Denunciarán a juez por resolución por terrenos del aeropuerto

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUL/2017).- Por considerar que fue ilegal el acuerdo dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, los ejidatarios de El Zapote interpondrán una denuncia en su contra, de manera paralela al recurso de inconformidad que ya tramitaron para combatir con la resolución del juez federal, informó Sergio Pérez, uno de los representantes legales del ejido.

"Es ilegal porque contradice la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo (que resolvió el recurso de revisión 298/2915), que resuelve que se debe pagar el terreno porque ya no es posible resarcir".

El pasado 30 de julio el Juez Tercero de Distrito resolvió un punto de acuerdo donde declaró que las autoridades federales ya habían cumplido con las demandas del ejido, que exigía el pago a valor comercial por las 307 hectáreas de terreno tomadas para la construcción del aeropuerto.

Tal resolución ya fue combatida a través de un recurso de inconformidad, indicó Pérez, quien agregó que la Federación aún no tiene posesión de los terrenos pues el ejido no los ha liberado a la fecha. "No hay un acto de ejecución".

Plantones en lugar de marchas

Como parte de las presiones, cambiarán su dinámica de manifestaciones sociales. "Estamos anunciando a la sociedad que el ejido cambia sus prácticas de marchas a plantones, van a ser plantones en el aeropuerto todos los días, en la Ciudad Judicial Federal donde labora el juez tercero de distrito, donde se manifiesta la inconformidad sobre el resultado".

También instalarán plantones en la capital, en la sede de la Secretaría de Comunicaciones y transportes y en el Consejo de la Judicatura Federal "para darle a conocer del comportamiento de sus jueces que se dejan influenciar por el poder político cuando ellos son un deber diverso que deben velar por las resoluciones que dicta un tribunal colegiado".

La SCT necesita más terrenos de El Zapote

Los ejidatarios habían manifestado que si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no pagaba primero las 307 hectáreas, entonces no negociarían por las 137 que, dijeron, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) necesita para construir una segunda pista.

Sin embargo, en días pasados el director del Centro SCT Jalisco, Salvador Fernández Anaya, indicó que sólo requerían 51, no 137, lo que cuestionó el presidente del ejido, Nicolás Vega.

"Estamos de acuerdo, son poquitas tierras, 51 hectáreas, nada más me imagino que tendrán que enseñarle a los aviones a ser como los chapulines, aterrizar en un espacio y luego brincar las hectáreas del ejido el Zapote y continuar aterrizando en las otras, es decir así sean pocas, las necesitan".

