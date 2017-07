Evaluarán resultados de operativos de seguridad en un mes

Los operativos en la ZMG comienzan desde este martes, luego de los hechos violentos registrados

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Con la promesa de que se verán en el corto plazo los resultados de la estrategia de seguridad a implementar en la Zona Metropolitana, que implica el operativos coordinados entre municipios, estado y autoridades federales, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Pablo Sánchez Salcedo, anunció que en un mes se evaluará lo que se haya hecho.



"Propongo lo siguiente, los operativos inician el día de hoy, vámonos juntando en 30 días para darle seguimiento y poderles informar de esto porque mucho de lo que sucede es que no siempre se comunican los detalles de las investigaciones. Si me lo permiten los volvemos a convocar para darles un resultado".



Este martes, representantes de los municipios de la Zona Metropolitana, del Estado, Policía Federal y el Ejército acudieron a una reunión convocada por el citado consejo a raíz de los hechos violentos del pasado fin de semana, que se registraron nueve homicidios, seis relacionados con el crimen organizado.



"Todas las investigaciones llevan tiempo, todos el operativo empieza a echarse a andar, los resultados se verán a corto plazo pero tengan paciencia, los resultados vendrán", insistió Sánchez, quien pidió a la ciudadanía toda que no se alarmen ante el aumento de la presencia de la vigilancia además de paciencia.



"Estos operativos que se van a implementar seguramente generarán algún tipo de molestia, a lo mejor que cuando detengan se genere un poco de tráfico o incomode la presencia. Preferible cinco minutos de retraso en el tráfico y llegar tranquilos a nuestras casas, que llegar antes a nuestras casas pero no poder salir de ellas".