgo la Pista 2, como comentábamos, todavía grupo GAP no pone a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su proyecto de ampliación, ellos deben incluir la factibilidad técnica, económica y social para realizarlo, en su momento así lo calificará la SCT y dará el visto bueno a este proyecto de ampliación que ahorita, insisto, no está de manera oficial”, dijo el titular del Centro SCT.

A pesar de que no reconoció de forma oficial que existe la posibilidad de trasladar el aeropuerto al municipio de Zapopan, señaló que esto podría tratarse de un 'Plan B', sin embargo, recalcó que el 'Plan A' es adquirir las hectáreas necesarias para llevar a cabo el proyecto y que incluso podrían hacerse los ajustes necesarios una vez que el Grupo Aeroportuario del Pacífico presente el proyecto de forma oficial.

“En lo particular, yo no lo he escuchado, no es de parte del grupo GAP ni de parte de nuestras autoridades, seguramente hay otras figuras públicas que lo hayan externado, pero está dentro del escenario oficial del Gobierno Federal”, dijo el funcionario.



La SCT apuesta por la accesibilidad a la Zona Metropolitana



El Plan de mejora para la Colectividad de la Infraestructura en el Estado de Jalisco, presentado el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), en voz del ingeniero Salvador Fernández Ayala, pretende mejorar la movilidad y accesibilidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como establecer un esquema de conectividad de la red rural y alimentadora.

El plan, llevado a cabo por el Centro de la SCT, identificó la realización de nuevas obras de modernización a carreteras federales que se requieren, así como los recursos e inversiones anuales, necesarias para la conservación de la red federal carretera y de la red rural.

Para llevar a cabo este plan, se requiere una inversión de 30 mil millones de pesos proyectado para los próximos seis años, según señaló el titular de la dependencia.

Entre las principales obras que se llevarían a cabo se encuentra, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la construcción de un tercer carril por sentido en el entronque Ameca-Periférico, de la carretera a Tepic así como la construcción de un viaducto de 900 metros que libre la problemática actual de Nextipac a la venta del Astillero, según refirió Salvador Fernández.

“De igual manera, la modernización de la Costera Puerto Melaque; debemos de continuar para darle a esta zona del estado una mayor posibilidad de crecimiento turístico, desarrollo social y apoyo económico a toda esta región del Estado”, manifestó el titular del Centro de la SCT.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA