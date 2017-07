La Semadet incia temporada de reforestación y restauración en Jalisco

Se prevé una plantación estimada de cinco millones 413 mil 406 árboles, en una superficie aproximada de ocho mil 524 hectáreas

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Este viernes inicia de forma oficial la "Temporada de Reforestación 2017" para el Estado de Jalisco. Así lo dio a conocer Magdalena Ruíz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

Durante esta temporada, se prevé una plantación estimada de cinco millones 413 mil 406 árboles, en una superficie aproximada de ocho mil 524 hectáreas, de los cuales se espera una supervivencia del 80 por ciento, así como un millón 900 mil plantas para restaurar una superficie total de cuatro mil 511 hectáreas.

"Estaremos trabajando con la federación, los municipios, centros educativos, organizaciones civiles, juntas intermunicipales y con todos los actores que quieran trabajar de manera organizada y colaborativa con el Gobierno del Estado", refirió la titular de la Semadet.

Señaló también que se contará con la participación de nueve mil voluntarios para llevar a cabo los trabajos de plantación y restauración y que aunque la dependencia sabe que a la sociedad civil le gustaría sumarse a estas acciones, recomienda que se inicie por reforestar y restaurar los árboles que se tienen en casa, en la colonia y las escuelas pues estos representan el arbolado de los bosques urbanos.

Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), tiene para Jalisco, una producción de siete millones 895 mil 979 árboles de diferentes especies, principalmente de pinos y encinos para las zonas templadas a frías, así como de árboles ornamentales y frutales para las zonas de clima tropical-caluroso que abarcarán un total de seis mil 600 hectáreas en el Estado.

Con estos ejemplares se buscará la restauración de los ecosistemas y la compensación de impacto medioambiental en nuestro Estado, así como un sistema de cuencas en la zona Lerma-Chapala, refirió José Manuel Jasso Aguilar, gerente de la Conafor en Jalisco.

Extra A.C. por la creación de bosques urbanos

La asociación EXTRA A.C. señaló que actualmente se dedican a la producción de árboles que fueran aptos para banquetas ante la preocupación de los ciudadanos de que los ejemplares pudieran causar daños a las infraestructuras de sus viviendas.

"Los ciudadanos van al vivero y escogen la especie que más se adecuan a sus necesidades, hay quien quiere flor, fruto, hay quien quiere sombra; entonces el proyecto trata de que el árbol se cuide y sea un árbol que no vayan a quitar porque no cumplió con las expectativas que ellos querían, si no que tenían las características adecuadas a sus necesidades", manifestó Martha Arreola Gutiérrez, directora de la asociación.

Tan sólo el año pasado fueron reforestados y entregados 106 mil árboles de forma gratuita por parte de la A.C. cuya finalidad es que en los próximos 10 años puedan duplicar el número de masa arbórea de la ciudad.

"Nosotros a partir del 2014 iniciamos con la producción de 300 mil árboles que salen con código QR para darle un seguimiento a su supervivencia a los 6, 12, 18 y 24 meses. Sabemos dónde fue reforestado, municipio, colonia y código postal", dijo la directora.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA