Acuario Michin espera aumento de visitantes en estas vacaciones

Para esta temporada se apuesta para que turistas y vacacionistas acudan al recinto

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Con los descuentos que comenzaron a aplicarse a partir de este lunes, se estima que el Acuario Michin aumente un 30 por ciento el número de los visitantes.



"Estamos muy contentos de todo lo que hemos vivido en estos tres meses y medio, de todos los aplausos, alegrías y emociones que ha vivido el Acuario. Con todo esto nos dimos a la tarea de ver las necesidades de todos, sabes que hay mucha gente que siente que el precio no es accesible y es por eso que nos pusimos a trabajar en una buena campaña para animar a todos a que nos visiten" manifestó la oceanóloga Paulina Balmontin, directora del recinto acuático.



La directora señaló que para esta temporada vacacional se apuesta principalmente a que los turistas y vacacionistas acudan a visitar el Acuario.



La directora aclaró que los descuentos no tienen vigencia. Se llevará a cabo un análisis para observar la respuesta de la gente y en caso de ser positiva los descuentos podrían quedar de forma permanente, en los horarios especificados.



Además, adelantó que para este verano llevarán a cabo una serie de cursos, que llevarán a cabo en conjunto con los Scouts de Jalisco y que estarán dirigidos a niños de entre cinco y 15 años de edad, en los que podrán tener diferentes actividades como visitar las diferentes salas del acuario, tener interacción con los animales, realizar manualidades, tendrá talleres de educación ambiental y así como actividad física.



LAS FRASES



"El acuario me pareció muy entretenido, informativo y está muy agradable, es muy amplio y se ve que tratan muy bien a los animales, eso es muy agradable. La parte que más me gustó fue el área donde se encuentran los tiburones y las especies más grandes", Jorge Almaguer, 25 años



"Me sorprendió el descuento, me parece muy bien porque pocas atracciones turísticas te ofrecen estos descuentos y en este horario, me siento muy emocionado y muy contento", Jorge, 33 años



"El acuario está muy padre, mucho muy bonito, la gente aquí es muy amable. La verdad no esperábamos tanto pero vale lo que cuesta", Christian Rodríguez, 23 años



EL DATO

El descuento para la entrada es a partir de las 18:00 horas

De lunes a domingo: Niños $66 / Adultos $109

Los sábados y domingo de 8:00 a 11:00 horas

Niños $90 / Adultos $149



Inicio de los cursos de verano:

17 de julio, 31 de julio y 7 de agosto.



Todos los cursos se llevarán a cabo de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas con una duración de dos semanas



Cada curso tendrá un costo de $1400 por niño y $1200 en el caso de los hermanos.



Para mayores informes e inscripciones puedes consultar los teléfonos (33) 16 44 9924 y (33)1644 9910, así como al correo jorge.salazar@acuariomichin.com

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA