Detienen a ex regidor de Tonalá acusado de feminicidio

El fiscal Eduardo Almaguer señala que se le investiga su relación con otros asesinatos y el despojo de tierras

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Se confirma que el hombre detenido en días pasados en la Pila Seca, en Tlaquepaque, se trataba de un ex regidor del municipio de Tonalá, sobre el cual se cumplimentó una orden de aprehensión por feminicidio, aunque se investiga su relación con otros asesinatos y el despojo de tierras, informó el fiscal General, Eduardo Almaguer.



"Se ejecutó una orden de aprehensión por feminicidio, sin embargo es una investigación más amplia, tiene que ver con el despojo de tierras en Tonalá de un área comunal. Esta investigación nos va a dar a más, tenemos la vinculación del grupo delictivo que este ex regidor encabezaba con cerca de 15 homicidios que se vinieron dando en este último año, entre otros, familiares de él que fueron ejecutados hace un año seis meses en Tonalá".



El pasado 6 de julio se reportó un fuerte despliegue de seguridad sobre la calle Donato Guerra, a un costado de la Unidad Administrativa La Pila Seca, en San Pedro Tlaquepaque. Numerosas unidades de la Fiscalía le marcaron el alto a los tripulantes de una camioneta Jeep Grand Cherokee blanca, al parecer blindada.



Sobre el punto se reforzó la seguridad al tiempo que se obligó a los tripulantes a descender del vehículo, entre quienes se encontraba el ex regidor con orden de aprehensión. "Es una investigación que nos ha llevado más de dos años y que se ha llegado a finiquitar en una parte con la detención de este sujeto en La Pila Seca", dijo el fiscal.



Almaguer explicó que esta persona llegó a ocupar una regiduría en el Ayuntamiento de Tonalá derivado al liderazgo que tenía en algunas comunidades, lo que derivó en la comisión de diversos actos delictivos. Aún siguen las investigaciones para capturar a sus cómplices, para después dar más detalles de estos hechos.