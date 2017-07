Estiman que red de fotomultas salvó la vida de 884 personas en cuatro años

La empresa Autotraffic subraya la efectividad del sistema en la metrópoli, con resultados efectivos principalmente en el anillo Periférico

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2017).- Tras los señalamientos respecto al programa de fotomultas que opera la empresa Autotraffic en Jalisco, Jaime Ferrer, representante legal de la empresa, defendió que a partir de la implementación de este programa se han logrado salvar 884 vidas en Jalisco, según los registros publicados por el Observatorio del Decenio de Acción por la Seguridad Vial.



A decir de la empresa se trata de uno de los logros principales que ha tenido el sistema, pues argumentan que ha trascendido el cambio de administraciones debido a su eficacia para reducir siniestros viales.

Según cifras del Perfil Estatal de Jalisco 2015, publicado por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en relación con 2011, disminuyeron 29.3% los siniestros viales, 49.8% los heridos y 12.4% las defunciones, “desde 2011 se implementó con gran éxito y buenos resultados”.

La empresa reiteró que la operación del sistema de fotoinfracciones en Jalisco, que funciona también en la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes y Nuevo León, derivó de diversos estudios realizados por la Secretaría de Vialidad y Transporte de la administración pasada, de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.

El representante legal explicó que para la colocación de los dispositivos tecnológicos se basaron también en una cartografía de siniestros que arrojaba que ocho de cada 10 accidentes viales ocurrían en el Periférico, “por esa razón se pretendió controlar esa vialidad y al dar excelentes resultados se realizó una ampliación de la infraestructura”.

Por eso se adquirieron nuevos equipos para cubrir otras zonas de la metrópoli y, en 2016, a partir del mapa de siniestralidad de la Secretaría de Movilidad, se decidió que existían más puntos en el interior del Estado donde podría controlarse la velocidad en las vialidades largas que conectan los municipios, explicó Jaime Ferrer. “La instalación de nuevos radares no tiene el fin de recabar más dinero, sino de ampliar la cobertura de vialidades que requieren control tecnológico para reducir siniestros”.

Además, aclaró que desde que el programa comenzó a operar en Jalisco nunca han existido montos máximos ni mínimos de captaciones de fotomultas, “éstas no dependen de la empresa ni del Gobierno, el número depende de la cantidad de infractores que diariamente transgreden el ordenamiento vial”.

Respecto a los señalamientos del Gobierno del Estado sobre la posibilidad de rescindir del contrato de prestación de servicios, la empresa enfatizó que se tendría que hacer una terminación anticipada de contratos, no una rescisión, ya que no existen causas imputables a la empresa para que se presente este escenario.

Para la compañía, una rescisión del contrato es improcedente porque no han incumplido con sus obligaciones; sin embargo, de acuerdo con las cláusulas del contrato y la Ley de Adquisiciones del Estado se puede terminar anticipadamente por causa del interés público y colectivo, añadió el representante legal.

Prevé que en caso de terminarse anticipadamente existen varios conceptos que tendrían que calcularse en su costo financiero, entre los que destacó los equipos y radares que aún no son propiedad del Estado, la plataforma de movilidad, el espacio físico y mobiliario, los trabajadores, gastos administrativos y operativos de las oficinas, de mantenimiento de los equipos, notificación y emisión de infracciones, seguros contra robo y vandalismo, entre otros conceptos, “se tendrían que cuantificar para considerar una terminación anticipada”.

Siniestros

En México, el 64.5% de los siniestros viales se concentra en nueve de las 32 entidades, encabezando la lista Nuevo León con 23%, seguida por Jalisco, con 10%, y el tercer lugar es Chihuahua, con el 9%, según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.

Las 10 infracciones más comunes (en el periodo 2013-2016)

Sanción Multas Fotoinfracciones 4’027,425 Estacionarse en zona prohibida 603,563 Estacionarse en zona prohibida en calle local 299,285 Al conductor que circule en vehículo que no cuente con el holograma de verificación 233,130 No utilizar el cinturón de seguridad, conductor y acompañantes 213,754 No portar las correas de seguridad, casco protector para motociclista y, en su caso, también su acompañante 97,268 No respetar alto de semáforo, policía vial o vuelta con flecha 95,037 No presentar licencia o permiso vigente 94,379 No presentar la tarjeta de circulación vigente o pago de refrendo vehicular vigente 93,528 Circular sobre la banqueta o estacionarse 79,198 Usar cristales polarizados u otros elementos que impidan la visibilidad 75,028

RED DE FOTOINFRACCIÓN

El Gobierno estatal invierte 376 MDP para ampliar sistema

De acuerdo con una solicitud de información, la Dirección de recursos financieros de la Secretaría de Movilidad (Semov) detalla que el presupuesto invertido en lo que va de la administración para mantener y ampliar su red de dispositivos para fotoinfraccionar es de 376 millones 187 mil pesos (MDP).

Mauricio Gudiño, subsecretario de Administración en Jalisco, defendió que desde 2012 hasta el año pasado se logró reducir 49% el número de accidentes a partir de los programas de seguridad vial implementados en la Entidad, mientras que en el mismo lapso disminuyó 25% el número de muertes en accidentes viales.

El funcionario recordó que los dos contratos vigentes con Autotraffic, obligan a la empresa no solo al financiamiento de los equipos sino también a darles mantenimiento, a la instalación de sistemas informáticos, impresión de las infracciones generadas, así como la notificación de las fotomultas a los conductores infractores.

Por su parte, ante la pregunta de cuánto ha ganado la empresa con el sistema de fotomultas en los últimos seis años, Jaime Ferrer, representante legal de la empresa, respondió que ha recibido del Gobierno del Estado 430 millones de pesos (MDP), “de los cuales más de 360 millones han sido destinados a la operación ininterrumpida del programa”.

Reiteró que el contrato no sólo prevé el equipamiento y suministro de los equipos, ya que también se hacen cargo de la operación de los radares, del centro de procesamiento, de la plataforma de movilidad inteligente, del gasto administrativo de las oficinas centrales, del gasto operativo de las oficinas de procesamiento, de los sueldos y salarios de 54 trabajadores, así como del mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades, y del monto mensual fijo de publicidad para efectos de concientización.

A la lista de conceptos añadió la impresión y envío de fotoinfracciones a los domicilios de los particulares, el pago del seguro contra robo y vandalismo de los equipos, el lote de señalización, de los vehículos para el mantenimiento y operación del sistema, la instalación y monitoreo vía GPS de los vehículos utilitarios, gastos de comunicación, entre otros rubros que dejan un margen de utilidad a la empresa de 18%, a decir del abogado.

Por otra parte, Jaime Ferrer, representante legal de Autotraffic, responde que el incremento de las fotomultas obedece a que desde el año 2011, cuando se firmó el primer contrato con la empresa poblana, el equipamiento ha tenido un crecimiento de 250%, “la cobertura se ha ido ampliando para reducir los siniestros viales, primero en Periférico, luego en la Zona Metropolitana de Guadalajara y ahora también se pretende abarcar el interior del Estado”.

Recuerda que inicialmente el proyecto buscaba controlar el exceso de velocidad en la vía del Periférico, pero derivado de la disminución de 37.7% de las muertes de accidentes en un año de operación, se decidió ampliar su cobertura a las principales arterias de circulación en la metrópoli, como Lázaro Cárdenas, Avenida Vallarta, Ávila Camacho y Niños Héroes, entre otras, “el proyecto del año pasado lo que pretende es ampliar la cobertura”.

Actualmente funcionan 16 sistemas fijos en 32 ubicaciones que operan de acuerdo con el itinerario programado por el área operativa del Programa “Vía más segura”, así como 14 cámaras multi-infracción en siete ubicaciones. Además, existen 31 radares móviles y dos móviles a bordo de vehículo que operan de manera itinerante dentro de la metrópoli.

Sin embargo, el número de fotomultas podría ser mayor, pues los vehículos con placas foráneas siguen corriendo con suerte, pese a que la ley de Movilidad y Transporte del Estado indica que se harán constar de cédulas de notificación de infracción las conductas que contravienen las disposiciones de la ley y sus reglamentos, misma que se aplica a todo conductor o propietario de vehículo, que circule por vías de jurisdicción estatal, sin distinguir si las unidades portan placas de otras entidades. El problema es que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas aún no tiene convenios con otros Estados para aplicar la ley, como sí sucede en la Ciudad de México.

Inversión en el sistema

Año Inversión estatal 2013 72’005,829 2014 63’240,192 2015 106’850,261 2016 92’356,021 2017 41’735,286 Total 376’187,589

Se duplican infracciones de tránsito

Además del incremento de las fotomultas por exceso de velocidad en lo que va de esta administración, el resto de las multas en materia de vialidad y tránsito, contempladas en la Ley de Movilidad del Estado, se han duplicado en los últimos cuatro años.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en el primer año de la administración (2013) se impusieron 328 mil 305 sanciones, cifra que se disparó a 775 mil 898 en el año anterior (sin contar las fotomultas). En total, se han impuesto dos 616 mil 637 multas a los usuarios de la movilidad motorizada y no motorizada en lo que va de la administración de Aristóteles Sandoval (2013-2016).

Las principales causales de multa son por conducir a exceso de velocidad, estacionarse en zona prohibida, por conducir un vehículo sin el holograma de verificación, por no utilizar el cinturón de seguridad, por no portar casco protector para motociclista y su acompañante, por no respetar el semáforo en rojo o la vuelta con flecha, por no presentar licencia o permiso vigente para conducir, tarjeta de circulación o pago de refrendo vehicular, por circular o estacionarse sobre la banqueta, usar cristales polarizados u otros elementos que impidan la visibilidad, utilizar el celular mientras se conduce y por conducir un vehículo sin exhibir la licencia o permiso específico.

Multas viales (sin contar fotomultas)

Año Infracciones 2013 328,305 2014 930,728 2015 581,706 2016 775,898 Total 2’616,637

Fotomultas

Año Infracciones 2013 617,728 2014 952,230 2015 1’300,556 2016 1’156,911 Total 4’027,425

