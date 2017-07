Guadalupe Ramos descarta conflicto de intereses por denuncia a CEDHJ

La aspirante niega que incurra en alguna irregularidad por la demanda laboral que tiene contra la comisión

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- La activista Guadalupe Ramos Ponce, aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEHDJ), negó que incurra en alguna irregularidad, o conflicto de intereses, por la demanda laboral que tiene contra la CEDHJ, desde 2003 por despido injustificado. La académica, que registró su postulación a la presidencia de la comisión, dijo que de recibir el nombramiento se desistirá de la querella.



"Denuncie y solicite juicio político contra el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Carlos Manuel Barba, precisamente por ese tema de complacencia y acuerdos que hacía con autoridades para negociar las recomendaciones. Eso motivo mi despido y yo demande por ese despido injustificado", recordó aspirante quien se desempeñó como cuarta visitadora en al CEDHJ. Añadió que si la demanda se alargó, fue por argucias que ha seguido la comisión y aseveró que no buscó el pago de salarios caídos o un beneficio personal, sino evidenciar las irregularidades cometidas por el entonces titular de la comisión.



Sobre el proceso de selección, Ramos Ponce dijo confiar en que los diputados realizarán un ejercicio transparente y equilibrado, lanzó un llamado a los empleados de la comisión a estar tranquilos y no temer una cacería de brujas, si ella llega al cargo, argumentó que tendrán la oportunidad de trabajar y ponerse la camiseta de defensores de los derechos humanos.



Ramos Ponce reiteró que el eje de su trabajo será refundar la comisión y convertirla en una auténtica defensora de las víctimas. Sostuvo que al Gobierno del Estado le conviene tener una comisión fortalecida y adelantó que si recibe el nombramiento encabezará una administración de diálogo y no de confrontación.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS