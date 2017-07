Van 29 por la presidencia de la CEDHJ

Diputados revisarán que los expedientes presentados cumplan con los requisitos de ley

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Con 29 candidatos inscritos, concluyó en el Congreso del Estado el registro de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ). La lista la integran 20 hombres y 9 mujeres. Figuran nombres como Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador general de la CEDHJ, Javier Perlasca Chávez, actual primer visitador general. Además de Fernando Zambrano Paredes, coordinador general del área de seguimiento de recomendaciones de la comisión.



También se inscribió María del Carmen Acosta Jiménez ex regidora del Partido Verde en Zapopan, durante la administración de 2004-2006. Otra aspirante, Joselyne del Carmen Bejar Rivera, juez sexto de lo penal. José Manuel Barceló, ex consejero electoral y Carlos Servin Ugarte, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Jalisco.



Jaime Hernández, integrante de la Coordinadora 28 de mayo, se inconformó porque al momento de su registro, algunas personas de comitiva no se le permitió la entrada al Congreso.



Diputados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, revisarán que los expedientes presentados cumplan con los requisitos de ley. Los candidatos deberán acudir a entrevista ante los diputados los días 19 y 20 de julio, para presentar su propuesta de plan de trabajo.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS