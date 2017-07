Exceso de velocidad, principal multa vial

Seis de cada 10 infracciones que se cometen son porque los conductores exceden los límites permitidos

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Las multas aplicadas a los conductores que rebasan los límites permitidos de velocidad representan más de la mitad del total de las sanciones en materia de movilidad y tránsito. De acuerdo con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) de Jalisco, entre los años 2013 y 2016 se registraron cuatro millones 027 mil multas a través de los radares fijos e itinerantes, en contraste con el resto de infracciones, que suman dos millones 616 mil, según la Secretaría de Movilidad (en 112 diferentes faltas).

Esto significa que, en lo que va de la administración estatal, seis de cada 10 multas fueron aplicadas a conductores que excedieron el límite de velocidad. Y el anillo Periférico sigue siendo el corredor con más fotoinfracciones seguido por Vallarta, López Mateos Sur, Juan Gil Preciado, Patria y Colón.

Después de las fotomultas, las sanciones más comunes son por estacionarse en zona prohibida, conducir un vehículo sin el holograma de verificación, no utilizar el cinturón de seguridad, por no portar casco protector para motociclista, por no respetar el semáforo en rojo o la vuelta con flecha. También por no presentar licencia para conducir, tarjeta de circulación o el pago del refrendo vehicular, entre otras causales.

La semana pasada Héctor Pérez Partida, titular de la Sepaf, señaló que la empresa Autotraffic cobra al Gobierno por varios conceptos y no sólo por la operación de las cámaras de fotoinfracción, por lo que se pidió a la empresa que desglose los diferentes conceptos. Ayer, la compañía respondió que desde 2011 hasta 2016 registra 430 millones de pesos “de facturación e ingreso, y de éstos se han erogado en la operación del proyecto de fotomultas más de 360 millones”, aclaró Jaime Ferrer, representante legal. Recordó que el Ejecutivo les adeuda más de 25 millones por concepto de facturación correspondiente a lo que va de 2017, de acuerdo con los términos del contrato 57/14. Aunque también está pendiente otro adeudo por el contrato 330/16.

Respecto a este contrato, señaló, se encuentra trabajando con la Sepaf para realizar una división detallada de los ingresos obtenidos de las infracciones emitidas por los equipos del Gobierno estatal y de la empresa. De momento, Autotraffic esperará a que el gobernador analice los resultados de la consulta para ver las opciones de mejora del proyecto y, una vez que eso suceda, esperan ser convocados por las autoridades para dialogar sobre los alcances de las propuestas, entre éstas, la conclusión del contrato.