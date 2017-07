Piden trabajo comunitario para correlones

Un sondeo por internet del Gobierno estatal revela que dicha sanción contra conductores debe estar por encima del retiro de la licencia y las multas

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUL/2017).- Los resultados del sondeo en línea lanzado por el Gobierno de Jalisco sobre el programa de fotoinfracción, con el objetivo de mejorarlo, arrojaron que ocho de cada 10 participantes respondieron que es importante controlar los límites de velocidad para reducir accidentes; sin embargo, la mayoría (60.2%) está a favor de que los correlones sean sancionados con trabajo comunitario.

La Ley de Movilidad y Transporte ya contempla esta opción en su Artículo 201 y señala que, cuando el infractor acredite que no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ésta, la autoridad podrá sustituirla total o parcialmente por la prestación de jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada, que no será mayor de tres horas, saldará un día de multa. Al respecto, la Dirección jurídica de la Secretaría de Movilidad —donde se discuten estos asuntos— señala que ningún infractor ha optado por realizar trabajo comunitario para no pagar la sanción.

Ayer, el sondeo en referencia cerró con cinco mil 250 participantes, por lo que falta que el gobernador Aristóteles Sandoval se pronuncie sobre los posibles cambios en el programa o acciones a favor de la población. Entre éstos también se analiza que rescinda el contrato con la empresa Autotraffic, responsable del sistema de fotoinfracciones.

En caso de que el Gobierno acepte la petición de la mayoría de los encuestados sobre la pregunta anterior, se dejarían de recaudar 223 millones de pesos en promedio al año por el concepto de las fotomultas.

Augusto Chacón, del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, no rechaza el trabajo comunitario, pero advierte que su administración puede ser complicada: “¿Quién vigilará que en verdad se haga? Por eso la multa está muy a la mano, el trabajo comunitario debería ser la segunda opción para el reincidente y la tercera ocasión para la pérdida de la licencia de conducir”.

Actualmente, las multas aplicadas a los conductores que rebasan los límites permitidos de velocidad representan más de la mitad del total de las sanciones en materia de movilidad y tránsito. Entre los años 2013 y 2016 se registraron cuatro millones 027 mil multas a través de los radares fijos e itinerantes, en contraste con el resto de infracciones, que suman dos millones 616 mil, según las autoridades estatales (en 112 diferentes faltas).

La empresa Autotraffic insiste en que, a partir de la implementación de este programa, se han logrado salvar 884 vidas en Jalisco, según el Observatorio del Decenio de Acción por la Seguridad Vial.